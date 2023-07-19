Путин: Города, улицы и школы в России будут называть в честь участников СВО

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19 июля, среда | Последнее обновление — 16:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи
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НАТО явно готовится к прямой войне с Россией, но население западных стран пока к ней не готово. Удастся ли его переубедить? Пока шансы на это выглядят как 50 на 50. При всем отрицательном отношении к России, противопоказания к войне слишком существенные.
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Мы уже начали привыкать к статьям и выступлениям на телевизионных ток-шоу, когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми.
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На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин: Города, улицы и школы в России будут называть в честь участников СВО
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Имена участников специальной военной операции (СВО) будут появляться на картах российских городов, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей».
На встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» глава государства пообщался, в частности, с добровольцем СВО Ильей Штокманом. Путин в шутку заметил, что одно из крупнейших газовых месторождений России называется Штокмановским.
«[Оно] не вашим именем названо. Но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев», – отметил президент, передает ТАСС.
Президента России удивила история Штокмана, который ушел добровольцем на СВО, занимая высокий пост в администрации Нижнего Новгорода.
«Поиск страной своего места в жизни. И у вас то же самое. И в конце концов вы пришли к самому главному в этом поиске, самое главное – это посвящение себя этой стране, и, в конечном итоге, в этом есть борьба за будущее наших детей, и [в том числе] вашего ребенка», – подчеркнул Путин.
Президент поблагодарил добровольца и пожелал успехов ему и его сослуживцам.
«Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто, это тяжелейшая работа: и днем, и ночью в условиях угрозы жизни и здоровья постоянной. Это непростая история», – заявил Путин.
Ранее Путин поддержал идею создания единого кадрового резерва для образования.
Москва раскритиковала генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.
12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.
Мэр Одессы рассказал об одной из самых ужасных ночей с начала спецоперации
Мэр Одессы Труханов назвал российские удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала спецоперации
Градоначальник Одессы Геннадий Труханов, комментируя нанесенные российскими силами «удары возмездия», назвал их самой масштабной атакой на город с начала спецоперации.
«Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним», – написал он в Facebook (соцсеть запрещена в России), передает РИА «Новости».
По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров. Кроме того, в ночь на среду российские ракеты «Оникс» и Х-22 повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области.
Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.
По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.
Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.
ВСУ признали повреждение инфраструктуры в порту под Одессой
Украинское командование заявило о повреждении критической инфраструктуры в одном из портов под Одессой
Российские ракеты «Оникс» и Х-22 в ходе атаки в ночь на среду, 19 июля, повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области, сообщает командование Вооруженных сил Украины.
Командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов были повреждены зерновой и масляный терминалы. Кроме того, удар пришелся по резервуарам и оборудованию для загрузки, что привело к возгоранию. Одновременно ракетами были повреждены промышленный объект и два склада в Одессоком районе, передает РИА «Новости».
Напомним, воздушная тревога была объявлена на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах Украины. Градоначальник Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
Офис президента ЮАР сообщил о решении Путина не присутствовать на саммите БРИКС
Офис президента ЮАР сообщил, что Путин не приедет на саммит БРИКС по взаимной договоренности
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Канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что президент России Владимир Путин по взаимной договоренности якобы не станет принимать участие в саммите БРИКС в ЮАР, вместо него Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
«По взаимной договоренности президент Владимир Путин не приедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров», – сообщили в канцелярии, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.
«Нет, этого не звучало … В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», – сказал Песков.
Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.
Полянский: Россия не ставила задачу русифицировать Украину
Зампостпреда России при ООН Полянский: Россия не приемлет нарушение прав русскоязычных на Украине
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Россия не ставила задачу русифицировать Украину, но не потерпит нарушения прав русскоязычного населения в этой стране, заявил на заседании Генассамблеи первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, у Москвы никогда не было планов уничтожить украинскую идентичность, Россию вполне устраивала такая Украина, какая она была. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не смирится с вопиющими нарушениями прав русскоязычного населения, вопреки конституции самой Украины, с обелением нацистов, с обстрелами Донбасса, передает РИА «Новости».
По его словам, российская спецоперация была начата именно для защиты мирного населения Донбасса. При этом в Москве всегда были готовы к мирному и дипломатическому достижению целей СВО, но Запад не дал заключить Украине парафированный в марте 2022 года договор, который предусматривал в том числе и устраивавшие украинскую сторону гарантии безопасности без вступления страны в НАТО.
Украине внушили мысль о том, что с помощью оружия она воюет за некие демократические ценности и свободы и сможет победить Россию, заключил Полянский.
