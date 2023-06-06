Стало известно о пропаже двух граждан КНДР во Владивостоке

Двое граждан КНДР пропали во Владивостоке

Во Владивостоке после посещения консульства Северной Кореи пропали женщина и подросток, предположительно они являются гражданами КНДР, сообщили в поисковой организации.

«Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет. Город Владивосток... 4 июня 2023 года уехали с территории генерального консульства КНДР...» – сообщила организация «ПримПоиск».

Там уточнили, что пропавшие являются гражданами КНДР, передает РИА «Новости».

Ситуацией занимаются правоохранительные органы, пока официальных комментариев от них нет.

По информации «Газета.ru» пропавшие – жена и сын представителя консульства Северной Кореи. Издание уточняет, что в полицию обратился 62-летний Цой Ен Нам с заявлением о том, что мобильные телефоны его родных недоступны.

В полиции было установлено, что женщина и подросток уехали из здания консульства на такси. Личность водителя установлена, он рассказал, что высадил их на улице Русской. Его слова подтверждаются записями с камер видеонаблюдения.