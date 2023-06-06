Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных под ударами российских дронов

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6 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок

Китайские автомобили упрочили позиции в России Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых машин в мае выросли в 2,6 раза. Китайские бренды сильно укрепили свои позиции, тогда как «корейцы» – единственные в топ-10 популярных автомобильных брендов, кто ушел в минус. Лидером по-прежнему остается отечественная Lada. Все это говорит о трансформации рынка и потребительских предпочтениях.  Подробности...
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Первые попытки масштабного наступления ВСУ провалились

ВС России справляются с попытками ВСУ перейти в контрнаступление Константин Михальчевский/РИА Новости
С воскресенья противник оказывает давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья, предприняв попытки перейти в наступление сразу на пяти направлениях. Кроме того, продолжаются атаки Белгородской области. О чем свидетельствует рост интенсивности атак ВСУ, насколько они результативны и какие действия в ответ предпринимают Вооруженные силы России?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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России предстоит вернуться к советским практикам борьбы с диверсантами

Украина создала сеть диверсантов в России REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Украина создала в России сеть диверсантов, которым передает беспилотники для терактов. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Как может выглядеть такая сеть, какими каналами и маршрутами доставки она пользуется и какие меры следует предпринять российским правоохранителям для ее ликвидации?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...

Русский язык – вопрос национальной безопасности

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия. Подробности...

Экономика угля и стали оказалась живучей

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 9 комментариев

Выгоды США от конфликта на Украине

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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
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    Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных под ударами российских дронов

    Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных с островов у Херсона под ударами российской артиллерии
    		   
    6 июня 2023, 11:24
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Власенко

    В Сети появилось видео побега украинских военных с островов у Херсона после прорыва Каховской ГЭС, по пытающимся эвакуироваться силам ВСУ наносят огонь российские военные.

    После разрушения Каховской ГЭС позиции вооруженных сил Украины затопило на подконтрольных им частях островов на Днепре, сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».

    Чтобы спасти свои силы, украинское командование начало срочную эвакуацию военнослужащих на лодках, но это сделало их легкой мишенью для российских артиллерии и беспилотников, которые уже несколько часов атакуют эвакуирующихся. «Лодки сносит течением, они уничтожаются огнем и тонут», – пишут военкоры.

    Авторы канала добавляют, что украинское командование постоянно посылает новые плавсредства, пытаясь спасти свои силы под огнем.

    В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды разрушились еще три пролета гидроэлектростанции. Удар был нанесен ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся «российских террористов».

    Российские войска подбили на Южно-Донецком направлении восемь «Леопардов»
    Минобороны России сообщило о потере Украиной восьми «Леопардов» и трех АМХ-10 на Южно-Донецком направлении
    		   
    6 июня 2023, 03:04
    Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии «Леопарды» и французские АМХ-10, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило Минобороны в Telegram, на Южно-Донецком направлении уничтожено восемь «Леопардов» и три колесных танка АМХ-10. Кроме того, ВСУ потеряли 109 боевых бронированных машин.

    Напомним, как сообщило российское военное ведомство, общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (52)
    Киевские власти прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
    Центр противодействия дезинформации прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
    		   
    5 июня 2023, 15:15
    Фото: Pavlo Bahmut/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Украинские СМИ сообщают о гибели начальника Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова, сообщает Центр противодействия дезинформации страны.

    Информация якобы о смерти Буданова распространяется в украинских СМИ, сообщает Центр противодействия дезинформации в своем ТГ-канале. В частности, по данным медиа, начальник украинской разведки якобы погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже готовят его похороны.

    Между тем, Центр противодействия дезинформации называет эти сообщения не соответствующими действительности.

    При этом, передает РИА «Новости», Буданов не появляется на публике с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал в Telegram видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.

    Ранее украинские СМИ потеряли главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного. Он в начале мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.

    Коментарии (21)
    Минобороны Украины признало начало наступления
    		   
    5 июня 2023, 18:44
    Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали наступление «на некоторых направлениях», заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

    На части направлений ВСУ перешли в наступление, заявила Маляр, передает ТАСС. Она добавила, что «эпицентром боевых действий для ВСУ остается Бахмутское направление».

    Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что «глобального наступления еще нет».

