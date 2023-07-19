Политолог назвала причину роста уверенности молодежи в самореализации

Политолог Кислицына: Платформа РСВ предоставила жителям новых регионов России обширные возможности для развития

В России с 2020 года растет уверенность молодежи в возможности самореализации. Одна из причин этого – появление конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), которые дают возможность каждому реализовать свой талант и профессиональный потенциал, заявила политолог Дарья Кислицына. В среду состоялось заседание Наблюдательного совета РСВ с участием президента Владимира Путина.

«Платформа «Россия – страна возможностей» (РСВ) стала точкой притяжения для талантливых россиян, которые любят свою страну и готовы вкладываться в ее развитие. Деятельный патриотизм аккумулирован в энергии тех, кто участвует и побеждает в конкурсах и проектах», – говорит Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

«Созидательной энергии нужно пространство для роста. Ценно, что РСВ предоставляет его каждому без ограничений. Власть вовремя и точно услышала запрос общества на всестороннее развитие человеческого капитала. Очень круто, к слову, что в мире нет аналогов платформы, это о многом говорит», – отмечает эксперт.

«Когда мы всей страной стали всестороннее поддерживать новые регионы, на авансцену вышли победители конкурсов и проектов РСВ. Проверка убеждений и ценностей на практике пройдена успешно. Более того, жители новых субъектов страны оперативно получили возможность участвовать в перспективных программах развития. Это сильное подспорье для скорейшей нормализации жизни», – продолжает политолог.

«Также с 2020 года в стране наметился показательный тренд – уверенность в возможности самореализации молодежи растет. В том числе потому, что появляется все больше новых инициатив РСВ», – полагает Кислицына. Она также отметила, что особую роль в этих процессах играет президент Владимир Путин, который возглавил Наблюдательный совет РСВ.

В среду в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», сообщается на сайте президента России. В рамках заседания глава государства отметил, что участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» вопреки всем сложностям приняли представители более 150 государств, в целом участниками программ стали более 20 млн человек.

Кроме того, Путин подчеркнул, что более 80% молодых россиян считают, что в России есть условия для самореализации молодых людей. «В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну, это в общем говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят», – сказал президент.

В ходе заседания одна из участниц предложила создать единый кадровый резерв в сфере образования. «Это хорошая идея», – отреагировал глава государства. По его словам, в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали органы КПСС, теперь же в России нужно создавать «эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова».

Еще один важный аспект касался участников СВО. В частности, глава государства отметил, что именами героев спецоперации будут названы города, улицы и школы. Он также выразил убежденность в том, что военнослужащим спецоперации нужно дать возможность карьерного роста в гражданской жизни.