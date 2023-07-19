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Цена пшеницы продолжила рост на бирже в США
Стоимость пшеницы на товарной бирже в Чикаго выросла более чем на 8%
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Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре подорожали до 7,25 доллара за бушель (плюс 8,16%) на фоне заявления России, что направляющиеся на Украину суда будут считаться перевозчиками военных грузов, свидетельствуют данные товарной биржи в Чикаго.
По данным на 17.59 мск стоимость фьючерса достигала 6,95 доллара за бушель, но уже к 18.20 мск, после заявления российского Минобороны, стоимость выросла до 7,3 доллара (рост более чем на 5%), передает РИА «Новости».
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. В понедельник цена пшеницы выросла до 6,89 долларов за бушель. В среду Минобороны России объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.
Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.
О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.
В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.
Известные спортсмены раскритиковали Исинбаеву за слова о воинском звании
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Известные спортсмены сочли ошибкой заявление двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая на фоне возвращения на работу в МОК назвала свое звание майора «номинальным», и отметили, что вне зависимости от места проживания она прежде всего должна чувствовать себя россиянкой.
Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА «Новости», что воинское звание никак не может носить номинальный характер. Он рассказал, что является подполковником Советской Армии в отставке, и гордится этим, никакого стыда не испытывает. Не согласившись с мнением Исинбаевой, Тихонов подчеркнул, что звание майора нужно носить с гордостью.
Тихонов вспомнил, как после прыжка Исинбаевой в Лужниках, когда она установила мировой рекорд, он сравнил ее достижения с полетом Юрия Гагарина и назвал лучшей. «Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть Родина», – подчеркнул он.
В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений». «Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии», – предположил он.
Васильев считает, что многие спортсмены, в армии не служившие, не до конца понимают значения погонов на плечах. «Что же, их теперь казнить? Я против этого», – сказал он, отметив, что Исинбаева «неудачно высказалась». При этом Васильев уверен, что ничего плохого она не имела в виду, и призвал не заниматься травлей, а «поговорить спокойно», объяснить, что «офицер Российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие».
Он предположил, что Исинбаева имела в виду, что не несла реальной службы. Однако она принимала присягу и наравне с теми, кто стоит в строю, считается военнослужащим, подчеркнул Васильев. «Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – добавил он.
В понедельник Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят «номинальный характер», так как она никогда не состояла на службе Вооруженных сил России, не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Она сообщила, что в сентябре 2023 года ее международная деятельность в МОК, которому «потребовалось время во всем разобраться», будет возобновлена. Спортсменка, назвав себя «человеком мира», выразила уверенность, что не попадает ни под какие санкции.
Во вторник в пресс-службе МОК пояснили, что комиссия комитета по итогам проверки пришла к выводу, что «госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала» специальную военную операцию на Украине.
О том, что Исинбаева покинула Россию, стало известно недавно. Испанские СМИ писали, что спортсменка проживает на крупнейшем острове Канарского архипелага Тенерифе, отмечает «Комсомольская правда».
Между тем в Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой.
Минобороны объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов
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Идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля, сообщило министерство обороны России в среду.
Такое ограничение вводится в связи с прекращением черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, оно начнет действовать с 00.00 мск 20 июля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, предупредило министерство. Несколько морских районов северо-западной и юго-восточной частей международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства.
«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – заключили в ведомстве.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Пушков рассказал об ударе по «империи доллара»
Сенатор Пушков: Отказ Индия и Индонезии от доллара в двусторонней торговле стал новым ударом по США
Решение Индии и Индонезии отказаться от использования доллара в двусторонней торговле стал еще одним ударом по США, заявил сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков отметил, что численность населения этих двух стран в пять раз превосходит численность населения США.
«Еще один удар по империи доллара», – написал сенатор, добавив, что для ее «качественного ослабления», потребуется много таких ударов. И тем не менее, отметил Пушков, их становится все больше.
Член Совета Федерации предположил, что первая половина XXI, вероятно, станет «временем постепенного разрушения Pax Americana».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский юань набирает обороты против американского доллара.
Мэр Одессы рассказал об одной из самых ужасных ночей с начала спецоперации
Мэр Одессы Труханов назвал российские удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала спецоперации
Градоначальник Одессы Геннадий Труханов, комментируя нанесенные российскими силами «удары возмездия», назвал их самой масштабной атакой на город с начала спецоперации.
«Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним», – написал он в Facebook (соцсеть запрещена в России), передает РИА «Новости».
По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров. Кроме того, в ночь на среду российские ракеты «Оникс» и Х-22 повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области.
Минобороны отчиталось об ударе по объектам военной промышленности под Одессой
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности в районе Одессы
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Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны указали, что в ночь на среду российские силы нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Кроме того, удар был нанесен по авиабазе Канатово украинских Воздушных сил в Кировоградской области, сообщает оборонное ведомство в Telegram.
