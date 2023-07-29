Сальдо: ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow

Tекст: Антон Никитин

Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что минувшей ночью боевики киевского режима предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow.

По его словам, все вражеские ракеты были сбиты российскими силами ПВО. При этом в одном месте обломки ракет незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области добавил, что повреждения были оперативно устранены ремонтной бригадой.

Сальдо выразил возмущение по поводу того, что Вооруженные силы Украины опять обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Он предположил, что ВСУ специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой. «Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а какая-то нечеловеческая злоба. Это еще раз доказывает, что киевский режим – террористическая организация, которая существовать не должна. И не будет», – добавил врио главы Херсонской области.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО ВС России за сутки перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и две ракеты РСЗО HIMARS.