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17 июля, понедельник | Последнее обновление — 10:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
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Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу
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Керченская паромная переправа возобновила работу утром в понедельник, первый рейс отправился из порта Кавказ в Керчь, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Там уточнили, что пока добраться по морю могут лишь те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
Движение по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП
Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП
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В районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что на месте находятся «правоохранительные органы и все ответственные службы». Глава Крыма обсудил ситуацию с министром транспорта России Виталием Савельевым.
Как заверил Аксенов, принимаются все необходимые меры. На место выехал зампредседателя крымского совмина Игорь Михайличенко. «Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края», – сообщил Аксенов.
Он попросил «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Аксенов не раскрыл подробностей ЧП.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram, что «в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимаям помощь и поддержка». Крючков сообщил, что в министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Он заверил, что регион обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами.
Оперативный штаб также создан в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.
Напомним, в июле вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, но российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части.
Девочка пострадала при ЧП на Крымском мосту, ее родители погибли
Гладков сообщил о гибели семейной пары и пострадавшем ребенке из Белгородской области в ЧП на Крымском мосту
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В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Оперштаб Кубани со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края сообщил, что ребенок получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести. Готовится санитарная авиация, «ребенка доставят в краевое лечебное учреждение». Минздрав Краснодарского края подтвердил, что в результате ЧП погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, передает РИА «Новости».
Гладков сообщил в Telegram, что в автомобиле с белгородскими номерами «пострадала девочка», ее родители погибли. Как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область, сообщил Гладков.
Он отметил, что в последние дни детей из Белгородской области отправляют в крымские лагеря. В связи с этим Гладков заверил, что все они уже прибыли на место, «в пути не находится никто», «их жизни ничего не угрожает».
В пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили, что руководство и следователи по особо важным делам направлены к месту ЧП, передает ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9.00. О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы, добавил Аксенов.
В понедельник в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
Минтранс не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста
На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, сообщил Минтранс России.
В ведомстве не подтвердили заявления СМИ о повреждении опор. Обследование моста продолжается, передает ТАСС.
Власти региона попросили туристов по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Власти Темрюкского района Краснодарского края напомнили, что работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено.
В Крыму возложили на Киев ответственность за атаку на Крымский мост
В Крыму заявили, что атака на Крымский мост совершена террористическим режимом Киева
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Крымский мост был поврежден в результате атаки со стороны Украины, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост», несмотря на то, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект, написал Константинов в Telegram.
Он подчеркнул, что будущие удары по Крыму предотвратит лишь установление Россией контроля на всем Черноморском побережье. «И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут умалять террористическую деятельность», – написал Константинов.
Он добавил, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, а другие последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.
Ранее движение поездов было возобновлено по Крымскому мосту после ЧП.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Военный эксперт объяснил успех ПВО Севастополя в отражении атак украинских беспилотников
Капитан I ранга Дандыкин назвал штаб Черноморского флота одной из целей атаки украинских беспилотников
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Российские средства ПВО и Черноморский флот показали стопроцентную эффективность по защите Севастополя от беспилотников – как воздушных, так и надводных. Мы успешны, потому что учимся после каждой такой атаки, а противник действует по шаблону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее украинские силы пытались атаковать Севастополь с помощью БПЛА.
«Я бы назвал это проверкой того, как сделали домашнее задание украинские силы: насколько они научились проводить комбинированные атаки с помощью беспилотников – как воздушных, так и надводных. С другой стороны, они проверяли, как мы улучшили свою ПВО за последнее время», – считает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.
«В идеале ВСУ хотели повторить прорыв к штабу Черноморского флота, проведенный в Севастополе в июле прошлого года. Но тогда, судя по всему, квадрокоптер с взрывчаткой, при детонации которой пострадали шесть человек, был запущен из Крыма. Сегодня же ВСУ, среди прочего, выбрали целью также штаб ЧФ, но уже для, скажем так, полномасштабной массированной атаки и с дальнего расстояния», – сказал эксперт.
«Впрочем, эта ситуация рассматривалась как штатная. Станции РЭБ дальнего обнаружения работали по целям, а те беспилотники, которые прорывались, сбивались ЗРК и крупнокалиберными пулеметами. И теперь мы видим стопроцентную эффективность ПВО и Черноморского флота. Мы делаем выводы после каждой атаки, учимся, а противник действует по шаблону. Поэтому в последнее время его атаки ни к чему не приводят», – добавил он.
В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.
