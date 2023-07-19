В работе систем связи 6G решили задействовать ИИ

Роскомнадзор: В работе систем связи 6G будет задействован искусственный интеллект

Международный союз электросвязи завершил разработку рекомендации, которая определяет облик системы подвижной связи шестого поколения IMT-2030. В ее работе будет задействован, в том числе искусственный интеллект (ИИ), сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

По сообщению ведомства, при реализации радиоинтерфейса системы IMT-2030 будут широко использоваться технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, в том числе для устранения взаимных недопустимых радиопомех, радиосеть, основанная на искусственном интеллекте, позволит реализовать интеллектуальную обработку данных и предоставление ресурсов по запросу, передает ТАСС.

С помощью технологий дополненной и смешанной реальностей будет создаваться эффект погружения человека в искусственно созданную среду и обеспечиваться насыщенный интерактивный видеоряд, кроме того, будут использоваться связь для обеспечения мультисенсорного телеприсутствия и голографическая связь.

В Роскомнадзоре отметили, что отличительной особенностью систем шестого поколения также станут вычислительные сервисы, а также сервисы передачи данных. Обработка данных будет осуществляться вблизи их источников для уменьшения времени ожидания ответа, снижения затрат на передачу данных, повышения энергоэффективности и конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) готовят совместный проект по разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G).