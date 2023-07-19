В Тбилиси рассказали о привлечении американскими лоббистами главы МИД Украины к «вызволению Саакашвили»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба должен был быть привлечен к мероприятиям американских лоббистов по «вызволению» из заключения в Грузии экс-президента этой страны, гражданина Украины Михаила Саакашвили, сообщила компания «Имеди» со ссылкой на опубликованные документы департамента юстиции США, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По этим планам лоббистов США, Кулеба должен был писать письме Госсекретарю США Энтони Блинкену и главе комитета по иностранным делам Конгресса Майклу Макколу о введении санкций против Грузии из-за Саакашвили.

Лоббисты также готовили антигрузинскую резолюцию Европарламента, публиковали статьи в западных СМИ, предпринимали усилия по подготовке «Акта Саакашвили», аналогичного «Акту Магнитского».

Они брали себя работу с сенаторами США, чтобы убедить их ввести санкции против Грузии.

Также в планах – давление на президента Грузии Саломе Зурабишвили для помилования Саакашвили и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что сам Саакашвили и его мать Гиули Аласания заплатили лоббистам до 1 мла долларов.

Напомним, что в мае ЕСПЧ отклонил ходатайство адвокатов Саакашвили о вывозе его на лечение в Польшу.

«Саакашвили и его окружение ведут вредительскую кампанию против международной репутации Грузии», – заявил в среду в связи с этим депутат от правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе.

«Прекрасно, что в США есть специальный закон, согласно которому такая лоббистская деятельность подлежит огласке», – отметил парламентарий.

«Ажиотаж вокруг Саакашвили создан лживо», – заявил он.

По словам Михаила Сарджвеладзе, радикальная грузинская оппозиция также не скрывает, что работает за рубежом над санкциями против собственной родины.

Гиули Аласания подтвердила, что наняла в Америке лоббистов и сказала, что очень довольна их работой.

В ЕП часть европарламентариев активно требует освобождения Саакашвили. Периодически статьи в его защиту о якобы плохом состоянии здоровья и о том, что осужденный на шесть лет за коррупцию и превышение служебными полномочиями экс-президент является «узником бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили» появляются в западной прессе.