Песков: Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

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    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    15 комментариев
    Новости
    17:23Матвейчев: Россия может гордиться прошлыми и нынешними достижениями флота

    Молодые российские моряки растут в атмосфере памяти о достижениях флота России. Немаловажно, что сейчас не только модернизируются старые корабли, но и спускаются на воду новые, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

    17:20Вертолет Ка-52 уничтожил «Вихрем» БМП «Бредли»

    Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    17:12Песков: Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

    Президент России Владимир Путин отправил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое передал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    17:01ECOWAS пригрозило Нигеру военными мерами из-за переворота

    Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить военные меры, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

    16:50Актриса Ирина Мирошниченко попала в реанимацию

    Актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована в одну из больниц Москвы, сообщили СМИ.

    16:38В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»

    Рабочие в Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать», его заменит изображение трезубца, сообщил бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

    16:29Из-за обстрела ВСУ в Новой Каховке нарушено газоснабжение

    Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, перекрыто газоснабжение около 20 домов, сообщила администрация Новокаховского городского округа.

    16:28В ЛДПР назвали атаку беспилотников на Москву и Крым гостерроризмом Украины

    Атака беспилотников на Москву, Крым, и ракетный обстрел Таганрога являются государственным терроризмом после провалившегося контрнаступления Украины, заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

    16:12Asia Times: Зеленский помог России нанести удар по пункту управления в Днепре

    Президент Владимир Зеленский мог своим визитом раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске (украинское название – Днепр), заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    16:05Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Российским инженерам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП СV90. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Ранее военнослужащие ЗВО на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую БМП CV90.

    15:53Пять человек пострадали в ДТП под Саратовом

    Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД.

    15:49Женщина с двумя детьми погибла во время урагана в Марий Эл

    Среди погибших и пострадавших от урагана в Марий Эл есть мама с двумя малолетними детьми, уроженка Стерлибашевского района Башкирии, отец семейства находится в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации района Рустам Рахмангулов.

    15:46В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына

    Ереванский суд арестовал на два месяца экс-посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба генпрокуратуры страны.

    15:38«Волонтеры Победы» помогли провести парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

    В День Военно-морского флота 100 добровольцев помогли в проведении парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, также оказывали сопровождение финалисты Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград».

    15:22Porsche слетел с моста в Феодосии

    В Феодосии на юго-востоке Крыма автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и слетел с моста, упав на железную дорогу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

    30 июля 2023, 17:12

    Песков: Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин отправил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое передал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков не стал раскрывать содержание сообщения, но уточнил, что «это было личное послание», передает РИА «Новости».

    В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу возглавил российскую делегацию на военном параде в КНДР. Днем ранее президент Владимир Путин заявил о твердой поддержке Пхеньяном специальной военной операции России на Украине.

    29 июля 2023, 17:47
    Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Путин во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал сыновьям достойной службы в армии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    «В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Глава государства также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

    «Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.

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    30 июля 2023, 00:28
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности

    Путин о своей работоспособности: Это биология

    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.

    «Это биология, от предков все достается», – сказал президент. «Нормально все получается, слава Богу, пока», – заверил он.

    «Удастся ли отдохнуть – не знаю. Не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности, я надеюсь, в ближайшее время не будет, потому что вчера мы поздно закончили. Мы закончили с нашими друзьями африканскими… во сколько? Полвторого (1.30 ночи – прим. ВЗГЛЯД), наверно. А потом я еще с ребятами там разговаривал, с линии боевого соприкосновения. (…) Спать им не давал. Они уже там некоторые заплетающимся языком говорили», – отметил Путин.

    Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.

    Ранее Путин подвел итоги саммита Россия – Африка, отметив, что континент помнит помощь СССР в ее освобождении, его «ведущий голос и автомат Калашникова».

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    29 июля 2023, 23:08
    Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление

    Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня, когда Киев ведет наступление

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление, заявил президент Владимир Путин.

    «Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», – сказал он, говоря об африканской мирной инициативе, передает ТАСС.

    Российский лидер сообщил, что страны Африки искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. «Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений», – сказал он.

    При этом президент отметил, что африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. По словам Путина, страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива «вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими».

    Некоторые пункты африканской мирной инициативы, отметил Путин, уже реализуются. «Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, пункты этой мирной инициативы, – они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов – обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми», – сказал он.

    Путин отметил также, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе.

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    30 июля 2023, 00:54
    Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Путин: Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к любому сценарию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    «Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

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    29 июля 2023, 19:25
    Путин подвел итог саммита Россия – Африка

    Путин: Саммит «Россия – Африка» прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами

    Путин подвел итог саммита Россия – Африка
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил мнение, что саммит «Россия – Африка» прошел на очень хорошем уровне. Он также поблагодарил президента Республики за то, что тот принял решение посетить Петербург, передает РИА «Новости».

