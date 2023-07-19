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Дело завели после избиения человека в магазине в Обнинске
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Посетителя магазина в Обнинске Калужской области избила охрана, заподозрившая мужчину в краже, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.
Дело возбудили по статье «Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Его завели после публикации ролика, где охрана магазина обвинила пострадавшего в краже, завела в подсобку и избила.
Решается вопрос о задержании подозреваемых.
Имя Исинбаевой решили убрать из названия стадиона в Дагестане
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В Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, сообщил глава республики Сергей Меликов.
По его словам, Исинбаева – талантливая спортсменка, но «с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала», а последние ее слова являются серьезным сигналом и поводом пересмотреть название стадиона, сообщает Lenta.Ru.
Меликов добавил, что в республике много достойных спортсменов и настоящих патриотов, чье имя может носить стадион.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как в своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными, и поэтому она собирается возобновить свою деятельность в МОК в сентябре, так как не подпадает под санкции, передает Sport.ru.
Губерниев попросил уточнить, что она имеет в виду под «номинально». Он задал вопросы, была ли Исинбаева номинальным офицером, получала ли она номинальную зарплату и льготы, или же это все лишь формальность.
Между тем комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) не нашла оснований для применения санкций в отношении члена организации Елены Исинбаевой, передает ТАСС.
В заявлении говорится, что статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине.
В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей.
Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки
МИД: У Секретариата ООН есть еще 90 дней для нормализации российского сельхозэкспорта
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Согласно подписанному с Россией меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, заявил МИД. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что, согласно пункту 6 меморандума Россия – ООН, соглашение «будет действовать в течение трех лет», а в случае намерения одной из сторон – России или ООН – прекратить его применение следует уведомить об этом за три месяца.
Таким образом, объясняет МИД, у секретариата ООН еще есть 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта.
На Смоленской площади объяснили, что как раз в этот срок генсекретарь ООН, как это было указано в его послании на имя президента России Владимира Путина (содержание которого в ООН предали гласности), планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры «Россельхозбанка».
Москва при этом подчеркивает, что прямое переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT не имеет альтернатив – ни через «маргинальный канал с JP Morgan», ни в рамках теоретической платформы с Citi и Afreximbank, ни с опциями филиалов и «дочек». Предлагаемые ООН меры российская сторона называет «паллиативными», подчеркивая, что их нельзя реализовать на практике. Данные предложения призваны лишь «создать видимость работы в ситуации, когда в конечном счете влияние ооновцев на Вашингтон и Брюссель, контролирующих платежные системы, не больше, чем на киевский режим, подорвавший аммиакопровод», подчеркивает МИД России.
Кроме того, Москва резко раскритиковала работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.
Сообщалось, что российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.
Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.
О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.
В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.
Москва раскритиковала генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.
12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.
Известные спортсмены раскритиковали Исинбаеву за слова о воинском звании
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Известные спортсмены сочли ошибкой заявление двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая на фоне возвращения на работу в МОК назвала свое звание майора «номинальным», и отметили, что вне зависимости от места проживания она прежде всего должна чувствовать себя россиянкой.
Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА «Новости», что воинское звание никак не может носить номинальный характер. Он рассказал, что является подполковником Советской Армии в отставке, и гордится этим, никакого стыда не испытывает. Не согласившись с мнением Исинбаевой, Тихонов подчеркнул, что звание майора нужно носить с гордостью.
Тихонов вспомнил, как после прыжка Исинбаевой в Лужниках, когда она установила мировой рекорд, он сравнил ее достижения с полетом Юрия Гагарина и назвал лучшей. «Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть Родина», – подчеркнул он.
В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений». «Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии», – предположил он.
Васильев считает, что многие спортсмены, в армии не служившие, не до конца понимают значения погонов на плечах. «Что же, их теперь казнить? Я против этого», – сказал он, отметив, что Исинбаева «неудачно высказалась». При этом Васильев уверен, что ничего плохого она не имела в виду, и призвал не заниматься травлей, а «поговорить спокойно», объяснить, что «офицер Российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие».
Он предположил, что Исинбаева имела в виду, что не несла реальной службы. Однако она принимала присягу и наравне с теми, кто стоит в строю, считается военнослужащим, подчеркнул Васильев. «Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – добавил он.
В понедельник Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят «номинальный характер», так как она никогда не состояла на службе Вооруженных сил России, не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Она сообщила, что в сентябре 2023 года ее международная деятельность в МОК, которому «потребовалось время во всем разобраться», будет возобновлена. Спортсменка, назвав себя «человеком мира», выразила уверенность, что не попадает ни под какие санкции.
Во вторник в пресс-службе МОК пояснили, что комиссия комитета по итогам проверки пришла к выводу, что «госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала» специальную военную операцию на Украине.
О том, что Исинбаева покинула Россию, стало известно недавно. Испанские СМИ писали, что спортсменка проживает на крупнейшем острове Канарского архипелага Тенерифе, отмечает «Комсомольская правда».
Между тем в Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой.
В Германии выступили «камни голода» в обмелевшей Эльбе
В Германии второй год подряд на поверхности обмелевшей Эльбы показались «камни голода», предупреждающие о засухе, сообщает издание Focus.
Отмечается, что обмеление из-за жары еще больше ограничивает едва возможное судоходство, передает РИА «Новости».
Среди прочих мест как в Германии, так и в Чехии, подобные камни недавно были обнаружены близ Дрезденской долины Эльбы около дворца Пильниц. Отмечается, что уровень реки в некоторых местах достиг критической отметки в 50 сантиметров.
«Камнями голода» в Германии называют высеченные в разные века на речных камнях и валунах отметки и предупреждения о засухе.
Украинские военные воспользовались листовками и сдались в плен
Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен подразделениям Вооруженных сил России на Запорожском направлении, рассказал командир российского подразделения.
По его словам, на связь на так называемой «гуманитарной» частоте, которая была указана в листовках, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие, передает РИА «Новости».
Офицер добавил, что российские военные обеспечили сдавшимся безопасность при переходе линии боевого соприкосновения, чтобы их не убили свои.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен.
Вассерман отреагировал на заявление Исинбаевой о воинском звании
Депутат Вассерман: Попытки Исинбаевой добиться благосклонности МОК будут безуспешными
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Слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко. Ранее спортсменка Елена Исинбаева заявила, что ее воинское звание носит «номинальный характер».
«Исинбаева отчасти права в том, что ее членство в ЦСКА было номинальным, но даже так ей вряд ли дадут вернуться в Международный олимпийский комитет. Сейчас там требуют гораздо более резких заявлений против России. Исинбаева же, по-видимому, надеялась отделаться малой кровью, но это ей не удастся», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Дальше все зависит от того, до какой степени отрицания Родины она дойдет. Пока она не сказала ничего такого, за что ее можно было бы привлечь к ответственности. Но лично я убежден, что любой человек, критикующий СВО, должен быть признан пособником терроризма. Надеюсь, что спортсменка не дойдет до таких заявлений», – подчеркнул депутат.
«У государства в таких случаях позиция должна быть единой, вне зависимости от того, кто делает такие заявления – спортсмен, актер или вообще не медийный человек. И если эти действия нарушают законы, то применяются соответствующие правовые меры», – добавила Елена Драпеко, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре.
«Исинбаева отказалась от своей Родины ради МОК. А я напомню, что членом олимпийского комитета она стала благодаря тому, что тренировалась в России. На нее страна потратила деньги, время, обеспечивало тренеров и врачей для того, чтобы она стала великой спортсменкой. За это Исинбаева отплатила предательством», – отметила собеседница.
«В свое время она очень гордилась знакомством с министром обороны Сергеем Шойгу и военной формой. В интернете полно фотографий, подтверждающих это. А теперь она решила откреститься от всего связанного с армией. Получится ли – большой вопрос», – указала депутат.
«Почетные и воинские звания, государственные награды могут забрать только те, кто их дал. В этой части у депутатского корпуса нет полномочий. Но если в соответствующих структурах будут приняты такие решения, то мы, безусловно, возражать не будем», – добавила парламентарий.
«Людей, которые отрекаются от своей Родины, преуменьшают ее вклад в свое становление, нужно публично порицать. Исинбаева представляла в МОК Россию. А если она сейчас отказалась от страны, то кого она будет там представлять? В чем тогда будет заключаться ее работа?» – задается вопросом Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.
«Что касается воинских званий спортсменки, то принимать решение здесь может только Министерство обороны. Я же считаю, что такие заявления, как сделала Исинбаева – это предательство Родины», – заключил сенатор.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят «номинальный характер», так как она никогда не состояла на службе в Вооруженных силах России, не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.
Она сообщила, что в сентябре 2023 года ее международная деятельность в МОК, которому «потребовалось время во всем разобраться», будет возобновлена. Спортсменка, назвав себя «человеком мира», выразила уверенность, что не попадает ни под какие санкции.
Известные спортсмены раскритиковали такие заявления. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА «Новости», что воинское звание никак не может носить номинальный характер. Он рассказал, что является подполковником Советской армии в отставке и гордится этим, никакого стыда не испытывает. Не согласившись с мнением Исинбаевой, Тихонов подчеркнул, что звание майора нужно носить с гордостью.
Тихонов вспомнил, как после прыжка Исинбаевой в Лужниках, когда она установила мировой рекорд, он сравнил ее достижение с полетом Юрия Гагарина и назвал лучшей. «Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть Родина», – подчеркнул он.
В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений». «Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии», – приводит его слова РИА «Новости».
Васильев в беседе с РИА «Новости» также отметил, что многие спортсмены, в армии не служившие, не до конца понимают значения погонов на плечах. «Что же, их теперь казнить? Я против этого», – сказал он, отметив, что Исинбаева «неудачно высказалась». При этом Васильев уверен, что ничего плохого она не имела в виду, и призвал не заниматься травлей, а «поговорить спокойно», объяснить, что «офицер Российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие».
Он предположил, что Исинбаева имела в виду, что не несла реальной службы. Однако она принимала присягу и наравне с теми, кто стоит в строю, считается военнослужащим, подчеркнул Васильев. «Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – добавил он.
Во вторник в пресс-службе МОК пояснили, что комиссия комитета по итогам проверки пришла к выводу, что «госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала» специальную военную операцию на Украине.
Названа стоимость восстановления Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин назвал затраты на восстановление Крымского моста
Объем финансирования на восстановление Крымского моста оценивается в настоящее время на уровне 1-1,3 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, на восстановление Крымского моста после атаки ВСУ понадобится до 1,3 млрд рублей, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим произвел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Пушков рассказал об ударе по «империи доллара»
Сенатор Пушков: Отказ Индия и Индонезии от доллара в двусторонней торговле стал новым ударом по США
Решение Индии и Индонезии отказаться от использования доллара в двусторонней торговле стал еще одним ударом по США, заявил сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков отметил, что численность населения этих двух стран в пять раз превосходит численность населения США.
«Еще один удар по империи доллара», – написал сенатор, добавив, что для ее «качественного ослабления», потребуется много таких ударов. И тем не менее, отметил Пушков, их становится все больше.
Член Совета Федерации предположил, что первая половина XXI, вероятно, станет «временем постепенного разрушения Pax Americana».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский юань набирает обороты против американского доллара.
Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне
Аксенов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне на востоке Крыма
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На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Планируется эвакуация около 2 тыс. человек.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что схему движения автотранспорта опубликуют в ближайшее время.
По его словам, из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны планируется эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. В общей сложности это свыше 2 тыс. человек, отметил он.
На месте происшествия работают профильные службы, развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
Советник главы Крыма Олег Крючков написал в Telegram, что водителям в районе Первомайского, Старого Крыма следует уходить с «Тавриды» на старую дорогу. «На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией», – уточнил он, заверив, что дорогая там хорошая.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в свою очередь сообщил, что в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию запустили автобусы межрегионального сообщения.
Лукашенко добавил, что ж/д транспорт работает в штатном режиме, как и паромная переправа.
Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ
Генерал ВС США Милли: Цена контрнаступления ВСУ будет высокой, оно будет долгим, сложным и кровавым
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За попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену», признал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что украинские военные продвигаются «постепенно и неспешно». По его словам, «наступление» ВСУ будет «медленным» и «сложным», у него будет «высокая цена», передает ТАСС.
При этом американский генерал предупредил, что «существенная часть боевой мощи украинцев еще не задействована». По его словам, Киев будет сам решать, где и когда задействовать резервы. Сейчас они «берегут свою боевую мощь», добавил глава КНШ.
Милли считает, что давать оценки контрнаступлению преждевременно. Ситуация, по его оценке, далека от провала. Он считает, что «предстоит еще много боевых действий». «Это будет делом долгим, сложным, кровавым», – подчеркнул Милли.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
Мэр Одессы рассказал об одной из самых ужасных ночей с начала спецоперации
Мэр Одессы Труханов назвал российские удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала спецоперации
Градоначальник Одессы Геннадий Труханов, комментируя нанесенные российскими силами «удары возмездия», назвал их самой масштабной атакой на город с начала спецоперации.
«Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним», – написал он в Facebook (соцсеть запрещена в России), передает РИА «Новости».
По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров. Кроме того, в ночь на среду российские ракеты «Оникс» и Х-22 повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области.
В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.
Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».
По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.
Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.