Уровень воды на улицах Новой Каховки превысил максимальную отметку

Власти Новой Каховки заявили о пиковом уровне в 11 метров подъема воды после разрушения ГЭС

Вода на улицах Новой Каховки в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС ВСУ поднялась до максимума в 11 метров, власти надеются, что это пиковый уровень, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

Он заявил, что карты затопления нет, но вода поднялась чуть выше максимальной отметки из-за того, что уровень воды в Каховском водохранилище искусственно сдерживали, а потом сбрасывали украинские власти, надеемся, что это пиковый уровень, передает ТАСС.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подъем воды из-за разрушения Каховской ГЭС не затронет позиции российских сил.

В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.

Между тем Следственный комитет России возбудил дело о терроризме после разрушения плотины Каховской ГЭС.