    «Немногим более месяца назад здесь, в Петербурге, обсудили с главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, с вашим представителем пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием... На мой взгляд, состоялась очень откровенная, полезная дискуссия», – сказал российский лидер.

    Путин отметил, что Россия и Конго  взаимодействуют в ООН и на других международных площадках.

    «Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе и так далее», – сказал президент России.

    Он также сказал, что будет рад видеть президента Республики Конго в воскресенье на главном Военно-Морском параде.

    Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.

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    29 июля 2023, 23:59
    Путин назвал последствия введения польских сил на Украину

    Путин: Введение польских сил на Украину станет началом отторжения ее западных земель

    Tекст: Ольга Никитина

    Введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пробрасываются идеи введения определенных польских подразделений в широком плане для обеспечения безопасности [на Украине], потому что всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий, но нужно же поддерживать порядок и дисциплину. Но если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Планы по отторжению Западной Украины в пользу Польши, как подчеркнул президент Путин, никогда не покидают польские элиты. Эта идея у них живуча, отметил глава государства.

    На прошлой неделе Путин заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    30 июля 2023, 01:17
    Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи
    Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, говоря в ходе пресс-конференции о стремлении Польши осуществить вторжение на Украину, со ссылкой на историков привел слова Иосифа Сталина, который в разговоре Уинстоном Черчиллем напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи.

    «Тот же Львов, он до Второй Мировой войны, по-моему, и не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза в Западную Украину – Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: «Зато Варшава входила». Так Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине так же, как и другие близлежащие территории», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    29 июля 2023, 23:42
    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там боевиков «Азова» были

    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там отпущенных из плена боевиков «Азова» были

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Москвой и Анкарой имелись договоренности о нахождении в Турции боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), подтвердил президент Владимир Путин.

    «Договоренности были, других комментариев не будет», – передает ТАСС ответ президента на вопрос о договоренностях между двумя странами и о том, как возвращение боевиков «Азова» на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Путин подчеркнул, что выход России из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров «Азова» Украине. «Одно с другим никак не связано», – заверил президент.

    Кроме того, глава государства сообщил, что тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки.

    Также Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о том, что они встретятся. «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до [президентских и парламентских] выборов [в Турции], но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», – сказал президент. «Но мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции. Посмотрим», – добавил российский лидер.

    Путин также сообщил, что запланировал телефонный разговор с Эрдоганом на среду.

    Ранее в Турции сообщили, что дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков «Азова».

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    29 июля 2023, 23:01
    Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная
    Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе, но есть изменения – ВСУ берегут технику, сообщил президент Владимир Путин.

    «Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее», – передает ТАСС слова главы государства.

    С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.

    Также Путин сообщил, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности. «Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике», – отметил глава государства.

    Президент подтвердил, что он в курсе ситуации в зоне СВО, но не считает своим делом управление войсками. «Это неправильно и даже вредно. Ежечасно с передовой получать [доклады] невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения обеспечения их безопасности», – сказал он.

    «Но, конечно, <…> я в курсе дел, происходящих там. По несколько раз в день я связываюсь с руководством Министерства обороны, если нужно, и с конкретными подразделениями», – сообщил глава государства.

    Президент отметил, что в пятницу после всех мероприятий саммита Россия – Африка «говорил и с командующим 58-й армии, и с командиром 7-го полка, бойцы которого отличились два дня назад в боях на Запорожском направлении». А целью звонка было «поблагодарить их и их личный состав за то, что они сделали в ходе боев за предыдущие сутки».

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    30 июля 2023, 05:15
    Путин объяснил последствия мобилизации на Украине

    Путин: На Украине скоро некому будет работать, все же мобилизованы

    Tекст: Ольга Никитина

    Результаты сельскохозяйственного года на Украине будут ниже прошлых лет, так как там «все мобилизованы» и скоро некому будет работать, заявил президент Владимир Путин.

    «Украинское зерно на мировых рынках – меньше 5%, российское – свыше 20%. Вот значение нашего вклада в продовольственный рынок мировой и украинского. В следующем году еще будет ниже, потому что результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы. По целому ряду обстоятельств, понятно, почему. Там уже скоро будет некому работать, все же мобилизованы», – приводит его слова ТАСС.

    При этом глава государства отметил, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает. Об этом, по словам российского лидера, свидетельствует то, что подразделения ВСУ стали формировать из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.

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    30 июля 2023, 00:36
    Путин описал выход России из зерновой сделки фразой из «Двенадцати стульев»

    Путин фразой «утром деньги, вечером стулья» описал выход России из зерновой сделки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин использовал фразу «утром деньги, вечером стулья», говоря о приостановлении Россией зерновой сделки и при каких условиях она может быть возобновлена.

