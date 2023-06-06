Володин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Спикер Госдумы Володин рассказал об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Подконтрольные Киеву военные не могут достигнуть цели контрнаступления и несут огромные потери, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, контрнаступление ВСУ продолжается второй день, но президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидер США Джо Байден молчат об этом. По словам Володина, такое молчание не случайно: дело в том, что украинские силы так и не добились успехов, зато несут огромные потери.



«План «Барбаросса – 2» рухнул», – констатировал спикер Госдумы в своем Telegram, добавив, что российские военные за первые сутки уничтожили около 2 тыс. украинских боевиков и иностранных наемников, сожгли 32 танка, в том числе восемь немецких «Леопардов» и три французских AMX-10, а также ликвидировали 109 БМП.

Володин также назвал очевидным, что военный конфликт с Россией ведет Североатлантический альянс, а украинцы «всего лишь стали расходным материалом».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем свидетельствует рост интенсивности атак ВСУ, насколько они результативны и какие действия в ответ предпринимают Вооруженные силы России.