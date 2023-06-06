В Кремле предрекли тяжелые последствия для жителей региона после ЧП на Каховской ГЭС

Представитель Кремля Песков предрек тяжелые последствия для жителей региона после ЧП на Каховской ГЭС

Тяжелые последствия для жителей региона и для экологии может повлечь диверсия, совершенная украинской стороной на Каховской ГЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить, передает ТАСС.

Также Песков отметил, что эксперты заверили в отсутствии угрозы для ЗАЭС.

«По Запорожской атомной электростанции – есть тема охлаждения. Пока мы слышали заявления от экспертов о том, что никакой угрозы нет. За детальной информацией нужно обращаться к специалистам», – подчеркнул он.

Ранее в Кремле заявили, что у Крымского полуострова есть «определенный запас прочности» по водоснабжению.

Напомним, украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, ее верхняя часть разрушилась. Давление воды уничтожило три пролета станции. Украинские боевики били из РСЗО «Ольха». Киевский режим заявил, что в атаке виновны «российские террористы».

