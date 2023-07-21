Захарова обвинила главу МИД Украины Кулебу в трусости

Захарова назвала «топорной выходкой» Украины отказ допустить корреспондента из России на брифинг в Пакистане

Отказ допустить корреспондента на брифинг с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Исламабаде является «топорной выходкой» Киева, он «струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как указала Захарова, отказ в аккредитации корреспондента ТАСС может быть расценен только как очередная «топорная выходка украинской стороны», которая уже удивления не вызывает, также, как и «непрофессиональное поведение киевских властей, которые ни во что не ставят журналистскую этику», передает ТАСС.

По ее словам, Дмитрий Кулеба «попросту струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста». «Сказать-то по делу украинскому гостю нечего», – добавила Захарова.

Ранее корреспондент ТАСС Руслан Бекниязов был вынужден покинуть пресс-центр МИД Пакистана за полчаса до начала совместного брифинга министра иностранных дел исламской республики Билавала Бхутто-Зардари и Кулебы. Это связано с выдвинутым Украиной условием о недопущении журналистов из России до освещения мероприятия с участием Кулебы. Пакистанские журналисты, находившиеся в этот момент в ожидании начала совместной пресс-конференции глав МИД Пакистана и Украины, выразили недоумение отсутствием российского коллеги.