Все назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в ночь на среду на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
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На Украине придумали альтернативный маршрут вывоза зерна
Посол Боднар: Украина хочет организовать поставки зерна через воды Болгарии и Румынии
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Киев на фоне прекращения действия зерновой сделки предлагает наладить поставки украинского продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Боднар в эфире телеканала «Рада» сообщил, что украинская сторона создала «фонд гарантирования рисков» и может со своей стороны привлекать компании, готовые предоставить корабли для перевозки зерна. По его словам, реализовать это можно без использования маршрута, который ранее утвердили Россия, Турция и ООН, передает ТАСС.
Украинская сторона, сообщил дипломат, предлагает маршрут через территориальные воды Румынии и Болгарии. Он полагает, что это позволит «минимизировать риски».
При этом Боднар считает, что при реализации этого предложения «должна быть ответственность международного сообщества».
МИД России ранее сообщал, что, согласно подписанному меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Daily Telegraph: Западу и Украине придется пойти на территориальные уступки России
Daily Telegraph: Запад и Киев призвали готовиться к территориальным уступкам России в случае провала контрнаступления
Если украинское контрнаступления все-таки провалится, Киев и Запад будут вынуждены пойти на «территориальные уступки» России, что выльется для них в сокрушительное поражение, считает эксперт Лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.
Если ВСУ до начала зимы так и не смогут перерезать сухопутный коридор между Крымом и Россией и вернуть утерянные территории, то Запад начнет призывать Киев к территориальным уступкам Москве. Как пишет Daily Telegraph, к этому времени скажется усталость от конфликта, иссякнут международные запасы техники и боеприпасов, а западные политики в преддверии выборов обеспокоятся бюджетами на внутренние программы.
По словам Кларка, долго готовившееся украинское контрнаступление далось Киеву очень тяжело. К тому же ВСУ так и не получили часть обещанной Западом техники, сообщает телеканал «360».
Уже сейчас, отмечает эксперт, время действует против Украины, а будущая зима снизит активность украинской армии, что позволит России укрепить оборону.
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что за попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену».
WSJ: На Западе не ожидали, что Киев так быстро потеряет танки и боемашины
WSJ: Запад и Украина не ожидали такой быстрой потери танков и боемашин при контрнаступлении
Страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Украина и ее западные союзники были потрясены тем, насколько быстро Киев потерял переданную ему технику. При этом, пишет Wall Street Journal, Украина так и не добилась решительного прорыва.
Кроме того, отмечает издание, киевский режим был крайне недоволен тем, что ВСУ приходится атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Ранее издание сообщало, что украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
ВСУ признали повреждение инфраструктуры в порту под Одессой
Украинское командование заявило о повреждении критической инфраструктуры в одном из портов под Одессой
Российские ракеты «Оникс» и Х-22 в ходе атаки в ночь на среду, 19 июля, повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области, сообщает командование Вооруженных сил Украины.
Командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов были повреждены зерновой и масляный терминалы. Кроме того, удар пришелся по резервуарам и оборудованию для загрузки, что привело к возгоранию. Одновременно ракетами были повреждены промышленный объект и два склада в Одессоком районе, передает РИА «Новости».
Напомним, воздушная тревога была объявлена на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах Украины. Градоначальник Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»
Российский боец: Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
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Зенитные расчеты Южной группировки войск в ходе спецоперации применяют тактику «огневой колесницы», рассказал российский военнослужащий.
Военный заявил РИА «Новости», что в зоне СВО применяется опыт, полученный во время чеченской кампании. Так, отметил зенитчик, работа ведется по принципу «огневой колесницы»: когда одна машина отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.
По словам командира зенитного расчета, выезды часто происходят по ночам, «обработка» ведется «по площади», чтобы противник «не расслаблялся».
На опубликованном видео показаны кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на Авдеевском направлении.
Военнослужащий рассказал, что недостатка в снарядах сослуживцы не испытывают. Орудие, по его словам, очень скорострельное и эффективное. За минуту по позициям ВСУ выпускается около 400 снарядов только с одной машины, а если залп ведется с двух машин – то по 800, рассказал он.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».
Рогов сообщил о мощнейших взрывах в Одесской области
Мощнейшие взрывы прозвучали в ночь на среду, 19 июля, в Одесской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что удары, судя по всему, пришлись по портовой инфраструктуре.
Кроме того, в Сети появилось видео взрыва в порту Ильичевска Одесской области.
Тем временем очевидец сообщил ТАСС, что несколько громких взрывов отчетливо слышались возле порта Черноморска.
Также взрывы в ночь на среду прогремели в Киевской области, Харькове, подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
Накануне власти Одессы сообщали, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту.