«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку. Сейчас в городе тихо и все спокойно», – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Всего ВС РФ этой ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами РЭБ. Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
«ВСУ сменили район запуска БПЛА – если ранее эта была Одесса, то после нескольких точных попаданий по Школьному место изменилось. В этот раз взлет был с юга Одесской области. Там находится аэродром Арциз, и вполне вероятно, что беспилотники полетели оттуда», – пишет Telegram-канал «Рыбарь».
«Из того же района у устья Дуная вышли и два морских дрона. В последние недели у острова Змеиный и в бассейне Дуная находились несколько катеров ВМС Украины, которые отрабатывали спуск беспилотников на воду», – указывается в посте.
НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
НАК сообщил о террористической атаке Киева на Крымский мост
Киевский режим в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал ребенок, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В НАК уточнили, что атака произошла в 3.05 в ночь на понедельник. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате было повреждено автодорожное полотно моста, погибли два человека, пострадал ребенок, передает РИА «Новости».
В комитете добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
«РБК-Украина» и «Обозреватель» сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
К атаке на Крымский мост могут быть причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы страны, сообщают «РБК-Украина» и издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.
По словам источников в спецслужбах, СБУ и ВМС Украины атаковали мост с помощью надводных беспилотников, передает ТАСС.
Ранее Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Утром в понедельник движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено.
Все опоры Крымского моста остались целы после ЧП
Сенатор Ковитиди: Все конструкции Крымского моста остались на своих опорах после ЧП
Все конструкции Крымского моста после атаки в ночь на понедельник находятся на своих опорах, заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди.
«Все конструкции моста находятся на своих опорах», – сказала Ковитиди РИА «Новости».
Она также заявила, что виновных за атаку ждет наказание. «Правоохранители работают четко. Лето в Крыму никто не отменит», – заявила сенатор.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
РЖД прокомментировали приостановку движения поездов на Крымском мосту
РЖД: Задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда будут вводиться в расписание
Задержанные из-за ситуации на Крымском мосту железнодорожные составы по возможности будут вводиться в расписание, сообщили в пресс-службе РЖД.
В настоящее время движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram сообщил, что движение будет возобновлено до 9.00 по Москве.
В РЖД также отметили, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют согласно графику, передает ТАСС.
Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дети из региона, которых отправили на отдых в Крым, уже добрались до мест назначения, их жизни ничего не угрожает.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Движение поездов по Крымском мосту возобновлено
Движение поездов возобновлено по Крымскому мосту после ЧП
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о возобновлении движения железнодорожного транспорта по Крымскому мосту после ЧП.
«Поехали», – написал Крючков в Telegram.
Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Приостановлена работа Керченской паромной переправы
В МЧС сообщили о приостановке работы Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщил главк МЧС по Крыму со ссылкой на Керченский морской порт.
Причина такого решения не указана, передает РИА «Новости».
Напомним, переправа не раз прекращала работу из-за неблагоприятных погодных условий. Так, 10 июля работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра.
Украинская разведка отказалась комментировать ЧП на Крымском мосту
ГУР Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов не стал комментировать ЧП на Крымском мосту.
Юсов отказался от комментариев в связи с ЧП, но процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией», передает ТАСС.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Власти Крыма пообещали открыть пункты временного размещения для туристов
Власти Крыма после ЧП на мосту пообещали открыть пункты временного размещения для туристов
Власти Крыма после ЧП на Крымском мосту намерены открыть пункты временного размещения в восточной части полуострова, там туристы смогут получить необходимую помощь, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
В Восточном Крыму планируется открыть пункты временного размещения, где туристы смогут получить помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и паромной переправе, написал Крючков в Telegram.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
В настоящее время движение по мосту остановлено, но глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00 мск понедельника.
Аксенов анонсировал возобновление движения поездов по Крымскому мосту
Аксенов сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту возобновят до 9.00 понедельника
Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя ЧП на Крымском мосту, сообщил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00, а о причинах происшествия позже сообщат правоохранители.
Аксенов уточнил, что провел переговоры с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком. Они договорились, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9.00.
«Расписание поездов будет нагоняться», – сообщил глава Крыма в Telegram.
Он добавил, что информация по работе паромного сообщения будет уточнена также до 9.00.
«О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают необходимые службы», – добавил Аксенов.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
СК возбудил дело о теракте в связи с атакой на Крымский мост
СК возбудил дело о теракте в связи с атакой Киева на Крымский мост
Следственный комитет России возбудил дело о теракте в связи с атакой киевского режима на Крымский мост, совершенной в ночь на понедельник.
«По факту повреждения Крымского моста возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (Террористический акт)», – говорится в сообщении Следственного комитета в Telegram.
В рамках расследования назначены экспертизы. Устанавливаются лица, причастные к организации и исполнению преступления.
В ночь на понедельник киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
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