Власти Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

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19 июля, среда | Последнее обновление — 08:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Крыма начали эвакуацию жителей четырех сел из-за пожара на полигоне
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Мы уже начали привыкать к статьям – и выступлениям на телевизионных ток-шоу – когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми.
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На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.
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Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Власти Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Житомирской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры
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Объект инфраструктуры получил повреждения в ночь на среду в Житомирской области, сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.
Он уточнил, что пострадал инфраструктурный объект. На месте работают экстренные службы, передает ТАСС.
В ночь на среду воздушная тревога охватила большую часть территории Украины. Сообщалось о серии взрывов в Одессе и Черноморске Одесской области. Также взрывы произошли в Киеве, Кропивницком (ранее – Кировоград), Харькове, подконтрольном украинским властям Запорожье, Киевской и Днепропетровской областях.
ВС России нанесли удар возмездия за теракт на Крымском мосту
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Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы, говорится в Telegram Минобороны.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – заключили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту. Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
Минобороны опубликовало видео с ударом возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны показало кадры удара возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска ракет для удара возмездия по украинским объектам за теракт на Крымском мосту.
Целями стали объекты в Одессе, в частности судоремонтный завод, где готовились беспилотные катера для диверсии.
Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Украина пожаловалась на оперативную реакцию ВС России на действия ВСУ
WP: В Киеве пожаловались на быстрые действия войск России на замыслы ВСУ
Российские военные быстро реагируют на приближение украинских войск и сразу же бьют по бронетехнике и противоминным средствам, заявили украинские чиновники Washington Post.
Официальные украинские лица пожаловались, что российская армия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике, противоминным средствам, в том числе по системе дистанционного разминирования MICLIC, пишет Washington Post, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада заявил, что ВСУ не смогут овладеть преимуществом на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны.
Власти Одессы сообщили о повреждении объектов в порту
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
В результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.
Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
В ночь на вторник в Одессе произошла серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.
Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.
О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.
В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.
В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.
Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».
По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.
Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.
G20 не смогла принять совместное заявление из-за Украины
Главы минфинов G20 не смогли согласовать совместное заявление из-за расхождения взглядов на украинский конфликт
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Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 не приняли совместное заявление из-за расхождений по российско-украинскому конфликту, сообщила глава индийского Минфина Нирмала Ситараман.
По ее словам, приняты только резюме председателя и итоговый документ.
Ситараман пояснила, что в феврале было взято за основу заявление с саммита G20 на Бали, полномочий менять формулировки у глав минфинов нет, поэтому решение по этому вопросу должно быть предоставлено лидерам во время сентябрьского саммита «Двадцатки», передает ТАСС.
В итоговом документе большинство стран резко осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие недостатки в мировой экономике.
Как отмечается в тексте, на встрече были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций. Такие же формулировки содержались в Балийской декларации, принятой в ноябре прошлого года по итогам саммита лидеров G20.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), но украинская тема будет там обсуждаться.
Минобороны: Военные биологи США создают управляемые эпидемии
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Работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять, рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран Кириллов отметил, что работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках КБТО и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кириллов также указал, что рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги из-за деятельности военных биологов США.
По его словам, американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания, и могут в лабораторных условиях получать инфицированных комаров и клещей.
«С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков, в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы», – отметил Кириллов.
Ранее Кириллов сообщал, что США выводят популяции насекомых – переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ.
В Германии назвали провалом обучение НАТО украинских военных
НАТО провалило обучение ВСУ, считает немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Он считает, что НАТО и США прекрасно проявляют себя в информационных войнах, но ужасно в настоящем сражении. Обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО, заявляет предприниматель, провалилось, а военные расходы блока составляют 1,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, лидеры западных стран могут заставить Украину заключить мирное соглашение с Москвой из-за выпадов украинского президента Владимира Зеленского, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Полянский: Россия не ставила задачу русифицировать Украину
Зампостпреда России при ООН Полянский: Россия не приемлет нарушение прав русскоязычных на Украине
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Россия не ставила задачу русифицировать Украину, но не потерпит нарушения прав русскоязычного населения в этой стране, заявил на заседании Генассамблеи первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, у Москвы никогда не было планов уничтожить украинскую идентичность, Россию вполне устраивала такая Украина, какая она была. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не смирится с вопиющими нарушениями прав русскоязычного населения, вопреки конституции самой Украины, с обелением нацистов, с обстрелами Донбасса, передает РИА «Новости».
