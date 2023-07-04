В Чечне увидели западный след в нападении на Милашину и Немова в Грозном

Министр по нацполитике Чечни Дудаев заявил о западном следе в нападении на Милашину и Немова

В нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном виден подчерк «западных спецслужб», заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Нападение на журналистку и адвоката не выгодно ни самим чеченцам, ни Чечне в целом, и первым в голову приходит мотив «раздувания судебного процесса» над Заремой Мусаевой, заявил Дудаев, передает РИА «Новости».

Нельзя исключать, что авторы нападения пытались дискредитировать Россию перед саммитом НАТО в Вильнюсе, в этом виден «характерный почерк западных спецслужб», добавил он.

По его мнению, правоохранители сделают все возможное для установления заказчиков и исполнителей нападения.

Напомним, Милашина и Немов приехали в Чечню на суд по делу Заремы Мусаевой, их избили в Грозном. После этого их отправили в больницу скорой помощи, позже – вывезли в больницу Беслана в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться в ситуации.