    Президент напомнил, что Россия неоднократно продлевала зерновую сделку под обещания Запада выполнить ее условия. «Помните известный диалог: «А можно утром стулья, вечером деньги? – Можно, но деньги вперед». Вот здесь уже пора вперед, пора что-то сделать. Мы поэтому и сказали: «Пусть исполнят», – приводит его слова ТАСС.

    В качестве примера Путин привел обещания подключить к системе SWIFT дочернюю организацию «Россельхозбанка». «Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся, вот и все», – добавил глава государства, подчеркнув, что в этом «нет ничего такого, чего бы мы в слух не говорили».

    Путин также отметил, что главными бенефициарами зерновой сделки оказались крупные трейдеры, которые покупали украинское зерно со скидками и продавали по рыночным ценам «в благополучные страны». «При чем здесь интересы развивающихся стран и голодающих народов?» – добавил глава государства, напомнив, что российское зерно занимает на рынке долю в 20%, а украинское – всего в 5%.

    Глава государства сообщил также, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

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    30 июля 2023, 05:53
    Путин: Россия поразила места производства атаковавших Крымский мост БПЛА

    Путин: Россия ударила по местам производства БПЛА, атаковавших Крымский мост

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия нанесла превентивные удары по местам, где производились беспилотники, которыми Киев осуществлял атаки на Крымский мост, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции поздним вечером субботы.

    «Кроме того, вы знаете, вы видели это, российские Вооруженные Силы нанесли ряд превентивных ударов. Как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Путин сообщил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста. «Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно», – добавил глава государства, подчеркнув, что это техническая и физическая защита.

    Российский лидер также выразил надежду, что предложенные специалистами технологии будут надежными. «И использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста», – уточнил глава государства.

    Ранее сообщалось, что Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины.

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    29 июля 2023, 17:54
    Президент переходного периода Мали выразил благодарность Путину за поставки зерна

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки зерна.

    Президент назвал Мали одним из главных получателей российского зерна, передает РИА «Новости».    

    Гоита выразил надежду на поддержку России, назвав россиян настоящими друзьями.

    Кабмин России выделили 2 млн долларов (184 млн рублей – прим ВЗГЛЯД) на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия, сообщил российский лидер Владимир Путин.

    «Правительством России, в частности, принято решение о выделении 2 млн долларов на закупку через ВПП ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей», — сказал он.

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    30 июля 2023, 03:50
    Путин сформулировал принцип обмена пленными с Украиной

    Путин: Обмен пленными с Украиной возможен, если это выгодно России

    Tекст: Ольга Никитина

    Обмен пленными с Украиной, в том числе командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), возможен, когда это выгодно для России, заявил президент Владимир Путин.

    Главу государства во время пресс-конференции спросили, стоило ли России обменивать командиров «Азова» или лучше было последовать примеру Иосифа Сталина, который отказался во время Великой Отечественной войны от обмена фельдмаршала Паулюса на своего сына.

    «Сталин не просто солдата на маршалов не менял, речь шла о его сыне, и он имел моральное право принять такое решение. Это, на мой взгляд, немножко разные вещи. Но, с другой стороны, мы и делали эти обмены, в том числе с азовцами, меняли их на наших летчиков. Когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно», – передает ТАСС слова Путина.

    Путин ранее подтвердил, что между Москвой и Анкарой имелись договоренности о нахождении в Турции боевиков националистического батальона «Азов». При этом глава государства уточнил, что выход России из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров «Азова» Украине.

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    30 июля 2023, 11:49
    Путин назвал главное предназначение флота России

    Путин: ВМФ России остается нерушимым стражем рубежей Отечества

    Путин назвал главное предназначение флота России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военно-морской флот России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

    «Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой», – указал Путин, передает ТАСС.

    Он заявил, что «не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага», и отметил, что со времен Петра Первого Военно-морской флот преданно и беззаветно служит России, в его летописи триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях, пишет РИА «Новости».

    «История развития нашего Военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества», – подчеркнул президент.

    Он указал, что «сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту».

    «С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков. Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России», – сказал он.

    По словам главы государства, Россия последовательно наращивает мощь своего Военно-морского флота, который только за этот год пополнится на три десятка кораблей разных классов.

    В своей речи на параде Путин напомнил, что в 2023 году на флоте отмечается целый ряд памятных событий – 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет – Северному, 240 лет – Черноморскому. «Вместе с Тихоокеанским флотом и Каспийской флотилией они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны, надежно обеспечивают национальные интересы России в Мировом океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему делу», – сказал Путин.

    «Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки. Благодарю личный состав Военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне!» – обратился российский лидер к участникам парада. «Слава Военно-морскому флоту России! Ура!» – провозгласил президент, завершая свое выступление на параде.

    Ранее в Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

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