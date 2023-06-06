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Мощные взрывы произошли в Киеве во вторник ночью
Очевидцы сообщили о нескольких сильных взрывах в Киеве во вторник ночью
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Несколько сильных взрывов произошли в Киеве в ночь на вторник, сообщили очевидцы.
По словам одного из очевидцев, во вторник где-то в начале четвертого утра в Киеве раздались взрывы, за полчаса до этого завыла сирена тревоги. Он уточнил, что всего было несколько сильных взрывов, один из которых очень мощный, а взрывная волна ощущалась и в центральных районах города, передает ТАСС.
Во вторник ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях Украины.
Российские войска подбили на Южно-Донецком направлении восемь «Леопардов»
Минобороны России сообщило о потере Украиной восьми «Леопардов» и трех АМХ-10 на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии «Леопарды» и французские АМХ-10, сообщило Минобороны России.
Как сообщило Минобороны в Telegram, на Южно-Донецком направлении уничтожено восемь «Леопардов» и три колесных танка АМХ-10. Кроме того, ВСУ потеряли 109 боевых бронированных машин.
Напомним, как сообщило российское военное ведомство, общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих.
Киевские власти прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
Центр противодействия дезинформации прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
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Украинские СМИ сообщают о гибели начальника Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова, сообщает Центр противодействия дезинформации страны.
Информация якобы о смерти Буданова распространяется в украинских СМИ, сообщает Центр противодействия дезинформации в своем ТГ-канале. В частности, по данным медиа, начальник украинской разведки якобы погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже готовят его похороны.
Между тем, Центр противодействия дезинформации называет эти сообщения не соответствующими действительности.
При этом, передает РИА «Новости», Буданов не появляется на публике с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал в Telegram видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.
Ранее украинские СМИ потеряли главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного. Он в начале мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
Минобороны Украины признало начало наступления
Украинские военные начали наступление «на некоторых направлениях», заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.
На части направлений ВСУ перешли в наступление, заявила Маляр, передает ТАСС. Она добавила, что «эпицентром боевых действий для ВСУ остается Бахмутское направление».
Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что «глобального наступления еще нет».
Ранее Минобороны России заявляло о провальной попытке украинских войск провести прорыв на Южно-Донецком направлении.
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Высокопоставленный украинский военный ликвидирован в ходе СВО
В ходе российской специальной военной операции на Украине ликвидирован полковник ВСУ Макаев
Убит начальник отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Александр Макаев, сообщила Болградская районная администрация Одесской области Украины.
Районная администрация рассказала о смерти Макаева в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России). Обстоятельства смерти не сообщаются.
Напомним, с воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья. Минобороны Украины заявило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление.
Названы потери ВСУ при попытке прорыва на Южно-Донецком направлении
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Украинские военные не смогли прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении 4 июня, они понесли значительные потери, сообщило Минобороны России.
К утру 5 июня украинских военных отбросили на исходные позиции, они понесли потери в живой силе и технике, сообщило ведомство в понедельник в своем Telegram-канале.
31-я механизированная бригада ВСУ, проводившая атаку возле поселка Нескучное, потеряла 250 военных, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, включая три американских Braldey. В плен попали пятеро украинских военных.
Новые атаки были предприняты возле совхоза Октябрь и поселка Новодонецкое, ВСУ направили в бой до трех батальонных тактических групп, в атаке участвовали танки. Это наступление сдерживается действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки «Восток», заключили в Минобороны.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ пытаются оказать давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить слабые места и попытаться развить наступление.
Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ
Министерство обороны в понедельник распространило запись с беспилотников, на которой запечатлено уничтожение украинской военной техники на Запорожском направлении.
Ролик записан в дневное время, в нем запечатлено передвижение техники украинских вооруженных сил с камеры беспилотных летательных аппаратов. Он опубликован в Telegram-канале ведомства.
Министерство указало, что на видео снято поражение техники ВСУ в ходе ее наступления на Запорожском направлении 4 июня.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщало о неудачной попытке ВСУ провести прорыв на Южно-Донецком направлении.
Пушилин рассказал о ситуации на флангах под Артемовском
Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артемовском очень тяжелой, но контролируемой
На линии боевого соприкосновения на флангах под Артемовском складывается очень тяжелая ситуация, но российские войска держат ее под контролем, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» уточнил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы города, из-за чего складывается очень тяжелая, но контролируемая ситуация. В то же время политик уточнил, что украинские военные не предпринимают попыток атаковать город, передает ТАСС.
Пушилин также сообщил, что Вооруженные силы Украины за последние двое суток дважды предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара, но понесли серьезные потери и были отброшены. Однако, отметил Пушилин, боестолкновения продолжаются.
Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины все еще пытаются вернуть утраченные позиции в Артемовске, но российские силы дают им отпор.
Военный эксперт назвал цель попыток наступления ВСУ на пяти направлениях
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ оказывают давление по всей линии фронта в поиске слабого места линии обороны ВС РФ
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Противник оказывает давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить наши слабые места и там попытаться развить наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя мощные попытки противника перейти в контрнаступление.
«По политическим соображениям украинское командование выбрало для наиболее активного наступления южный участок фронта – в Запорожской области. На данный момент мы видим активность по пяти направлениям. Однако не исключаю, что в перспективе их будет еще больше», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Задействованы две бригады из той самой «гвардии наступа», которую ВСУ собирали для так и не состоявшегося весеннего наступления. Силами от роты до батальона противник пытается прорвать линию фронта. Кроме того, противник обстреливает дорогу в районе Васильевки, чтобы разорвать наши пути снабжения. Интенсифицировались удары по тылам. Одновременно с этим ВСУ пытаются воспрепятствовать нашим попыткам перерезать трассу из Орехова в сторону Авдеевки. Идут бои южнее Угледара, восточнее Гуляйполя», – рассказал эксперт.
«Наиболее успешным для ВСУ стал удар в районе Времевского выступа, западнее Угледара. Им удалось продвинуться, занять несколько опорных пунктов, сейчас идут наиболее упорные бои. Однако я не стал бы это переоценивать, преимуществ противнику это не даст. Насколько известно, ВСУ в этой части задействовали несколько десятков единиц бронетехники, батальон личного состава. Вместе с тем противник несет достаточно высокие потери, ведь мы со своей стороны готовились к удару. На Запорожском участке фронта находится и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, что также подтверждает нашу готовность», – отметил он.
«В целом сейчас противник оказывает давление по всей линии фронта, наносит удары, чтобы создать локальный перевес на узких участках, а затем на наиболее успешное для них направление бросить подкрепление и основные силы. Полагаю, что так они хотят прорвать линию обороны ВС РФ и развивать наступление», – считает Онуфриенко.
«Стоит также обратить внимание на то, что попытки атаки противника севернее и южнее Артемовска были блокированы. Наши вооруженные силы наступают в районе Двуречной, там укреплен плацдарм на правом берегу реки Оскол. Чуть северо-восточнее Двуречной нами освобожден населенный пункт Новомлынск. А в Марьинке на западной окраине города батальон «Ахмат» ведет бои в малоэтажной застройке», – рассказал эксперт.
«Можно ожидать, что противник в ближайший месяц будет задействовать дополнительные силы, поскольку сейчас из 12 сформированных бригад используются только две. Кроме того, противник пытается отвлечь наше внимание и растянуть силы на Белгородское направление. Именно поэтому там идут постоянные обстрелы и налеты БПЛА. Также беспилотники регулярно падают в Курской области и других российских регионах, что вновь говорит о попытках растянуть силы ВС РФ», – заключил он.
В понедельник утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Позднее в ДНР заявили, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке. Ранее стало известно, что большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
По словам Конашенкова, на одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Конашенков также сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач ВСУ не добились, подчеркнул Конашенков.
При попытке атаковать украинская стороны задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
В воскресенье сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.
Названа численность населения Украины
Украинский институт будущего привел данные о сокращении населения страны до 29 млн человек
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Украинский институт будущего сообщил, что по состоянию на май население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан.
По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину, передает РБК.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.
Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы.
Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.
В конце мае министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.
Российская «Верба» сбила прикрывавший украинский десант самолет ВСУ
Российские зенитчики сбили прикрывавший украинский десант Су-25 в Херсонской области
Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области; прикрывавший военных украинский самолет Су-25 сбит зенитчиками российской группировки войск «Днепр», сообщил источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», высадить десант ВСУ пытались в районе населенного пункта Бабино при поддержке двух Су-25. Один самолет был сбит российскими зенитчиками из ПЗРК «Верба», второй, «не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался». Обломки сбитого самолета упали у Осокоровки, которая расположена на правом берегу, подконтрольном ВСУ.
На прошлой неделе российские средства ПВО также сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Самолет сбили возле поселка Золотая Балка.
Порошенко назвал три варианта завершения кризиса на Украине
Порошенко в качестве путей завершения кризиса на Украине назвал «победу», «израильское решение» и «афганский вариант»
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что есть три возможных сценария завершения украинского кризиса: «победа», «израильское решение» или «афганский вариант». По его словам, минские соглашения были нужны, чтобы вооружить Украину.
Во вторник он заявил, что «лучшим переговорщиком» являются вооруженные силы Украины, которые «в ближайшие часы» должны начать «общую атаку». По мнению Порошенко, только членство в НАТО обеспечит Украине безопасность, какие-либо другие «гарантии» на это не способны, передает ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.
Оценивая три возможных сценария завершения украинского кризиса, Порошенко заявил: «Говорят, все устали от войны и мы можем сами защищаться, потому что у нас достаточно оружия. Только в отличие от Израиля перед нами не палестинцы, а ядерная держава». Кроме того, он не исключил, что Запад бросит Украину, как Афганистан. По его мнению, это приведет к «дальнейшей российской угрозе».
Порошенко сказал, что «минские соглашения провалились, но они были нужны». Он сообщил, что сразу после их подписания позвал на Украину «натовских инструкторов, купил оружие и технику». Он отметил, что в период его президентства Украина «построила армию». «Так, в 2022 году <…> у нас было 150 тыс. человек, готовых противостоять», – сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден снял санкции, препятствовавшие поставкам оружия. «Но именно мы выстроили живой щит сопротивления», – заявил Порошенко, добавив, что «с Минском» он «выиграл время». Сейчас у Украины «есть оружие, деньги и союзники», сказал бывший президент. По его словам, он потратил из личных средств 70 млн долларов на вооружение для ВСУ после начала российской специальной военной операции.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
ВСУ в ходе неудачного контрнаступления потеряли первые западные танки
Опубликована видеозапись с брошенными ВСУ французскими колесными танками AMX-10RC в Запорожской области
В ходе неудачного контрнаступления в Запорожской области вооруженные силы Украины потеряли первые танки западного производства – французские колесные танки AMX-10RC, сообщают СМИ.
На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть три предположительно AMX-10RC. Скорее всего, их бросили экипажи 37-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщает Sputnik.
Напомним, Минобороны Украины подтвердило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление. В свою очередь российское Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ. Первая партия AMX-10RC была отправлена на Украину Францией в феврале.
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области
Взрывы прогремели в Киеве и нескольких регионах Украины
В Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена в Киевской области, а затем и по всей Украине. Сообщалось о работе ПВО в столице и области, позднее поступили сообщения о повторных взрывах в Киеве. Сейчас воздушная тревога отменена, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении более 1,5 тыс. военнослужащих и 28 танков. С воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья.
Правозащитница назвала завышенными новые данные о численности населения Украины
Политолог Шеслер: На Украине пытаются списать все демографические проблемы на Россию
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По состоянию на 2017 год на Украине проживало в лучшем случае 27–28 млн человек. С тех пор продолжался отток населения и его естественная убыль. Поэтому сегодня в стране проживает около 20 млн человек. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее на Украине заявили о сокращении численности населения с 37,6 млн до 29 млн человек якобы после начала СВО.
«Демографический кризис на Украине процветает очень давно. Он стал следствием бездумной политики властей, направленной на уничтожение экономики, деградацию промышленности и превращение Украины в сельскохозяйственный придаток США и ЕС. Все это привело к тому, что из богатой и процветающей страны, которой Украина была в 1991 году, где проживало почти 52 млн человек, она превратилась в зону бедствия», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Утверждение, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек, – абсолютный фейк. Эта цифра, вероятно, была взята из пробной переписи населения, организованной в свое время украинским министром Дмитрием Дубилетом. А я напомню, что эту перепись вообще нельзя считать достоверной. Тогда пересчитали всех по номерам мобильных телефонов. Если учесть, что на Украине сим-карту можно приобрести без паспорта и без привязки к личности, то совершенно очевидна недостоверность полученных данных», – отметила она.
«Кроме того, не совсем корректны сегодняшние подсчеты украинских властей еще и потому, что они относят к украинскому населению жителей территорий, вошедших в состав России. Мы также видим, в каком количестве сегодня уезжают мужчины с семьями, которые не хотят воевать за ВСУ. Таким образом, по моим оценкам, сейчас население Украины составляет около 20 млн человек», – рассуждает собеседница.
«Безусловно, украинскому руководству сейчас выгодно списать на СВО весь отток населения, который был до 2014 года и после Евромайдана – когда отток активизировался на фоне событий в Крыму, в Донбассе и ввиду постоянного экономического кризиса. А нормальную перепись населения на Украине не проводили 20 лет», – добавила Шеслер.
«Даже в 2014 году никто не мог точно сказать, сколько людей живет в стране и сколько выехало. Кроме того, после введения безвизового режима с Европой увеличился поток гастарбайтеров в Польшу, Германию и другие страны ЕС. Многие аналитики писали о том, что только в Польше проживало более трех миллионов украинцев, которые там работали. И конечно, маловероятно, что они вернулись на домой. Позже к ним добавился еще миллион человек, которые считают себя беженцами», – акцентировала она.
«Отмечу, что в 2017 году я обратила внимание на то, как катастрофически упало потребление хлеба на Украине. И по цифрам, которые характеризуют среднее потребление хлеба в любой стране, были проведены подсчеты. Получилось, что на тот момент на Украине проживало порядка 27–28 млн человек. Поэтому цифра в 37 млн не имеет отношения к реальности», – заключила Шеслер.
Ранее «Украинский институт будущего» сообщил, что по состоянию на май 2023 года население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан. По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.
Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы. Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.
В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.
Каховская ГЭС повреждена в результате украинского обстрела
Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о повреждении Каховской ГЭС и неконтролируемом сбросе воды
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В результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
В соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Леонтьев пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сообщил, что «в результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», передает ТАСС.
Уровень воды поднялся ниже по течению, все службы находятся на месте. Подъем воды составляет сейчас от 2,5 до 4 метров. Электричество, газ, связь в городе есть. По его словам, эвакуация жителей Новой Каховки пока не требуется, но «потребуется ниже – Корсунка, Днепряны». «Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – сообщил он.
Леонтьев пояснил, что «надводные сооружения разрушены», а вода, которая была «над надводными сооружениями, идет вниз по течению», до Днепровского проспекта она «не поднялась». «У нас при подтоплениях была вода до Днепровского проспекта», – напомнил он. Леонтьев назвал случившееся «серьезнейшим террористическим актом».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ситуация «пока никакой критической опасности» для Запорожской АЭС не представляет, но нужно «в срочном порядке это решать», так как «в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции». Рогов подчеркнул, что подрыва на станции не было.
В мае уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Украина обстрелами мешала сбросу воды, но его удалось осуществить согласно всем техническим процедурам.