Ранее зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию Запада.
Эксперты: Удары по Одессе – начало кампании возмездия за теракт на Крымском мосту
Эксперты назвали основные задачи ударов ВС России по Одессе
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Россия наносит «удары возмездия» по портам Одессы. Уничтожаются вооружение и топливо, незаконно сохраненные Украиной в рамках зерновой сделки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали военные эксперты Михаил Онуфриенко и Александр Перенджиев. Ранее командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов пострадала критическая инфраструктура в одном из портов Одесской области.
«Российские удары по портам Одессы стали возможны благодаря выходу из зерновой сделки. Украина громко кричит о том, что Россия уничтожает склады, где хранилось продовольствие, однако это лукавство. Офис Зеленского пользовался гарантиями безопасности и размещал там вооружение, которое позже оказывалось на полях СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Таким образом, главная задача Москвы – уничтожить незаконное скопление техники и снарядов. Кроме того, наши удары приходятся и по местам хранения топлива. То есть решается целый комплекс задач. Удары по столь важному транспортному узлу – необходимы», – подчеркивает Онуфриенко.
«Поражение портовых объектов является началом новой кампании возмездия за террористический акт на Крымском мосту. Все это имеет значение не только в СВО, но и в плане глобальной безопасности. В этих портах хранились вооружения, которые не только поступали на фронт к украинским солдатам, но и оказывались на теневых рынках за границей», – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
Ранее командование ВСУ признало, что в ходе российских авиаударов пострадала инфраструктура в одном из портов Одесской области. Отмечается, что ракеты «Оникс» и Х-22 в ночь на среду повредили зерновой и масляный терминалы. Кроме того, подчеркивается, что началось возгорание в резервуарах и оборудованиях для загрузки.
Одновременно ракетами были поражены промышленный объект и два склада в Одесском районе. Мэр города Геннадий Труханов назвал удары возмездия самой масштабной атакой с начала СВО. Он также охарактеризовал прошедшую ночь как «ужасную» и отметил, что ВС РФ использовали ракеты и беспилотники при атаке на областной центр.
В Минобороны сообщили, что в ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
Минобороны отчиталось об ударе по объектам военной промышленности под Одессой
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности в районе Одессы
Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны указали, что в ночь на среду российские силы нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Кроме того, удар был нанесен по авиабазе Канатово украинских Воздушных сил в Кировоградской области, сообщает оборонное ведомство в Telegram.
Все назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в ночь на среду на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
Российские военные уничтожили под Херсоном крупнейший склад ГСМ украинских военных
Сальдо: Из-за уничтожения крупнейшего склада под Бериславом у ВСУ пропала возможность заправляться
Российские силы уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов под Бериславом, из-за чего Вооруженные силы Украины теперь не могут заправлять транспорт на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что склад в районе села Львово в Бериславском муниципальном округе был уничтожен бойцами группировки войск «Днепр». По словам Сальдо, это был крупнейший военный склад на правобережье Днепра, где заправлялась вся техника ВСУ.
«Теперь противнику нечем будет заправлять транспорт», – написал Сальдо в Telegram.
Ранее также сообщалось, что российская артиллерия в ночь на среду ликвидировала более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.
WSJ: На Западе не ожидали, что Киев так быстро потеряет танки и боемашины
WSJ: Запад и Украина не ожидали такой быстрой потери танков и боемашин при контрнаступлении
Страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Украина и ее западные союзники были потрясены тем, насколько быстро Киев потерял переданную ему технику. При этом, пишет Wall Street Journal, Украина так и не добилась решительного прорыва.
Кроме того, отмечает издание, киевский режим был крайне недоволен тем, что ВСУ приходится атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Ранее издание сообщало, что украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в районе Артемовска
Пушилин: Ситуация на Артемовском направлении стабилизировалась
Ситуация на Артемовском направлении стабилизировалась вопреки тяжелым боям около Клещеевки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На Артемовском направлении … можно говорить об определенной стабилизации», – заявил Пушилин. В то же время он отметил, что на северо-западе от Клещеевки все еще продолжается «достаточно жесткое противостояние», передает ТАСС.
По словам Пушилина, самым активным остается Краснолиманское направление, где за последние дни уничтожено большое количество бойцов ВСУ и захвачены ряд позиций. Кроме того, российские силы немного продвинулись на Авдеевском направлении. ВСУ все еще пытаются пробить оборону в районе Угледара, но российские силы купируют эти попытки.
На прошлой неделе сообщалось, что российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.
