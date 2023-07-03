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Памфилова: В зоне СВО погибли три главы участковых и территориальных избиркомов
Председатель ЦИК Памфилова: В зоне спецоперации погибли три главы участковых и территориальных избиркомов
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Три главы участковых и территориальных избирательных комиссий погибли в зоне спецоперации на Украине, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
«К сожалению, трое погибли – наши руководители участковых и территориальных комиссий. Геройски погибли. Мы не оставим их семьи. Мы ими гордимся и гордимся теми, кто служит», – передает ее слова ТАСС.
Памфилова также отметила, что «многие ушли на фронт, в том числе в качестве добровольцев и мобилизованных, служат очень достойно, уже есть награжденные».
Российский лидер Владимир Путин в понедельник проводит встречу с Памфиловой, среди главных вопросов – приближающаяся в России избирательная кампания перед выборами 2024 года.
WP заявила о планах Киева установить ракеты у Крыма перед переговорами с Москвой
Washington Post заявила о планах Киева начать переговоры с Москвой после выхода ВСУ на границу с Крымом
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Украинская сторона заявила директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерена вступить в переговоры с Москвой после того, как вооруженные силы Украины разместят артиллерию и ракеты у Крыма.
Как пишет Washington Post, в июне Бернс совершил тайный визит в Киев, где ему сообщили украинские планы по «возврату территорий» и началу переговоров с Россией к концу 2023 года. В частности, Бернс говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки. Издание утверждает, что Бернсу «в частном порядке» сообщили о намерении Киева «вернуть значительные территории к осени», установить на границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы, а после – начать переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».
Напомним, Washington Post заявляла, что в результате контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты вдоль побережья Азовского моря Украина планирует перерезать сухопутный коридор в Крым. Президент России Владимир Путин указывал, что украинские войска не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении.
Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
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Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.
Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
«Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.
Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.
Военный эксперт оценил просьбы Украины к Западу о поставках военных кораблей
Военный эксперт Сивков: Запад может поставить Украине лишь устаревшие боевые корабли
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Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска. Вместе с тем, даже для того, чтобы поставить их на вооружение ВСУ, потребуется достаточно много времени. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Украина попросила у Запада современные военные корабли.
«Если страны Запада и решатся поставить Украине военные корабли, то это будет скорее всего то, что строилось в 80-х годах прошлого века. Англичане или американцы не передадут свои самые совершенные образцы Украине, точно также как они не передали ей свои самые последние танки», – рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.
«Как мне кажется, Украина может рассчитывать в лучшем случае на американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», вероятно даже списанные. Кроме того, страны НАТО могут поставить устаревшие французские и итальянские корабли, схожие по характеристикам с американскими», – отметил он.
«Однако, если и когда переданные западными странами корабли войдут в состав украинского флота, они станут законной военной целью. Мы имеем все возможности для того, чтобы уничтожать их противокорабельными ракетами в море и в целом применять широчайший спектр средств поражения», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем, конечно, это будет для нас крайне неприятно в военном плане. Но на сегодняшний день я не думаю, что Киеву вот так сразу возьму и дадут. Это дело длительное. Необходимо сами корабли привести в порядок, сформировать и обучить экипаж, организовать логистику и так далее», – заключил Сивков.
Ранее командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне.
Как указал Неижпапа, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря». Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.
Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден. Военный эксперт Айтеч Бижев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, так будет и в этот раз.
Напомним, ранее ВМС Украины осуществляли безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море.
Рогов: ВСУ пошли на штурм в районе села Работино в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ пошли на штурм на ореховском направлении в районе села Работино
На ореховском направлении запорожского фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) под прикрытием артиллерии пошли на штурм в районе села Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на ореховском направлении запорожского фронта активно работает вражеская артиллерия, под прикрытием которой противник в районе Работино пошел на штурмовые действия. Он уточнил, что помимо артиллерии, работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» заверил, что русские воины держат активную оборону.
Напомним, в четверг ВСУ также попытались атаковать на ореховском направлении в районе села Работино Запорожской области.
Лавров рассказал, за что воюет Россия
Лавров заявил, что Россия в конфликте вокруг Украины воюет не за территории
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В конфликте вокруг Украины Россия воюет не за территории, она защищает людей, историю и русский язык, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о том, возможен ли «мир в обмен на территории», Лавров заявил: «Понимаете, это подход, как на базаре: я – тебе, ты – мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат», – передает ТАСС со ссылкой на Radio e Televisao de Portugal.
Он сравнил это с ситуацией, при которой Швейцария запретила бы французский или немецкий языки, Ирландия – английский, Бельгия – фламандский. По его словам, такое «невозможно вообразить». Так, в Финляндии проживает 5,2% шведов, но шведский – государственный язык, а на Украине «этнических русских минимум 20%» и более половины жителей на русском «говорят и думают».
Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации» в стране, где «его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот». Целью переворота были превращение Украины в инструмент против России и «ликвидация всего русского на тех землях, которые были освоены русскими».