    Ранее Минобороны России заявляло о провальной попытке украинских войск провести прорыв на Южно-Донецком направлении.

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    Коментарии (46)
    Высокопоставленный украинский военный ликвидирован в ходе СВО
    В ходе российской специальной военной операции на Украине ликвидирован полковник ВСУ Макаев
    		   
    5 июня 2023, 22:17
    Фото: @bolgradrada
    Текст: Антон Антонов

    Убит начальник отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Александр Макаев, сообщила Болградская районная администрация Одесской области Украины.

    Районная администрация рассказала о смерти Макаева в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России). Обстоятельства смерти не сообщаются.

    Напомним, с воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья. Минобороны Украины заявило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (13)
    Названы потери ВСУ при попытке прорыва на Южно-Донецком направлении
    		   
    5 июня 2023, 16:59
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не смогли прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении 4 июня, они понесли значительные потери, сообщило Минобороны России.

    К утру 5 июня украинских военных отбросили на исходные позиции, они понесли потери в живой силе и технике, сообщило ведомство в понедельник в своем Telegram-канале.

    31-я механизированная бригада ВСУ, проводившая атаку возле поселка Нескучное, потеряла 250 военных, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, включая три американских Braldey. В плен попали пятеро украинских военных.

    Новые атаки были предприняты возле совхоза Октябрь и поселка Новодонецкое, ВСУ направили в бой до трех батальонных тактических групп, в атаке участвовали танки. Это наступление сдерживается действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки «Восток», заключили в Минобороны.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ пытаются оказать давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить слабые места и попытаться развить наступление.

    Коментарии (14)
    Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ
    		   
    5 июня 2023, 18:28
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны в понедельник распространило запись с беспилотников, на которой запечатлено уничтожение украинской военной техники на Запорожском направлении.

    Ролик записан в дневное время, в нем запечатлено передвижение техники украинских вооруженных сил с камеры беспилотных летательных аппаратов. Он опубликован в Telegram-канале ведомства.

    Министерство указало, что на видео снято поражение техники ВСУ в ходе ее наступления на Запорожском направлении 4 июня.

    Ранее в понедельник Минобороны России сообщало о неудачной попытке ВСУ провести прорыв на Южно-Донецком направлении.

    Коментарии (21)
    Пушилин рассказал о ситуации на флангах под Артемовском
    Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артемовском очень тяжелой, но контролируемой
    		   
    5 июня 2023, 14:43
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    На линии боевого соприкосновения на флангах под Артемовском складывается очень тяжелая ситуация, но российские войска держат ее под контролем, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин в эфире канала «Россия 24» уточнил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы города, из-за чего складывается очень тяжелая, но контролируемая ситуация. В то же время политик уточнил, что украинские военные не предпринимают попыток атаковать город, передает ТАСС.

    Пушилин также сообщил, что Вооруженные силы Украины за последние двое суток дважды предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара, но понесли серьезные потери и были отброшены. Однако, отметил Пушилин, боестолкновения продолжаются.

    Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины все еще пытаются вернуть утраченные позиции в Артемовске, но российские силы дают им отпор.

    Коментарии (26)
    Названа численность населения Украины
    Украинский институт будущего привел данные о сокращении населения страны до 29 млн человек
    		   
    5 июня 2023, 17:07
    Фото: USA TODAY/Reuters
    Текст: Валентина Григоренко

    Украинский институт будущего сообщил, что по состоянию на май население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан.

    По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину, передает РБК.

    Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.

    Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы.

    Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.

    В конце мае министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.

    Коментарии (17)
    Российская «Верба» сбила прикрывавший украинский десант самолет ВСУ
    Российские зенитчики сбили прикрывавший украинский десант Су-25 в Херсонской области
    		   
    5 июня 2023, 23:19
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области; прикрывавший военных украинский самолет Су-25 сбит зенитчиками российской группировки войск «Днепр», сообщил источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», высадить десант ВСУ пытались в районе населенного пункта Бабино при поддержке двух Су-25. Один самолет был сбит российскими зенитчиками из ПЗРК «Верба», второй, «не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался». Обломки сбитого самолета упали у Осокоровки, которая расположена на правом берегу, подконтрольном ВСУ.

    На прошлой неделе российские средства ПВО также сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Самолет сбили возле поселка Золотая Балка.

    Коментарии (3)
    ВСУ в ходе неудачного контрнаступления потеряли первые западные танки
    Опубликована видеозапись с брошенными ВСУ французскими колесными танками AMX-10RC в Запорожской области

    5 июня 2023, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    В ходе неудачного контрнаступления в Запорожской области вооруженные силы Украины потеряли первые танки западного производства – французские колесные танки AMX-10RC, сообщают СМИ.

    На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть три предположительно AMX-10RC. Скорее всего, их бросили экипажи 37-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщает Sputnik.

    Напомним, Минобороны Украины подтвердило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление. В свою очередь российское Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ. Первая партия AMX-10RC была отправлена на Украину Францией в феврале.

    Коментарии (20)
    Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области
    Взрывы прогремели в Киеве и нескольких регионах Украины
    		   
    6 июня 2023, 04:27
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога была объявлена в Киевской области, а затем и по всей Украине. Сообщалось о работе ПВО в столице и области, позднее поступили сообщения о повторных взрывах в Киеве. Сейчас воздушная тревога отменена, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении более 1,5 тыс. военнослужащих и 28 танков. С воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья.

    Коментарии (9)
    Правозащитница назвала завышенными новые данные о численности населения Украины
    Политолог Шеслер: На Украине пытаются списать все демографические проблемы на Россию
    		   
    5 июня 2023, 21:16
    Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    По состоянию на 2017 год на Украине проживало в лучшем случае 27–28 млн человек. С тех пор продолжался отток населения и его естественная убыль. Поэтому сегодня в стране проживает около 20 млн человек. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее на Украине заявили о сокращении численности населения с 37,6 млн до 29 млн человек якобы после начала СВО.

    «Демографический кризис на Украине процветает очень давно. Он стал следствием бездумной политики властей, направленной на уничтожение экономики, деградацию промышленности и превращение Украины в сельскохозяйственный придаток США и ЕС. Все это привело к тому, что из богатой и процветающей страны, которой Украина была в 1991 году, где проживало почти 52 млн человек, она превратилась в зону бедствия», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Утверждение, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек, – абсолютный фейк. Эта цифра, вероятно, была взята из пробной переписи населения, организованной в свое время украинским министром Дмитрием Дубилетом. А я напомню, что эту перепись вообще нельзя считать достоверной. Тогда пересчитали всех по номерам мобильных телефонов. Если учесть, что на Украине сим-карту можно приобрести без паспорта и без привязки к личности, то совершенно очевидна недостоверность полученных данных», – отметила она.

    «Кроме того, не совсем корректны сегодняшние подсчеты украинских властей еще и потому, что они относят к украинскому населению жителей территорий, вошедших в состав России. Мы также видим, в каком количестве сегодня уезжают мужчины с семьями, которые не хотят воевать за ВСУ. Таким образом, по моим оценкам, сейчас население Украины составляет около 20 млн человек», – рассуждает собеседница.

    «Безусловно, украинскому руководству сейчас выгодно списать на СВО весь отток населения, который был до 2014 года и после Евромайдана – когда отток активизировался на фоне событий в Крыму, в Донбассе и ввиду постоянного экономического кризиса. А нормальную перепись населения на Украине не проводили 20 лет», – добавила Шеслер.

    «Даже в 2014 году никто не мог точно сказать, сколько людей живет в стране и сколько выехало. Кроме того, после введения безвизового режима с Европой увеличился поток гастарбайтеров в Польшу, Германию и другие страны ЕС. Многие аналитики писали о том, что только в Польше проживало более трех миллионов украинцев, которые там работали. И конечно, маловероятно, что они вернулись на домой. Позже к ним добавился еще миллион человек, которые считают себя беженцами», – акцентировала она.

    «Отмечу, что в 2017 году я обратила внимание на то, как катастрофически упало потребление хлеба на Украине. И по цифрам, которые характеризуют среднее потребление хлеба в любой стране, были проведены подсчеты. Получилось, что на тот момент на Украине проживало порядка 27–28 млн человек. Поэтому цифра в 37 млн не имеет отношения к реальности», – заключила Шеслер.

    Ранее «Украинский институт будущего» сообщил, что по состоянию на май 2023 года население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан. По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.

    Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.

    Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы. Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.

    В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.

    Коментарии (20)
    Порошенко назвал три варианта завершения кризиса на Украине
    Порошенко в качестве путей завершения кризиса на Украине назвал «победу», «израильское решение» и «афганский вариант»
    		   
    6 июня 2023, 02:52
    Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что есть три возможных сценария завершения украинского кризиса: «победа», «израильское решение» или «афганский вариант». По его словам, минские соглашения были нужны, чтобы вооружить Украину.

    Во вторник он заявил, что «лучшим переговорщиком» являются вооруженные силы Украины, которые «в ближайшие часы» должны начать «общую атаку». По мнению Порошенко, только членство в НАТО обеспечит Украине безопасность, какие-либо другие «гарантии» на это не способны, передает ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.

    Оценивая три возможных сценария завершения украинского кризиса, Порошенко заявил: «Говорят, все устали от войны и мы можем сами защищаться, потому что у нас достаточно оружия. Только в отличие от Израиля перед нами не палестинцы, а ядерная держава». Кроме того, он не исключил, что Запад бросит Украину, как Афганистан. По его мнению, это приведет к «дальнейшей российской угрозе».

    Порошенко сказал, что «минские соглашения провалились, но они были нужны». Он сообщил, что сразу после их подписания позвал на Украину «натовских инструкторов, купил оружие и технику». Он отметил, что в период его президентства Украина «построила армию». «Так, в 2022 году <…> у нас было 150 тыс. человек, готовых противостоять», – сказал Порошенко.

    Он подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден снял санкции, препятствовавшие поставкам оружия. «Но именно мы выстроили живой щит сопротивления», – заявил Порошенко, добавив, что «с Минском» он «выиграл время». Сейчас у Украины «есть оружие, деньги и союзники», сказал бывший президент. По его словам, он потратил из личных средств 70 млн долларов на вооружение для ВСУ после начала российской специальной военной операции.

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.

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    Каховская ГЭС повреждена в результате украинского обстрела
    Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о повреждении Каховской ГЭС и неконтролируемом сбросе воды
    		   
    6 июня 2023, 07:08
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

    В соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Леонтьев пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сообщил, что «в результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», передает ТАСС.

    Уровень воды поднялся ниже по течению, все службы находятся на месте. Подъем воды составляет сейчас от 2,5 до 4 метров. Электричество, газ, связь в городе есть. По его словам, эвакуация жителей Новой Каховки пока не требуется, но «потребуется ниже – Корсунка, Днепряны». «Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – сообщил он.

    Леонтьев пояснил, что «надводные сооружения разрушены», а вода, которая была «над надводными сооружениями, идет вниз по течению», до Днепровского проспекта она «не поднялась». «У нас при подтоплениях была вода до Днепровского проспекта», – напомнил он. Леонтьев назвал случившееся «серьезнейшим террористическим актом».

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ситуация «пока никакой критической опасности» для Запорожской АЭС не представляет, но нужно «в срочном порядке это решать», так как «в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции». Рогов подчеркнул, что подрыва на станции не было.

    В мае уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Украина обстрелами мешала сбросу воды, но его удалось осуществить согласно всем техническим процедурам.

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    В перестрелке между бойцами теробороны ВСУ и Нацгвардии Украины погибли семь человек
    Жертвами перестрелки между бойцами теробороны ВСУ и Нацгвардии Украины в Херсоне стали семь человек

    5 июня 2023, 16:05

    Текст: Алина Власенко

    Перестрелка произошла между бойцами 189-го батальона 123-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины и 16-го отдельного батальона Национальной гвардии Украины в одном из жилых кварталов Херсона. Погибли семь человек, еще 10 получили ранения, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    В частности, погибли пятеро военнослужащих теробороны ВСУ, еще семеро получили ранения. Также в ходе перестрелки были ликвидированы двое бойцов Национальной гвардии Украины и трое получили ранения, передает ТАСС.

    Перестрелка началась после того, как бойцы Нацгвардии получили сообщения о кражах военнослужащими теробороны в магазинах, находящихся «под коммерческой защитой» правоохранителей. Прибывшая на месте оперативная группа встретила вооруженное сопротивление со стороны украинских военных.

    Ранее эвакуированная из Артемовска беженка Мария рассказала, что дислоцированные в городе подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) пили, дрались, устраивали между собой разборки «толпой на толпу».

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