Российские войска на Купянском направлении продвинулись более чем на 1 км
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Группировка войск «Запад» продолжила наступление на Купянском направлении, за сутки российские подразделения прошли более 1 км вглубь, сообщило Минобороны России.
Ширина проникновения по фронту составила до 2 км, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области.
Поражены подразделения ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР). У поселка Песчаное (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады украинской теробороны.
Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 70 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
За сутки украинские военные пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении Южная группировка отразила 25 атак противника у поселков Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки в ДНР.
У Авдеевки (ДНР) ликвидирован склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
За сутки на этом направлении уничтожено свыше 340 бойцов ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, две польские САУ Krab, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении группа «Центр» отразила четыре атаки у поселков Кармазиновка, Шипиловка, Белогоровка, города Кременная (ЛНР). Поражены украинские подразделения у поселков Новосадовое, Ямполовка и Серебрянка (ДНР). У поселка Торское (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.
У поселка Ямполь (ДНР) уничтожен склад боеприпасов украинской 100-й бригады теробороны.
ВСУ потеряли на этом направлении до 100 бойцов, две боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку возле поселка Работино (Запорожская область).
Поражена живая сила и техника ВСУ у поселков Приютное (Запорожская область), Макаровка и Ровнополь (ДНР). Возле Старомайорского (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.
На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Новопокровка и Малая Токмачка (Запорожская область). У Марфополя (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.
Уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ у поселков Березовое (Днепропетровская область), Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка (Запорожская область).
ВСУ потеряли за сутки на этих направлениях свыше 170 человек, два танка, девять боевых бронированных машин, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении в уничтожено до 50 украинских бойцов, боевая бронированная машина, три пикапа и гаубица Д-30.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику ВСУ в 106 районах.
Возле города Запорожье уничтожена база ГСМ украинских военных.
WSJ: Украинские военные назвали помощь Запада велосипедом без педалей
WSJ: Украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь
Украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей, пишет газета Wall Street Journal.
Издание в частности приводит слова 49-летнего командира подразделения ВСУ Юрия Ульшина с позывным «Грек». По его словам, Запад допустил ошибку, передав украинским войскам танки и бронетранспортеры, но не обеспечив их достаточным количеством истребителей и систем ПВО. По его словам, из-за этого ВСУ не могут обеспечить надежную защиту западной техники, передает РИА «Новости».
«Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но...», – сказал военный, слова которого приводит Wall Street Journal.
Ранее в Пентагоне заявили, что армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе.
Президент ЮАР: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России
Президент ЮАР Рамафоса: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России
Гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России, заявил глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.
Объявление войны России с помощью ареста Путина было бы безрассудно, неконституционно и незаконно, заявил Рамафоса, передает ТАСС со ссылкой на местный портал News24.
Это высказывание президента ЮАР содержится в документах, отправленных в Высокий суд провинции Гаутенг в связи с иском со стороны оппозиционной партии «Демократический альянс».
Вступление в войну с Россией несовместимо с конституцией ЮАР, продолжил Рамафоса. Он подчеркнул, что обладает конституционными обязательствами по защите национального суверенитета, мира и безопасности страны, а также по защите прав народа.
Президент ЮАР настаивал, что его позиция в суде должна содержаться в тайне, чтобы сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС. Но Верховный суд распорядился обнародовать его ответ по требованию «Демократического альянса» обязать руководство страны выполнить требования МУС.
Напомним, МУС выдавал «ордер на арест» Путина. Москва рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС. Россия отклонила предложение ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Лавров, а не Путин.
ВС России получили новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
Минпромторг: Уралвагонзавод отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Российские войска получили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М от Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»), сообщили в Минпромторге.
В сообщении ведомства отмечается, Уралвагонзавод нарастил темпы производства за последний год более, чем в три раза, и сейчас поставил очередную партию. В Минпромторге отметили, что такая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО, передает ТАСС.
Отмечается, что очередное выполнение контрактов на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б с приведением к виду Т-72Б3М, глубокая модернизация танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ и изготовление танков Т-90М «с нуля» говорит не только о эффективности производственной системы Уралвагонзавода, но и о квалификации и самоотверженном труде всех работников концерна УВЗ.
«Все задачи, которые ставит перед нами государство в деле обеспечения армии надежной военной техникой, коллектив Уралвагонзавода выполняет качественно и в срок. Это доказывают неизменно хорошие оценки, которые получает бронетехника Уралвагонзавода от военных, участвующих в специальной военной операции. Сегодня танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий концерна «Уралвагонзавод» была проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя», – отметил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
Ранее Ростех отправил в войска экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок».
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