При этом вести переговоры с Зеленским Лавров считает бессмысленным, так как украинский президент «не является мало-мальски самостоятельным деятелем», который может лишь «импровизировать» в рамках заданной линии поведения.
Лавров прокомментировал встречу в Копенгагене, на которую пригласили G7, «страны БРИКС, за исключением России, разумеется», Саудовскую Аравию, Турцию и Украину. Встреча проводилась для одобрения «формулы мира» Зеленского. Китай отказался в ней участвовать, а представители стран Глобального Юга отказались подписывать совместные заявления с Западом.
Также министр заявил, что глава американского государства Джо Байден «ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы».
Напомним, как указывал Лавров, Россия проводит специальную военную операцию для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям.
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления
Рогов: Украина готовится ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области
Вооруженные силы Украины готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что контрнаступление может начаться со дня на день, в любой момент. По его словам, сейчас украинская армия пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск, это делается для того, чтобы скрыть местонахождение основных сил, передает РИА «Новости».
Как указал Рогов, Киев может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.
Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
ВС России нанесли удар по пунктам управления ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Он подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинских генералов погубила беспечность.
Командир танкового подразделения рассказал о тактике ВСУ под Соледаром
Командир танкового подразделения рассказал об атаках ВСУ малыми группами на Артемовском направлении
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Вооруженные силы Украины используют тактику активных атак малыми группами на Артемовском направлении под Соледаром, сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки российских войск.
Российский военный пояснил, что такие попытки наступления «мелкими группами» численностью до одного взвода предпринимаются ВСУ «по всему фронту». Украинских военных при этом может сопровождать максимум один танк и максимум две БМП.
«Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят) рассеять, но у них это не получается», – приводит его слова РИА «Новости».
Командир танкового подразделения заявил, что с соседними российскими подразделениями «организована взаимосвязь». «Только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки», – сказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении у Новоданиловки российская артиллерия уничтожила украинскую разведгруппу, «пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ». У Малой Токмачки уничтожена автомобильная техника и живая сила противника, севернее Жеребянки – бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ. Кроме того, сбиты три украинских БПЛА «Фурия».
Чехов также сообщил, что на Южнодонецком направлении нанесен удар по наступающим силам украинских войск у Макаровки. У Сторожевого уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками, у Макаровки и Новодонецкого авиация нанесла удар по скоплениям украинских военных.
Чехов также рассказал, что ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения на Южнодонецком направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж Су-34 уничтожил до взвода военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Также нанесено 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике противника, передает ТАСС.
Танки Т-90 уничтожили две бронированные машины американского производства MRAP и HMMWV, а «Ланцеты» – две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50. Кроме того, у Ивановки уничтожена «Фурия».
Напомним, командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ из-за отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск.
«Варяг»: Российские военные теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Российский военный: ВС России теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Позиционные бои идут за поселок Белогоровка в ЛНР, российские военные пытаются оттеснить ВСУ, рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным «Варяг».
Он рассказал РИА «Новости», что на этом участке за ВСУ круглосуточно наблюдают российские войска, проводится разведка. Он отметил, что украинские боевики хорошо вооружены, но российские военные не хуже и стараются максимально противодействовать.
Ранее сообщалось, что бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике.
Американский экс-разведчик описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал о положении украинских военных в зоне спецоперации словами «Украина спешит и проигрывает».
В своих соцсетях он написал, что российская сторона в украинском конфликте в большей степени «руководствуется объективностью», а киевское командование постоянно допускает ошибки – теперь Россия контролирует поле боя, а Украина проигрывает, передает «Царьград».
Риттер добавил, что Москва «начала спецоперацию, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров».
«Это прекратилось 1 апреля прошлого года – с тех пор Россия руководствуется объективностью, а Украина спешит и проигрывает», – подчеркнул он.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о преимуществе российских сил в воздухе, объяснив тем самым низкие темпы наступления вооруженных сил Украины.
В США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
Российские войска на Донецком направлении отразили за сутки 11 атак ВСУ
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Российская армия за минувшие сутки успешно отразила 11 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, в том числе в районе Артемовска и Марьинки, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ уничтожили около 360 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».
Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Григоровка ДНР уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в ДНР и ЛНР.
В Минобороны заявили, что российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
В пресс-службе добавили, что в ЛНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, а за сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, а также две гаубицы Д-30.
Как указали в ведомстве, на Южно-Донецком направлении отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское ДНР, а на Времевском выступе в ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Минобороны указало, что на Запорожском направлении российская армия нанесла удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.
Отмечается, что потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» поразили наступающие силы ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой, уничтожена живая сила боевиков.
Глава Роскосмоса рассказал о судьбе МКС
Глава Роскосмоса Борисов: После 2030 года МКС перестанет существовать в нынешнем виде
Международная космическая станция (МКС) перестанет работать в ныне существующем виде после 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Борисов напомнил, что по решению правительства работа российского сегмента МКС продлена до 2028 года, но после 2030 года станция «перестанет существовать в том виде, в каком сейчас есть».
