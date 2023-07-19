ВС России предприняли атаки на Краснолиманском направлении

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19 июля, среда | Последнее обновление — 08:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне
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На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.
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Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна.
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Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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ВС России предприняли атаки на Краснолиманском направлении
Марочко: Армия России атакует на Краснолиманском направлении
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Армия России усилила давление на украинские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, за последние сутки значительно возросли групповые удары по украинским позициям около Серебрянки, Белогоровки и Торского, огонь ведется и при помощи армейской авиации, и артиллерии, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что на небольших расстояниях используются тяжелые огнеметные системы и бронетехника.
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении за минувшие сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 100 военных и восемь единиц техники, включая польскую САУ Krab, а также пресекла деятельность украинской ДРГ.
Также Минобороны сообщило, что в последние сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Имя Исинбаевой решили убрать из названия стадиона в Дагестане
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В Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, сообщил глава республики Сергей Меликов.
По его словам, Исинбаева – талантливая спортсменка, но «с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала», а последние ее слова являются серьезным сигналом и поводом пересмотреть название стадиона, сообщает Lenta.Ru.
Меликов добавил, что в республике много достойных спортсменов и настоящих патриотов, чье имя может носить стадион.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как в своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными, и поэтому она собирается возобновить свою деятельность в МОК в сентябре, так как не подпадает под санкции, передает Sport.ru.
Губерниев попросил уточнить, что она имеет в виду под «номинально». Он задал вопросы, была ли Исинбаева номинальным офицером, получала ли она номинальную зарплату и льготы, или же это все лишь формальность.
Между тем комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) не нашла оснований для применения санкций в отношении члена организации Елены Исинбаевой, передает ТАСС.
В заявлении говорится, что статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине.
В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей.
ВС России нанесли удар возмездия за теракт на Крымском мосту
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Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы, говорится в Telegram Минобороны.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – заключили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту. Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
ФСБ назвала объект, который пыталась взорвать задержанная в Угличе россиянка
Задержанная в Угличе россиянка должна была взорвать ГЭС по заданию спецслужб Украины
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Украинские спецслужбы в переписке с россиянкой, задержанной за подготовку теракта в Угличе Ярославской области, ориентировали ее на сбор информации о ГЭС, следует из переписки, опубликованной во вторник на видео, которое Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Из опубликованного видео следует, что координаторов из числа спецслужб Украины интересовали координаты ГЭС, где они намеревались устроить взрыв, передает ТАСС.
«В твоей области много ГЭС. Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», – сказано в опубликованном тексте.
Кроме того, задержанная высказала в переписке желание, чтобы беспилотники залетали вглубь России, а не только в приграничные районы.
Между тем Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича, обвиняемую в приготовлении к совершению теракта.
По словам источника, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).
Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.
Минобороны опубликовало видео с ударом возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны показало кадры удара возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска ракет для удара возмездия по украинским объектам за теракт на Крымском мосту.
Целями стали объекты в Одессе, в частности судоремонтный завод, где готовились беспилотные катера для диверсии.
Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Украина пожаловалась на оперативную реакцию ВС России на действия ВСУ
WP: В Киеве пожаловались на быстрые действия войск России на замыслы ВСУ
Российские военные быстро реагируют на приближение украинских войск и сразу же бьют по бронетехнике и противоминным средствам, заявили украинские чиновники Washington Post.
Официальные украинские лица пожаловались, что российская армия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике, противоминным средствам, в том числе по системе дистанционного разминирования MICLIC, пишет Washington Post, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада заявил, что ВСУ не смогут овладеть преимуществом на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны.
Украинские военные воспользовались листовками и сдались в плен
Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен подразделениям Вооруженных сил России на Запорожском направлении, рассказал командир российского подразделения.
По его словам, на связь на так называемой «гуманитарной» частоте, которая была указана в листовках, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие, передает РИА «Новости».
Офицер добавил, что российские военные обеспечили сдавшимся безопасность при переходе линии боевого соприкосновения, чтобы их не убили свои.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен.
В Германии выступили «камни голода» в обмелевшей Эльбе
В Германии второй год подряд на поверхности обмелевшей Эльбы показались «камни голода», предупреждающие о засухе, сообщает издание Focus.
Отмечается, что обмеление из-за жары еще больше ограничивает едва возможное судоходство, передает РИА «Новости».
Среди прочих мест как в Германии, так и в Чехии, подобные камни недавно были обнаружены близ Дрезденской долины Эльбы около дворца Пильниц. Отмечается, что уровень реки в некоторых местах достиг критической отметки в 50 сантиметров.
«Камнями голода» в Германии называют высеченные в разные века на речных камнях и валунах отметки и предупреждения о засухе.
Названа стоимость восстановления Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин назвал затраты на восстановление Крымского моста
Объем финансирования на восстановление Крымского моста оценивается в настоящее время на уровне 1-1,3 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, на восстановление Крымского моста после атаки ВСУ понадобится до 1,3 млрд рублей, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим произвел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Власти Одессы сообщили о повреждении объектов в порту
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
В результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.
Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
В ночь на вторник в Одессе произошла серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.
В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.
Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.
О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.
В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.
Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».
По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.
Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.
Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.
По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.
Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.
СМИ: Пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке рассказали о гибели родителей
МК: Родственники пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки решили ее удочерить
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Тетя пострадавшей после атаки на Крымском мосту девочки готовит документы на оформление удочерения, школьнице рассказали, что ее родители погибли.
По словам сестры погибшей при теракте на Крымском мосту Натальи Кулик Алены Шестаковой, она готовит документы на удочерение 14-летней племянницы, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, куда никого не пускают, пишет «Московский комсомолец».
Женщина рассказала, что в момент взрыва они с мужем ехали на машине по мосту, но впереди автомобиля сестры. По ее словам, ее дочь тоже пережила сильный стресс, ей понадобилась психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что девочка, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, может быть переведена из краснодарской больницы в клинику в Москве.
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки
МИД: У Секретариата ООН есть еще 90 дней для нормализации российского сельхозэкспорта
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Согласно подписанному с Россией меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, заявил МИД. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что, согласно пункту 6 меморандума Россия – ООН, соглашение «будет действовать в течение трех лет», а в случае намерения одной из сторон – России или ООН – прекратить его применение следует уведомить об этом за три месяца.
Таким образом, объясняет МИД, у секретариата ООН еще есть 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта.
На Смоленской площади объяснили, что как раз в этот срок генсекретарь ООН, как это было указано в его послании на имя президента России Владимира Путина (содержание которого в ООН предали гласности), планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры «Россельхозбанка».
Москва при этом подчеркивает, что прямое переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT не имеет альтернатив – ни через «маргинальный канал с JP Morgan», ни в рамках теоретической платформы с Citi и Afreximbank, ни с опциями филиалов и «дочек». Предлагаемые ООН меры российская сторона называет «паллиативными», подчеркивая, что их нельзя реализовать на практике. Данные предложения призваны лишь «создать видимость работы в ситуации, когда в конечном счете влияние ооновцев на Вашингтон и Брюссель, контролирующих платежные системы, не больше, чем на киевский режим, подорвавший аммиакопровод», подчеркивает МИД России.
Кроме того, Москва резко раскритиковала работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.
Сообщалось, что российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
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