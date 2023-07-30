Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

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    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    19 комментариев
    Новости
    18:19На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    17:56Путин пообещал исполнить достигнутые с лидерами стран Африки договоренности

    Все договоренности, которые были достигнуты на переговорах с лидерами африканских стран, будут исполняться, заявил президент России Владимир Путин.

    17:39На Алтае приостановили работу детского лагеря после массового отравления детей

    Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря «Горный Орленок» в Республике Алтай после отравления более 60 детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

    17:32Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    17:23Матвейчев: Россия может гордиться прошлыми и нынешними достижениями флота

    Молодые российские моряки растут в атмосфере памяти о достижениях флота России. Немаловажно, что сейчас не только модернизируются старые корабли, но и спускаются на воду новые, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

    17:20Вертолет Ка-52 уничтожил «Вихрем» БМП Bradley

    Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    17:12Песков: Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

    Президент России Владимир Путин отправил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое передал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    17:01ECOWAS пригрозило Нигеру военными мерами из-за переворота

    Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить военные меры, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

    16:50Актриса Ирина Мирошниченко попала в реанимацию

    Актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована в одну из больниц Москвы, сообщили СМИ.

    16:38В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»

    Рабочие в Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать», его заменит изображение трезубца, сообщил бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

    16:29Из-за обстрела ВСУ в Новой Каховке нарушено газоснабжение

    Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, перекрыто газоснабжение около 20 домов, сообщила администрация Новокаховского городского округа.

    16:28В ЛДПР назвали атаку беспилотников на Москву и Крым гостерроризмом Украины

    Атака беспилотников на Москву, Крым, и ракетный обстрел Таганрога являются государственным терроризмом после провалившегося контрнаступления Украины, заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

    16:12Asia Times: Зеленский помог России нанести удар по пункту управления в Днепре

    Президент Владимир Зеленский мог своим визитом раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске (украинское название – Днепр), заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    16:05Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Российским инженерам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП СV90. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Ранее военнослужащие ЗВО на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую БМП CV90.

    15:53Пять человек пострадали в ДТП под Саратовом

    Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД.

    30 июля 2023, 17:32

    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Пушилин поручил наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж российского танка

    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Атака была отражена на Запорожском направлении, но командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР, следует из сообщения Пушилина в Telegram.

    «С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал врио главы ДНР.

    Ранее блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    29 июля 2023, 21:08
    Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле

    Украинский военный сдался в плен ВС России на донецком направлении на груженом ПЗРК автомобиле

    Tекст: Антон Никитин

    В плен российским силам на донецком направлении добровольно сдался украинский военнослужащий на автомобиле, груженом переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Представитель силовых структур ДНР рассказал, что пару дней назад российским вооруженным силам сдался в плен украинский боец, который приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами, передает ТАСС.

    Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.

    По информации представителя силовых структур ДНР, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.

    В понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные после начала «контрнаступления» стали массово сдаваться в плен.

    Коментарии (34)
    29 июля 2023, 10:20
    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине

    Эксперт Матвийчук: Запад обсуждает возможность завершения конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва заплатила

    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алина Власенко

    Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук в комментарии Ura.Ru выразил мнение, что между Россией и Западом кулуарно уже ведутся переговоры. По его словам, если Москва и Запад достигнут определенных договоренностей, то Украине также разрешат вести диалог с Россией.

    Эксперт уверен, что сложности заключаются в договоренности об уступках, на которые готовы пойти стороны. Так, считает Матвийчук, обсуждается финансовый вопрос. Запад пытается «записать Москве поражение» и согласовать материальные блага для Украины.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.

    Коментарии (34)
    29 июля 2023, 04:04
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

    По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

    Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

    Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

    Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.

    Коментарии (34)
    29 июля 2023, 07:43
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты

    Financial Times рассказала о передаче Украине «дружественной страной» северокорейских ракет

    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Вооруженные силы Украины используют для РСЗО «Град» северокорейские ракеты, которые Киев получил от «дружественной страны», сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских солдат, неназванная страна перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР. Корреспонденту издания боеприпасы показали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ на линии фронта. Кроме того, пишет издание, северокорейские снаряды можно увидеть на снимках, сделанных в июне на позициях ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    Солдаты ВСУ говорят, что боеприпасы произвели в 1980–1990-х годах. Военные жалуются на их низкую надежность. Отмечается, что из-за этого украинские военные не любят использовать северокорейские снаряды, но, как заявил командир артподразделения, сейчас ВСУ нуждаются в любых боеприпасах.

    США ранее уже передавали Украине оружие и боеприпасы иранского производства, которые были перехвачены на пути из Ирана в Йемен, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Москва и Пхеньян опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.

