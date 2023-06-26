Сурков: Дали бы Березовскому танк, получился бы Пригожин

Бывший помощник президента Владислав Сурков объяснил в интервью руководителю научного совета Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, что такое олигарх с точки зрения политологии, а также отметил, что если дали бы бывшему российскому олигарху Борису Березовскому танк, «получился бы Пригожин».

В своем Telegram-канале Чеснаков опубликовал интервью с Сурковым. Он напомнил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, «что СВО выгодна только олигархам».

«Правильно. Таким олигархам, как он. Что такое олигарх с точки зрения политологии? Это бизнесмен, делающий деньги на госзаказах (например, на поставках еды и смертников для Минобороны, как Пригожин), имеющий медиаресурсы (они у него есть), коррупционные связи в органах власти (они у него есть), политические амбиции (они у него есть). Пригожин и есть олигарх. Дали бы Березовскому танк – получился бы Пригожин. Ему и выгодно. А битва за Украину началась и закончится не ради выгоды. А ради победы», – ответил ему Сурков.

Экс-помощник президента отметил, что «в России нельзя, например, иметь частную атомную станцию. А частную штурмовую дивизию вроде как можно? Почему? «Частные армии» у нас возникали только во времена Смуты и Гражданской войны».

«Если закон о ЧВК примут, то как бы он ни был хорош и продуман, как бы там четко ни прописали, что ЧВК подчиняются армейскому командованию, являются частью армии и прочее, такой закон все равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую «зону племен», – рассказал Сурков.

Он также добавил, что «не нужно нам этого. В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК».

«ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО. Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием», – заключил Сурков.

Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.