Он допустил два возможных варианта: МКС либо будет управляемо затоплена, либо переориентирована для других целей, передает ТАСС.
Кроме того, Путин и Борисов обсудили работу в космосе частных компаний.
Шойгу объявил об уничтожении почти всех переданных Украине танков Leopard
Глава Минобороны Шойгу: ВС России уничтожили почти 100% переданных Польшей и Португалией Украине танков Leopard
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Российские войска уничтожили практически 100% поставленных Польшей и Португалией Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу сообщил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Он уточнил, что это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией, передает ТАСС.
Глава Минобороны также заявил, что Вооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. Он уточнил, что с 4 июня Вооруженные силы Украины потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.
Кроме того, Шойгу сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Глава Минобороны резюмировал, что в целом ни на одном из направлений противник не достиг целей контрнаступления, что свидетельствует о мастерстве ВС России и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и немецкие танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.
Зеленский признал стремление впечатлить НАТО атаками ВСУ перед саммитом
Зеленский заявил о желании показать результаты ВСУ на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе
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Перед саммитом НАТО в Вильнюсе вооруженные силы Украины «должны показать результаты» на поле боя, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
При этом «каждый метр стоит жизни», сказал Зеленский. По его словам, на замедление планов ВСУ повлияли проливные дожди, пишет «Российская газета» со ссылкой на RTVE.
Зеленский также пожаловался, что получаемой Украиной помощи «недостаточно», а «некоторые процессы замедляются». Как заявил Зеленский, будь у ВСУ «артиллерия, которую запросили и которую партнеры имеют в требуемом количестве», на поле боя «процессы шли бы гораздо быстрее», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.
Украинский президент полагает, что Украина и ее «мощная армия» могли бы оказать помощь НАТО в вопросах обороны стран с небольшими вооруженными силами.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления.
Сенатор: Россияне не поверили в «страшилки» Киева о захвате Крыма
Сенатор Цеков: Киеву не удалось запугать желающих отдыхать в Крыму
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Меры безопасности при въезде в Крым усилены после теракта, из-за этого скапливается очередь. Но мы видим, что никакие попытки Киева запугать россиян, не увенчались успехом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей.
«Я сам сегодняшней ночью пересекал Крымский мост, по направлению из Крыма на материк. В этой части моста движение достаточно быстрое. А вот из краснодарского края очередь действительно большая. Но пропускные пункты работают очень интенсивно. Крымские власти делают все, чтобы уменьшить очередь и минимизировать неудобства для тех, кто едет к нам на отдых», – рассказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Вместе с тем, сама по себе очередь показательна в плане того, насколько Крым интересен россиянам. Люди понимают, что есть определенные сложности, но они готовы с ними мириться ради комфортного отдыха в живописном месте», – отметил он.
«Все страшилки, которые Киев пытался нам навязать в части своего контрнаступления и захвата полуострова не напугали не только жителей полуострова, но и россиян в целом. ВСУ обещали захватить Крым еще в мае, тем временем наступил июль, а их не то, что в Крыму нет, но они и не могут ничего сделать даже с первой линией обороны», – рассуждает парламентарий.
«Безуспешными остаются и различные попытки противника вести атаку беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, довольно быстро удается восстановить железнодорожное полотно, на котором регулярно совершаются диверсии. Конечно, наши спецслужбы во многом работают на опережение, чтобы не допустить терактов в принципе и обезопасить мирную жизнь», – убежден он.
«Очевидно, что именно поэтому люди едут к нам, не боятся никаких угроз и с пониманием относятся к введенным мерам безопасности. Жизнь и здоровье жителей и гостей полуострова остается приоритетом для крымских властей», – заключил Цеков.
Ранее стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей. В воскресенье утром министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что протяженность затора увеличилась до 6,5 км, время ожидания составляет до 3 часов.
В свою очередь советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков накануне заверил, что власти региона делают все возможное для быстрого пропуска туристов по Крымскому мосту. Он напомнил, что Крымский мост находится в федеральном подчинении, и отметил, что вопросы пропускного режима и мероприятий по досмотру определяет Минтранс России. Минтранс России со своей стороны призвал путешественников заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы досмотр проходил быстрее.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. По его словам, проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс России.
Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в очереди на Керченскую переправу находится 303 транспортных средства, расположенных на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Уточняется, что за минувшие сутки два парома перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров.
Напомним, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Позднее на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow.
В свою очередь российские специалисты проявили высочайший профессионализм и уже в марте на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, было запущено движение небольших грузовых машин и порожних грузовиков по автомобильной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планировалось завершить к середине лета, но в итоге движение по второму железнодорожному пути открыли с опережением графика.
В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России обезопасить сухопутный коридор в Крым после ударов ВСУ по Чонгарскому мосту.