Песков: Путин работает в Кремле Путин подписал закон о штрафах и аресте за нарушение режима военного положения 24 июня 2023, 16:53 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения в стране. Также может быть задержан пассажирский транспорт, если нет маршрутной карты, передает ТАСС. Работа над проектом велась с октября 2021 года, документ расширял список случаев, в которых возможно задержание общественного транспорта. Позже документ дополнили статьями об ответственности за нарушение режима военного положения. В случае нарушения закона граждан ждет штраф до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц штраф составит до 2 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ

Фото: Al Drago/Global Look Press

Текст: Алина Власенко

Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. «Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru. Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу». Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники. Песков: На Западе поняли фразу Путина «хрен им», несмотря на трудности перевода Песков выразил уверенность, что на Западе поняли суть фразы Путина про ядерное оружие

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Лидеры западных государств, несмотря на трудности перевода, поняли суть слов президента Владимира Путина про ядерные вооружения, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Речь идет о выступлении президента на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: «Хрен им». Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе.

«Есть в английском языке ряд идиом, выражений, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться», – сказал Песков. По его словам, основной смысл на Западе поняли, передает ТАСС. Новости СМИ2 ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян ВЦИОМ: О доверии Путину заявили 78,9% россиян 23 июня 2023, 11:29 Текст: Алина Власенко

О доверии президенту России Владимиру Путину заявили 78,9% россиян, его деятельность одобряют 76,1% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% респондентов, опрошенных ВЦИОМ. Кроме того, 61,8% россиян доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Еще 35,7% граждан доверяют лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, о доверии лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову заявили 32,6% опрошенных, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,4%, главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,9% граждан.

Кроме того, одобряют деятельность президента 76,1% опрошенных, деятельность правительства – 50,7%, председателя правительства – 53,3%. Опрос проведен с 12 по 18 июня среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет посредством телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%. Путину прочитали стихотворение с последними словами погибшего Героя России

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом. Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников. Бомбера с боевого курса не свернуть, И это не пустой звук, это правда. А в чем же выражения такого суть? А в том, что выполнить задачу – это главное. Когда внизу под градом пуль сражается пехота, На выручку всегда летят они. Бомбить врага – бомберская работа. Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин Ломать фашистской сволочи хребет, И мы слова героев наших помним. И не свернем. Назад дороги нет. Как в те далекие года, так и сегодня Опять идет борьба добра со злом. Бомберы мы, свое предназначенье помним. И с боевого курса не свернем. Когда огонь зениток встретил залпом, Когда подбит, и кровь течет с лица, Ну что ж, встречайте, суки, папу, Бомбер работу будет делать до конца. Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников. Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину. «Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства. Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи. «Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС. Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.

Новости СМИ2 Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС. В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу. Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил. Кремль анонсировал выступление Путина в ближайшее время Представитель Кремля Песков: Путин в ближайшее время выступит с обращением 24 июня 2023, 08:56 Текст: Александра Юдина

Президент Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в ближайшее время состоится обращение главы государства, передает РИА «Новости». Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий. В городе усилены меры безопасности.

Новости СМИ2 Путину доложили о возбуждении дела в связи с попыткой вооруженного мятежа Песков: Краснов доложил Путину о возбуждении дела в связи с попыткой вооруженного мятежа

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Генпрокурор Игорь Краснов представил российскому президенту Владимиру Путину доклад по ситуации с возбуждением уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, генеральный прокурор сообщил президенту о законности возбуждения такого уголовного дела, передает ТАСС слова представителя Кремля. По словам Пескова, президенту в круглосуточном режиме поступают доклады от специальных служб и силовых ведомств, а именно Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардии, о мерах, которые принимаются для выполнения поручений, которые глава государства дал ранее, передает РИА «Новости». Напомним, в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК «не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию». Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня молодежи, поздравив выпускников школ и пожелав всем молодым гражданам России найти свое призвание, добиться успеха и не сдаваться. «Искренне рад вас приветствовать и поздравить с Днем молодежи. Это праздник, наполненный надеждами. Теперь он, по инициативе самих молодых людей – школьников, студентов, отмечается в выходной день, в последнюю субботу июня, что позволяет сделать его ярким и масштабным, объединить со школьными выпускными. Они проходят в эти дни по всей стране. Их неповторимую атмосферу, романтику, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль «Алые паруса», который стал символом Санкт-Петербурга. Добавлю, что и в других регионах нашей большой страны также есть свои любимые, замечательные, добрые традиции», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля. Отдельно Путин обратился к выпускникам школ. «Вместе со своими родителями, учителями, наставниками вы прошли большой, порой непростой, но очень важный путь – путь обретения знаний, дружбы, ценностей, которые всегда будут с вами. Сейчас вы вступаете в новый этап жизни. Желаю вам – всем молодым гражданам России: школьникам, студентам вузов, техникумов и колледжей, тем, кто уже работает или делает первые шаги в профессии, – обязательно найти свое призвание, добиться успеха, если что-то не получается сразу, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки. Вас в любой момент готовы поддержать ваши друзья, близкие и, конечно, команды разнообразных, доступных по всей стране проектов, которые призваны помочь молодым людям раскрыть таланты и способности, достичь того, к чему вы стремитесь», – отметил глава государства. «Знаю, что мероприятия Дня молодежи, – а это и лекции, и мастер-классы, и уникальные тематические встречи и площадки, – посвящены развитию, движению навстречу добрым делам, креативным начинаниям, вашим грядущим свершениям. И очень важно, что вам близки идеи сплоченности, объединения усилий. Ведь вместе всегда можно сделать больше», – сказал Путин. Глава государства напомнил, что наша страна готовится в следующем году принять Всемирный фестиваль молодежи и студентов. «У нас действительно прекрасное молодое поколение: вы хотите максимально реализовать свой потенциал, приносить пользу Родине, людям, действовать ради общего блага», – подчеркнул российский лидер. «В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции. Вы, ваши ровесники хорошо понимаете: любовь к родной стране неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день. Вашему поколению предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, сфере обороны и безопасности, социальной области, государственном управлении, принимать решения, которые определят будущее России», – подчеркнул президент. Путин отметил, что весь мир сейчас стремительно меняется. «Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время», – сказал он. «Еще раз поздравляю с праздником! Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет», – заключил глава государства. День молодежи отмечается в России в последнюю субботу июня. В этом году школьные выпускные в России проходят 23–24 июня. Новости СМИ2 Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры 23 июня 2023, 22:57 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин проинформирован о событиях, которые разворачиваются вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, глава государства в курсе всех событий. Предпринимаются необходимые меры, передает ТАСС слова представителя Кремля. Ранее в Минобороны России заявили, что распространяемая от имени Пригожина информация о якобы «нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности. Путин заявил, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца Путин: Потери ВСУ говорят, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Запад может поставить Украине новую технику, но мобилизационный резерв закончится, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. По словам главы государства, потери украинских сил в технике и личном составе демонстрируют, что западные союзники Украины «решили воевать с Россией до последнего украинца». «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является», – сказал Путин, передает ТАСС.

При этом он обратил внимание на то, что резерв вооруженных сил Украины еще не исчерпан, и российские командиры при построении боевой работы должны исходить из этих реалий. В то же время министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, передает РИА «Новости». Ранее Шойгу сообщил, что украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся. Новости СМИ2 Косачев: Путин исчерпывающе расставил все точки над «и» Член Совета Федерации Косачев высказался в поддержку президента Путина

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Речь российского лидера Владимира Путина исчерпывающим образом расставила все точки над «и», заявил член Совета Федерации Константин Косачев. В своем Telegram-канале он указал, что действия мятежников являются государственной изменой, предательством общенационального масштаба и характера. «Выступление президента исчерпывающим образом расставляет все точки над «и»… Сейчас у всех, кто колебался, есть только один выбор – с народом России или против него», – подчеркнул Косачев. Также он заверил, что не сомневается в скором подавлении мятежа, и выказал решительную поддержку действиям Путина. В поддержку Путина выступили российские депутаты, а также ряд публицистов и члены общественной палаты России. Песков: Путин работает в Кремле Пресс-секретарь российского лидера Песков заявил, что Путин работает в Кремле

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин работает в субботу в Кремле, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, президент работает в Кремле. Также Песков опроверг утверждения о том, что Путин якобы вылетел в Петербург, передает РИА «Новости». Ранее секретариат зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева опроверг данные о том, что политик якобы уехал из Москвы. Новости СМИ2 Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков в зоне СВО Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления ВСУ 22 июня 2023, 12:06 Текст: Алина Власенко

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил. Так, по словам Патрушева, с 4 по 21 июня уничтожены 246 танков ВСУ, в том числе 13 западных. Кроме того, ликвидированы 595 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, в том числе 152 БМП, из них 59 западных. «(Также уничтожены) боевые бронированные машины 443 единицы, орудия боевой артиллерии и минометы – 279 единиц, из них западных 48, ракеты систем залпового огня – 42 единицы, зенитные ракетные комплексы – две единицы, тактические истребители – 10 единиц, вертолеты – четыре единицы, БПЛА – 264 единицы, автомобильная техника – 424 единицы», – сказал Патрушев. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что ВСУ понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой, передает ТАСС.

В то же время Путин предложил обсудить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. «Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день – с ситуации в зоне проведения специальной военной операции», – сказал глава государства, открывая встречу. Путин пообещал отстоять страну Путин в своей речи пообещал отстоять страну 24 июня 2023, 10:16 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин обратился с речью к гражданам страны, в которой пообещал сделать все, чтобы отстоять страну. «Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасность, свободу граждан», – заявил глава государства в своей речи, опубликованной на сайте Кремля. В своем обращении он сообщил, что армия и полиция получили необходимые приказы, а мятежников попросил прекратить участие в преступных действиях. «Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону», – сказал президент. Тех, кого втянули в вооруженный мятеж, президент попросил не совершать роковую ошибку, выразив уверенность, что Россия все преодолеет и станет сильнее. «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это», – сказал Путин. Новости СМИ2 Путин: Солидный потенциал сотрудничества России и Катара пока не раскрыт 22 июня 2023, 15:59 Текст: Ольга Иванова

Потенциал взаимодействия России и Катара пока не раскрыт, считает президент России Владимир Путин, он добавил, что рассчитывает на выработку эффективных предложений по расширению сотрудничества. Путин на встрече с премьером Катара отметил, что катарская делегация традиционно была представлена на очень высоком уровне на ПМЭФ-2023, за что он поблагодарил премьер-министра, главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, передает РИА «Новости». «Налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия», – сказал Путин. Кроме того, он отметил успешную работу РФПИ с катарским инвестиционным агентством. Ранее в Кремле заявили, что маловероятно, что премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани намерен обсуждать на переговорах с президентом России Владимиром Путиным какие-либо предложения по урегулированию на Украине.