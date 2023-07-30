ВС России нанесли удар по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области

Балицкий: ВС России ударили по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Он написал в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки ВСУ совершили 28 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области. Наносили удары на пологовском, токмакском и васильевском направлениях, также обострилась обстановка в районе Работино.

По словам Балицкого, на Ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако получил отпор от российских военных, понес значительные потери и отступил.

Кроме того, он заявил, что российской разведкой вскрыто три района сосредоточения противника, по которым был нанесен удар.

Ранее Рогов рассказал, что группа украинских военных была взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта.