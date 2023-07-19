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19 июля, среда | Последнее обновление — 14:45 | vz.ru
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Путину сообщили о взрывах на военном полигоне в Крыму
Путина проинформировали о взрывах на военном полигоне в Крыму
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Президенту Владимиру Путину доложили о произошедших взрывах на войсковом полигоне в Крыму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президенту докладывается», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что глава Крыма Сергей Аксенов очень оперативно отреагировал на случившееся.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена.
Москва раскритиковала генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.
12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.
Названа стоимость восстановления Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин назвал затраты на восстановление Крымского моста
Объем финансирования на восстановление Крымского моста оценивается в настоящее время на уровне 1-1,3 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, на восстановление Крымского моста после атаки ВСУ понадобится до 1,3 млрд рублей, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим произвел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне
Аксенов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне на востоке Крыма
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На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Планируется эвакуация около 2 тыс. человек.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что схему движения автотранспорта опубликуют в ближайшее время.
По его словам, из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны планируется эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. В общей сложности это свыше 2 тыс. человек, отметил он.
На месте происшествия работают профильные службы, развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
Советник главы Крыма Олег Крючков написал в Telegram, что водителям в районе Первомайского, Старого Крыма следует уходить с «Тавриды» на старую дорогу. «На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией», – уточнил он, заверив, что дорогая там хорошая.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в свою очередь сообщил, что в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию запустили автобусы межрегионального сообщения.
Лукашенко добавил, что ж/д транспорт работает в штатном режиме, как и паромная переправа.
СМИ: Пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке рассказали о гибели родителей
МК: Родственники пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки решили ее удочерить
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Тетя пострадавшей после атаки на Крымском мосту девочки готовит документы на оформление удочерения, школьнице рассказали, что ее родители погибли.
По словам сестры погибшей при теракте на Крымском мосту Натальи Кулик Алены Шестаковой, она готовит документы на удочерение 14-летней племянницы, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, куда никого не пускают, пишет «Московский комсомолец».
Женщина рассказала, что в момент взрыва они с мужем ехали на машине по мосту, но впереди автомобиля сестры. По ее словам, ее дочь тоже пережила сильный стресс, ей понадобилась психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что девочка, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, может быть переведена из краснодарской больницы в клинику в Москве.
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Стало известно о взрывах на горящем полигоне в Крыму
ТАСС: Звуки взрывов слышны в районе пожара на полигоне в Крыму
Звуки взрывов раздаются в Кировском районе Крыма, где продолжается пожар на военном полигоне.
Подъезды к месту пожара перекрыты. В ближайшем населенном пункте – селе Кринички – слышны множественные звуки взрывов, передает ТАСС.
Сотрудники прокуратуры республики прибыли в развернутые пункты временного размещения для контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек.
В Минтрансе рассказали об альтернативном маршруте проезда из Москвы в Крым
Придорожная инфраструктура на сухопутном маршруте в Крым из Ростовской области через Таганрог, Мелитополь и Бердянск доступна для водителей на всем протяжении пути на полуостров, сообщили в Министерстве транспорта России.
В ведомстве уточнили, что на маршруте находятся крупные города, работают магазины, кафе, АЗС, сложностей с пополнением запасов топлива и питанием нет. Так, по дороге до Мариуполя через село Весело-Вознесенское находится три крупных АЗС, далее до Мелитополя – шесть АЗС, а до Джанкоя вдоль Азовского моря – еще три АЗС, говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса.
Также отмечается, что значительная часть дорожного полотна сухопутного маршрута в Крым протяженностью 359 км оперативно приведена в нормативное состояние, а чтобы ускорить проезд автомобилей временно приостановили финальную укладку верхнего слоя асфальта на 65 км этого маршрута.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Аксенов: Пострадавших из-за пожара на военном полигоне в Крыму нет
Аксенов: В результате пожара на военном полигоне в Крыму никто не пострадал
Пострадавших после пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма нет, причины возгорания установят правоохранители, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», – сообщил Аксенов в Telegram.
Он добавил, что ликвидация последствий пожара будет проведена в кратчайшие сроки, а причины возгорания установят следственные органы.
Тем временем оперштаб Крыма сообщает, что 15 автобусов сняты с муниципальных маршрутов в Феодосии и направлены в зону ЧП на полигоне в Крыму. Из-за этого интервалы между рейсами будут увеличены.
Ранее сообщалось, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма начали эвакуацию жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек.
Работу Керченской паромной переправы приостановили до утра
Керченская паромная переправа приостановила работу до 05.00 мск среды, сообщили в оперштабе Республики Крым.
Свою работу переправа приостановила с 21.00, передает ТАСС.
С помощью паромов на полуостров и обратно переправляют грузовые автомобили и рейсовые пассажирские автобусы, легковые автомобили в настоящее время следуют по Крымскому мосту.
В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Президент ЮАР: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России
Президент ЮАР Рамафоса: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России
Гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России, заявил глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.
Объявление войны России с помощью ареста Путина было бы безрассудно, неконституционно и незаконно, заявил Рамафоса, передает ТАСС со ссылкой на местный портал News24.
Это высказывание президента ЮАР содержится в документах, отправленных в Высокий суд провинции Гаутенг в связи с иском со стороны оппозиционной партии «Демократический альянс».
Вступление в войну с Россией несовместимо с конституцией ЮАР, продолжил Рамафоса. Он подчеркнул, что обладает конституционными обязательствами по защите национального суверенитета, мира и безопасности страны, а также по защите прав народа.
Президент ЮАР настаивал, что его позиция в суде должна содержаться в тайне, чтобы сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС. Но Верховный суд распорядился обнародовать его ответ по требованию «Демократического альянса» обязать руководство страны выполнить требования МУС.
Напомним, МУС выдавал «ордер на арест» Путина. Москва рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС. Россия отклонила предложение ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Лавров, а не Путин.
Офис президента ЮАР сообщил о решении Путина не присутствовать на саммите БРИКС
Офис президента ЮАР сообщил, что Путин не приедет на саммит БРИКС по взаимной договоренности
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Канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что президент России Владимир Путин по взаимной договоренности якобы не станет принимать участие в саммите БРИКС в ЮАР, вместо него Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
«По взаимной договоренности президент Владимир Путин не приедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров», – сообщили в канцелярии, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.
«Нет, этого не звучало … В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», – сказал Песков.
Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.
Власти Крыма начали эвакуацию жителей четырех сел из-за пожара на полигоне
Власти Крыма решили на сутки эвакуировать жителей четырех сел из-за пожара на полигоне
Жителей четырех сел эвакуируют из-за возгорания на полигоне в Крыму, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
В своем Telegram Крючков уточнил, что проводится отселение четырех сел. Власти рассчитывают, что через сутки жители смогут вернуться в свои дома.
Ранее сообщалось, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта.
Путин обсудил создание центра беспилотных авиасистем в Саратове
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным и пообещал ему дать поручение о создании в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем.
В ходе встречи, которая прошла в Кремле, Бусаргин попросил Путина поддержать создание в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем. Глава региона напомнил, что 33 из 74 предприятий оборонного комплекса региона занимаются радиоэлектронной промышленностью и авиационными системами.
«Более того, у нас есть сеть базовых кафедр высших учебных заведений, которые готовят специалистов для радиоэлектроники, физики, химии», – заявил Бусаргин, передает РИА «Новости».
Бусаргин попросил президента дать соответствующее поручение по созданию центра в Саратове. «Хорошо», – ответил президент губернатору.
Полянский: В кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост
Зампостпреда России Полянский: В кулуарах ООН дипломаты возмутились атакой Киева на Крымский мост
Дипломаты ряда государств в кулуарах ООН выразили возмущение организацией киевским режимом теракта на Крымском мосту, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что представители ряда государств, в особенности незаангажированных, «высказывают как минимум удивление, а некоторые и возмущение». По его словам, всем прекрасно понятно, что киевский режим нанес удар по мирной инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, дипломатам в ООН известно, что в результате украинского удара погибли невинные люди, которые находились в сотнях километров от зоны боевых действий. Объяснить произошедшее какими-то военными потребностями практически невозможно, подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что Россия не ставила задачу русифицировать Украину, но не потерпит нарушения прав русскоязычного населения в этой стране.
Константинов: Инфраструктура за пределами военного полигона в Крыму не повреждена
Константинов: Инфраструктура за пределами военного полигона в Крыму не пострадала
Объекты инфраструктуры за пределами военного полигона в Крыму, где с ночи продолжается пожар, по предварительным данным, не повреждены, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Константинов, отвечая на вопрос о том, есть ли повреждения инфраструктуры за пределами полигона, заявил, что пока повреждений не наблюдается, передает ТАСС.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек.
Путин поручил саратовскому губернатору заняться детсадами
Президент России Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным попросил его обратить особое внимание на детские сады в регионе.
Глава региона в рамках встречи в Кремле рассказал президенту о ситуации в области, а также о вопросах, в решении которых требуется помощь. Речь, в частности, шла о расселении жителей из аварийного жилья.
Также Бусаргин рассказал Путину о помощи, которая оказывается семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации. Глава государства попросил и дальше заниматься этой темой, передает РИА «Новости».
Путин обратил внимание губернатора на ситуацию с детскими садами в регионе. «Детские сады надо приводить в порядок... Программу надо сделать и последовательно решать», – сказал он губернатору. «Она есть, отработаем», – пообещал глава региона.
Ранее Путин пообещал Бусаргину дать поручение о создании в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем.
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