Политолог объяснил решения ЦИК для проведения выборов в новых регионах России

Политолог объяснил необходимость экстерриториальных участков и упрощенную идентификацию избирателей при проведении ЕДГ в новых регионах

Открытие экстерриториальных участков в новых регионах позволит находящимся там специалистам из других регионов принять участие в выборах. Причем речь идет не только о военных, но и о гражданских специалистах, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя встречу Владимира Путина с главой ЦИК России Эллой Памфиловой.

«Тот факт, что сентябрьский масштабный Единый день голосования (ЕДГ) пройдет без переноса сроков и по установленным процедурам, говорит о стабильности внутриполитической ситуации в России. Электоральные процедуры пройдут в 85 регионах и коснутся около 65 млн человек», – полагает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Отдельно отмечу, что несмотря на военное положение в новых регионах России, ЕДГ пройдет и там. Местные жители получат возможность принять участие в голосовании и определить свое будущее. Кстати, в новых регионах также облегчены требования к идентификационным данным избирателей, поскольку у людей могут быть разные ситуации с паспортами», – подчеркнул собеседник.

«Еще одно важное решение – открытие экстерриториальных участков в новых регионах. Это позволит находящимся там специалистам из других регионов принять участие в выборах. Причем речь идет не только о военных, но и о гражданских специалистах, волонтерах и медиках, которые работают в зоне СВО», – указал аналитик.

«Кроме того, глава ЦИК сказала о повышении числа тех, кто пользуется дистанционным электронным голосованием (ЭДГ). За предыдущие четыре года их было около 5,5 млн человек, а в этом году прогнозируется 21,5 млн. У них уже есть верифицированные записи на портале госуслуг», – указал политолог.

«Наконец, то обстоятельство, что подготовка к ЕДГ находится на контроле у президента, гарантирует их законность и прозрачность. Такое отношение главы государства к выборам, а также упрощение бюрократии и развитие ДЭГ приводит к росту активности политиков, партий и самих избирателей, а значит, совершенствует наше общественно-политическое пространство», – резюмировал эксперт.

«В целом подобные встречи главы ЦИК с президентом на старте избирательной кампании традиционны. Однако у каждой встречи своя специфика, свой круг эксклюзивных тем. На сей раз ими стали организация выборов и обеспечение их безопасности в новых регионах, организация экстерриториальных участков, общественный контроль за ДЭГ», – рассказал Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

По его мнению, прошедшая встреча показала, что глава государства уделяет теме выборов одно из приоритетных значений, а организаторы прилагают немалые усилия для проведения открытого, конкурентного процесса, доступного для избирателей. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, которая доложила о подготовке к предстоящей в сентябре выборной кампании, в том числе в новых регионах.

По словам Памфиловой, в Единый день голосования 10 сентября помимо довыборов в Госдуму по четырем округам практически все регионы, кроме четырех, будут проводить те или иные выборы. В 41 регионе будут крупные выборы: высших должностных лиц, новых составов заксобраний.

«Центризбирком в случае опасности для жизни и здоровья граждан, проживающих в отдельных районах новых регионов, сможет воспользоваться правом отложить проведение выборов в этих районах», – отметила глава ЦИК.

Она рассказал, что сделан большой скачок в развитии цифровых сервисов: «У нас сейчас [более] 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса: и партий, и кандидатов, и комиссий, и, самое главное, избирателей. Там можно получить практически всю информацию о предстоящих выборах. У нас информации больше бывает, чем у самих партий о них, [включая] документы, которые им надо оформлять. То есть мы очень облегчили им жизнь».

Также, указала она, к президентским выборам 2024 года будет готов цифровой аналог системы ГАС «Выборы». «Автономность от глобальной Сети делает ее неуязвимой, как и нынешнюю систему. Что важно: вся цифровизация идет на нашем «железе» и программном обеспечении», – отметила глава ЦИК.

Ранее эксперты НОМ в ходе круглого стола рассказали про благоприятные стартовые условия в новых регионах для проведения выборов. Среди них: член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, глава Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, замглавы Общественного совета Херсонской области Игорь Качур и директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев.