На ПМЭФ обсудили подготовку кадров в России

На полях Петербургского международного экономического форума 17 июня прошло обсуждение темы подготовки профессиональных работников в России. Также в заключительный день на ПМЭФ поговорили на тему цифрового суверенитета страны, импортозамещения в технологическом секторе и информационной безопасности.

В рамках бизнес-завтрака «Цифровая экономика 2023: создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики» участники подняли вопросы цифрового суверенитета страны, импортозамещения и безопасности персональных данных россиян, а также подготовки кадров.

С приветственным словом выступила начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

«Недобросовестное и политически мотивированное поведение поставщиков и производителей иностранного софта и оборудования, а также возросшее количество кибератак на государственную и коммерческую инфраструктуру – все это является вызовом сегодняшнего дня. Однако произошла довольно быстрая адаптация к новой реальности. Мне хочется сказать спасибо отечественным технологическим компаниям и производителям ПО за то, что в рекордные сроки смогли перестроиться и нарастить свои компетенции для повышения уровня импортонезависимости российской цифровой экономики. Государство со своей стороны старается оперативно и проактивно реагировать, вырабатывая новые меры поддержки отечественных компаний, совершенствуя законодательное регулирование», – сказала она.

Матвеева отметила, что технологическое противостояние будет долгосрочным, а, следовательно, нужно быть к этому готовыми и скооперировать усилия. «Технологическое противостояние – это надолго, и строить планы суверенного развития ИТ-отрасли нам также предстоит вместе и на длительную перспективу», – подчеркнула спикер.

В рамках обсуждения министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев напомнил, что президент Владимир Путин поручил отечественным госкомпаниям к 1 января 2025 года перейти на российские операционные системы и офисные пакеты, системы виртуализации и управления баз данных. Это должно в перспективе способствовать не только повышению уровня кибербезопасности, но и создаст дополнительный спрос на отечественные ИТ-решения.

Важность координации усилий государства и игроков рынка отметил и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, он также анонсировал подготовку предложений для документа «Стратегия развития отрасли связи до 2035 года».