Стрелкова поместили в СИЗО «Лефортово»

В Финляндии ощутили последствия санкций против России

Ilta-Sanomat: Финская аутлет-деревня Zsar обанкротилась без туристов из России

Финская аутлет-деревня Zsar, расположенная недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа, из-за отсутствия российских туристов превратилась в «призрак», пишут местные СМИ.

В материале издания Ilta-Sanomat говорится, что там совсем нет посетителей. Отмечается, что торговый комплекс обанкротился еще осенью, передает РИА «Новости».

При этом в 2018 году планы открытия Zsar Outlet Village были грандиозными. Ожидалось, что международные бренды привлекут российских покупателей. Инвестиции оценивали в 40 млн евро.

Успешному развитию бизнеса сначала помешала вспышка коронавирусной инфекции, а вскоре – ситуация на Украине. Финские власти, напоминает издание, окончательно закрыли границу для российских туристов осенью 2022 года, а в октябре владельцы стали банкротами.

Сотрудники комплекса рассказали, что в Виролахти мало рабочих мест, многие лишились заработка, не сумев найти новое место работы. Отсутствие русских клиентов бывшие сотрудники называют «смертельным ударом» для торгового комплекса. Теперь на его парковке снимают автомобильную рекламу.

Ранее СМИ писали, какие проблемы возникли у финнов после закрытия границ с Россией.