    Коментарии (28)
    29 июля 2023, 04:31
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские удары «внутри России»

    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Антон Антонов

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    Кирби спросили, устраивают ли США запуски Украиной ракет по территории, которую Киев и Вашингтон признают российской. Как заявил в ответ Кирби, США «дали очень четко понять», что «не поощряют и не способствуют» нанесению «ударов внутри России», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что на Украине есть американские военные. Однако, по словам Кирби, «никто из них не вовлечен в боевые операции» «в поле» с ВСУ. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли на Украине, к примеру, спецназ США, занимающийся выдачей целеуказаний или сбором разведывательной информации.

    Кирби заявил, что на Украине находятся американские силы безопасности и аппарат «военного атташе», которые в том числе контролируют поставки оружия и военной техники. Также у посольства есть американская вооруженная охрана, сказал он.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

    Коментарии (21)
    30 июля 2023, 14:12
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

    На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.

    Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.

    Коментарии (14)
    29 июля 2023, 17:05
    ВСУ пытались разрушить ж/д пути между Херсонской областью и Крымом

    Сальдо: ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow

    ВСУ пытались разрушить ж/д пути между Херсонской областью и Крымом
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Антон Никитин

    ВСУ предприняли попытку при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что минувшей ночью боевики киевского режима предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 ракет Storm Shadow.

    По его словам, все они были сбиты российскими силами ПВО. При этом в одном месте обломки ракет повредили будку обходчика, а также контактную линию. Врио губернатора Херсонской области добавил, что ремонтная бригада оперативно устранила все повреждения.

    Сальдо выразил возмущение по поводу того, что ВСУ в который раз обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Он предположил, что боевики специально устроили провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой.

    «Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а нечеловеческая злоба. Это еще раз доказывает: киевский режим – террористическая организация, она существовать не должна. И не будет», – завериил врио главы Херсонской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО ВС России за сутки перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и две ракеты РСЗО HIMARS.

    Коментарии (33)
    27 июля 2023, 19:48
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги

    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Tекст: Вера Басилая

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

    Коментарии (30)
    29 июля 2023, 00:58
    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Глава Днепропетровской администрации Лысак заявил об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    Его слова приводят украинские СМИ.

    Тем временем как в России, так и на самой Украине отмечают, что украинские власти не смогли оперативно отреагировать на ракетный удар. Российский военный корреспондент Александр Коц указал, что «спустя время после удара улица около СБУ даже не перекрыта». «Мы можем получать все новые и новые кадры объективного контроля. Власти в городе не осталось, чтобы отдать приказ на перекрытие? Все были на совещании в СБУ?» – заявил он в Telegram.

    Мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях также посетовал на то, что у здания находятся «сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога». «Мы, руководители, должны быть на месте прилета в первые минуты», – потребовал он.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Сообщалось, что воздушная тревога сработала уже после взрывов.

    Коментарии (13)
    28 июля 2023, 21:53
    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения ВС России рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    По его словам, натовская техника легко уничтожается, она не имеет тех средств защиты, которые есть у российских танков. Он привел в пример танк Т-90, от которого ракета противника «уходит», так как танк имеет специальные средства защиты, передает РИА «Новости».

     

    «Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники. Что могу сказать. Их техника легко пробивается. Наблюдал также работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно – танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел, как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко», – рассказал Шума.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВС России уничтожили несколько украинских танков Leopard.

    Коментарии (2)
    28 июля 2023, 22:43
    Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    Зеленский подтвердил попадание ракеты в здание СБУ в Днепре

    Ракета поразила здание СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о взрывах в центре города. При этом воздушная тревога сработала уже после взрывов, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что «в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ».

    Напомним, в начале июля Зеленский подтвердил, что был нанесен воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. В октябре 2022 года сообщалось о взрывах у здания СБУ в Киеве.

    Коментарии (16)
    29 июля 2023, 10:31
    Подсчитаны потери ВСУ при попытке переправиться через Днепр

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России за сутки остановили попытку ВСУ форсировать Днепр и уничтожили диверсионно-разведывательную группу в зоне острова, затопив три лодки и ликвидировав 17 человек.

    Так, на херсонском направлении уничтожен 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское. Во время попытки форсировать Днепр ВСУ использовали три лодки и участвовали 12 человек, которые были ликвидированы, передает ТАСС.

    На каховском направлении уничтожена позиция ВСУ в районе Берислава, пять солдат ВСУ были ликвидированы.

    Ранее сообщалось о более 100 уничтоженных украинских бойцов артиллерией «Центр». 

    Коментарии (13)
    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

    Коментарии (5)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

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    29 июля 2023, 14:41
    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре
    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы России вечером в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске ( украинское название — Днепр), сообщили в Минобороны России.

    В Telegram оборонного ведомства сообщается, что назначенный объект был поражен.

    Тем временем украинские силы на протяжении суток продолжали попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

    На Донецком направлении артиллерия «Южной» группировки войск успешно отразила пять атак противника. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

    За сутки ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что удар нанесли «Искандером».

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