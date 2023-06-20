Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве

Политолог: Африка озабочена действиями Запада на Украине

Политолог Мартынов: Страны Африки беспокоит затягивание Западом конфликта на Украине

Россия всегда стремилась к дипломатическому диалогу со всеми странами. И встреча с африканской делегацией стала тому подтверждением, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине. Также были впервые продемонстрированы парафированные Украиной документы с переговоров в Стамбуле.

«Надо признать, что сегодня нет недостатка в мирных инициативах по Украине – мы знаем и план Китая по этому поводу, и идею Бразилии, в том числе. Вместе с тем, Россия открыта к дипломатическому диалогу со всеми странами мира. Наша страна на протяжении десятилетий уважительно и равноправно относилась ко всем государствам, в том числе и Африке. И прошедшая встреча – яркое тому подтверждение», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Стоит отметить, что в отличие от западных стран, мы не относимся к Африке как к своим колониям, как к странам третьего мира, как к потенциальным или действующим рабам. Для нас Африка – это полноценный партнер, игрок и даже точка роста», – продолжает собеседник.

«Напомню, Запад декламировал помощь голодающим странам. Но история с зерновой сделкой показала, что из предназначенного для стран Африки зерна огромная доля в буквальном смысле ушла на корм свиньям. Все это демонстрирует лицемерную политику Запада. Более того, во всем мире все нормальные страны беспокоятся по поводу того, что США и их сателлиты планомерно искусственно затягивают конфликт на Украине», – акцентирует политолог.

«И несмотря на то, что Африка находится далеко от зоны ведения боевых действий, она озабочена тем, что действия Запада негативно сказываются на качестве жизни других стран. Но ни в Штатах, ни в Европе никак не могут принять тот факт, что период неоколониальной политики ушел в прошлое. Там боятся сильную, суверенную, образованную Африку, способную к динамичному развитию», – считает эксперт.

«Встреча в Санкт-Петербурге также подтвердила готовность нашей страны и лично президента Путина открыто и планомерно доводить позицию государства до всего мира. Подтверждением этому служит демонстрация главой государства парафированного Украиной соглашения со стамбульских переговоров», – указывает собеседник.

«Да, документ не был секретным. И президент об этом сказал. Но показывать такие соглашения не принято. Вместе с тем, если Украина и Запада не соблюдают правила и традиции международных дипломатических отношений, то мы вынуждены такими способами бороться с текущими оттуда потоками лжи в наш адрес», – заключил Мартынов.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.

В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Среди прочего они предполагают «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН», «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас» и «освобождение военнопленных с обеих сторон».

В рамках встречи президент России Владимир Путин первые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. «Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.

Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.

Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.