По его словам, российская спецоперация была начата именно для защиты мирного населения Донбасса. При этом в Москве всегда были готовы к мирному и дипломатическому достижению целей СВО, но Запад не дал заключить Украине парафированный в марте 2022 года договор, который предусматривал в том числе и устраивавшие украинскую сторону гарантии безопасности без вступления страны в НАТО.
Украине внушили мысль о том, что с помощью оружия она воюет за некие демократические ценности и свободы и сможет победить Россию, заключил Полянский.
Ранее зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию Запада.
Передававший координаты охраняющих ЗАЭС российских сил шпион задержан в Энергодаре
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Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области задержали жителя Энергодара, который передавал украинской стороне координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
По данным силовиков, информацию о позициях военнослужащих Минобороны России, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции, мужчина передавал своему родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении министерства обороны Украины, действующем на Запорожском направлении, передает ТАСС.
Таким образом, добавили в ФСБ, задержанный способствовал нанесению артиллерийских ударов со стороны ВСУ по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены российские военнослужащие.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим занялся подготовкой ядерной провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), об этом говорят учения ВСУ по боевым действиям в зоне радиоактивного заражения.
Маск призвал раскрыть данные о тратах денег на Украину
Американский миллиардер Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
Американский миллиардер Илон Маск призвал расcказать общественности, как расходуется помощь США Украине, после заявлений о выделении нового пакета военного транша Киеву.
Маск отреагировал на сообщение о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в 1,3 млрд долларов, он призвал проинформировать общественность, как расходуются выделенные деньги, передает РИА «Новости».
Напомним, что США намерены выделить Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов. Предполагается, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотниками, барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost.
Ранее США после разрыва зерновой сделки дали Украине 250 млн долларов на сельское хозяйство.
Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ
Генерал ВС США Милли: Цена контрнаступления ВСУ будет высокой, оно будет долгим, сложным и кровавым
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За попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену», признал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что украинские военные продвигаются «постепенно и неспешно». По его словам, «наступление» ВСУ будет «медленным» и «сложным», у него будет «высокая цена», передает ТАСС.
При этом американский генерал предупредил, что «существенная часть боевой мощи украинцев еще не задействована». По его словам, Киев будет сам решать, где и когда задействовать резервы. Сейчас они «берегут свою боевую мощь», добавил глава КНШ.
Милли считает, что давать оценки контрнаступлению преждевременно. Ситуация, по его оценке, далека от провала. Он считает, что «предстоит еще много боевых действий». «Это будет делом долгим, сложным, кровавым», – подчеркнул Милли.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
Политолог: Ответ России на теракт на Крымском мосту будет взвешенным и сильным
Политолог Мартынов: Россия не поддастся на провокации ВСУ и ответит на теракт на Крымском мосту взвешенно
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Противник пытается спровоцировать нас на резкий и необдуманный ответ на теракт на Крымском мосту. Но Россия не поддастся на провокации и примет взвешенное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту.
«Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, у нас в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.
«Глава государства взял в свои руки координацию работы по ликвидации последствий теракта. Это отличительная черта нашего президента – он всегда быстро и эффективно организовывает работу государственных структур в зоне ЧП», – добавил политолог.
«Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – заключил Мартынов.
Накануне президент России провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам. Также Путин отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту, необходимые предложения готовит министерство обороны.
Вице-премьер Марат Хуснуллин с места теракта доложил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. По его словам, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движения поездов, а железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ.
Он также заявил, что опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. По словам Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров. Вице-премьер пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.
Напомним, в понедельник украинские власти организовали террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Крымского моста.
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