СМИ: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием «российская сеть»
Gazeta Polska: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием для Украины «российская сеть»
В Польше якобы раскрыли «российскую шпионскую сеть», планировавшую взрывы поездов с оружием для киевского режима, утверждает Gazeta Polska.
«Сеть российской разведки» ликвидировали генпрокуратура и Агентство внутренней безопасности страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta Polska.
Эта сеть якобы планировала устроить взрывы поездов с оружием и гумпомощью для Украины, отмечает издание. Проведенная операция – «самый большой успех» польского Агентства внутренней безопасности.
По данным газеты, с марта по июль было задержано 15 человек, им предъявили обвинения в «шпионаже в пользу российской разведки ГРУ». Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. В числе задержанных – граждане Белоруссии, России и Украины.
Задачи якобы поступали «удаленно прямо из Москвы», после их выполнения оплата поступала в криптовалютах.
Эксперты: Удары по Одессе – начало кампании возмездия за теракт на Крымском мосту
Эксперты назвали основные задачи ударов ВС России по Одессе
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Россия наносит «удары возмездия» по портам Одессы. Уничтожаются вооружение и топливо, незаконно сохраненные Украиной в рамках зерновой сделки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали военные эксперты Михаил Онуфриенко и Александр Перенджиев. Ранее командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов пострадала критическая инфраструктура в одном из портов Одесской области.
«Российские удары по портам Одессы стали возможны благодаря выходу из зерновой сделки. Украина громко кричит о том, что Россия уничтожает склады, где хранилось продовольствие, однако это лукавство. Офис Зеленского пользовался гарантиями безопасности и размещал там вооружение, которое позже оказывалось на полях СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Таким образом, главная задача Москвы – уничтожить незаконное скопление техники и снарядов. Кроме того, наши удары приходятся и по местам хранения топлива. То есть решается целый комплекс задач. Удары по столь важному транспортному узлу – необходимы», – подчеркивает Онуфриенко.
«Поражение портовых объектов является началом новой кампании возмездия за террористический акт на Крымском мосту. Все это имеет значение не только в СВО, но и в плане глобальной безопасности. В этих портах хранились вооружения, которые не только поступали на фронт к украинским солдатам, но и оказывались на теневых рынках за границей», – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
Ранее командование ВСУ признало, что в ходе российских авиаударов пострадала инфраструктура в одном из портов Одесской области. Отмечается, что ракеты «Оникс» и Х-22 в ночь на среду повредили зерновой и масляный терминалы. Кроме того, подчеркивается, что началось возгорание в резервуарах и оборудованиях для загрузки.
Одновременно ракетами были поражены промышленный объект и два склада в Одесском районе. Мэр города Геннадий Труханов назвал удары возмездия самой масштабной атакой с начала СВО. Он также охарактеризовал прошедшую ночь как «ужасную» и отметил, что ВС РФ использовали ракеты и беспилотники при атаке на областной центр.
В Минобороны сообщили, что в ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
Российские войска на Купянском направлении продвинулись более чем на 1 км
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Группировка войск «Запад» продолжила наступление на Купянском направлении, за сутки российские подразделения прошли более 1 км вглубь, сообщило Минобороны России.
Ширина проникновения по фронту составила до 2 км, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области.
Поражены подразделения ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР). У поселка Песчаное (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады украинской теробороны.
Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 70 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
За сутки украинские военные пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении Южная группировка отразила 25 атак противника у поселков Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки в ДНР.
У Авдеевки (ДНР) ликвидирован склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
За сутки на этом направлении уничтожено свыше 340 бойцов ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, две польские САУ Krab, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении группа «Центр» отразила четыре атаки у поселков Кармазиновка, Шипиловка, Белогоровка, города Кременная (ЛНР). Поражены украинские подразделения у поселков Новосадовое, Ямполовка и Серебрянка (ДНР). У поселка Торское (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.
У поселка Ямполь (ДНР) уничтожен склад боеприпасов украинской 100-й бригады теробороны.
ВСУ потеряли на этом направлении до 100 бойцов, две боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку возле поселка Работино (Запорожская область).
Поражена живая сила и техника ВСУ у поселков Приютное (Запорожская область), Макаровка и Ровнополь (ДНР). Возле Старомайорского (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.
На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Новопокровка и Малая Токмачка (Запорожская область). У Марфополя (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.
Уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ у поселков Березовое (Днепропетровская область), Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка (Запорожская область).
ВСУ потеряли за сутки на этих направлениях свыше 170 человек, два танка, девять боевых бронированных машин, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении в уничтожено до 50 украинских бойцов, боевая бронированная машина, три пикапа и гаубица Д-30.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику ВСУ в 106 районах.
Возле города Запорожье уничтожена база ГСМ украинских военных.
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