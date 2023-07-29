Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.6 комментариев
WSJ заявила о якобы отказе Путина обсуждать с Эрдоганом зерновую сделку
WSJ заявила от отказе России вести переговоры с Турцией по возобновлению зерновой сделки на уровне глав государств
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивал на телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос возобновления зерновой сделки, но разговор так и не состоялся, заявили дипломатические источники в Турции.
Как утверждает Wall Street Journal, Путин не стал беседовать с Эрдоганом, хотя тот настоятельно об этом просил. Россия отказывается вести переговоры по данному вопросу на уровне глав государств, Турция добивается переговоров по другим каналам, пишет издание. Бывший высокопоставленный дипломат турецкого посольства в России предположил, что в Москве «ставят под сомнение образ мышления Эрдогана», пишет «Московский комсомолец».
Высказывается предположение, что на решение России не продлевать зерновую сделку повлияли некоторые шаги Эрдогана, в том числе решение вернуть Украине пятерых командиров батальона «Азов» (запрещен в России) и согласие на вступление Швеции в НАТО, пишет «Коммерсант».
Напомним, Песков заявлял, что контакты президентов России и Турции пока не запланированы, но исключать их нельзя. В МИД России сообщили о продолжении диалога с Анкарой по обеспечению поставок зерна. Россия в Совбезе ООН выдвинула семь условий возвращения в зерновую сделку.
Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров украинского нацбатальона нехорошо характеризует турецкую сторону. Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что турецкие власти дали Москве объяснения по этому вопросу.