Путин: Города, улицы и школы в России будут называть в честь участников СВО

Имена участников специальной военной операции (СВО) будут появляться на картах российских городов, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей».

На встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» глава государства пообщался, в частности, с добровольцем СВО Ильей Штокманом. Путин в шутку заметил, что одно из крупнейших газовых месторождений России называется Штокмановским.

«[Оно] не вашим именем названо. Но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев», – отметил президент, передает ТАСС.

Президента России удивила история Штокмана, который ушел добровольцем на СВО, занимая высокий пост в администрации Нижнего Новгорода.

«Поиск страной своего места в жизни. И у вас то же самое. И в конце концов вы пришли к самому главному в этом поиске, самое главное – это посвящение себя этой стране, и, в конечном итоге, в этом есть борьба за будущее наших детей, и [в том числе] вашего ребенка», – подчеркнул Путин.

Президент поблагодарил добровольца и пожелал успехов ему и его сослуживцам.

«Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто, это тяжелейшая работа: и днем, и ночью в условиях угрозы жизни и здоровья постоянной. Это непростая история», – заявил Путин.

Ранее Путин поддержал идею создания единого кадрового резерва для образования.