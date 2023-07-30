Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
ВС России нанесли удар по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области
Балицкий: ВС России ударили по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли огневой удар по трем районам сосредоточения украинских войск в Запорожской области, уничтожена механизированная рота противника, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Он написал в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки ВСУ совершили 28 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области. Наносили удары на пологовском, токмакском и васильевском направлениях, также обострилась обстановка в районе Работино.
По словам Балицкого, на Ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако получил отпор от российских военных, понес значительные потери и отступил.
Кроме того, он заявил, что российской разведкой вскрыто три района сосредоточения противника, по которым был нанесен удар.
Ранее Рогов рассказал, что группа украинских военных была взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта.