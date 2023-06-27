Лукашенко рассказал об отказе Пригожина от своих требований

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от своих прежних требований, в том числе и от отставки главы Минобороны России Сергея Шойгу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пригожин в ходе разговора заявил, что не собирается больше требовать у президента России Владимира Путина, «чтобы он отдал Шойгу и [начальника генштаба ВС России Валерия] Герасимова», сказал Лукашенко, передает БелТА.

Белорусский лидер пояснил, что в беседе с Пригожиным он поддержал это решение.

Ранее Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.