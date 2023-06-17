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Ирак выдал России подозреваемую в поставках оружия ИГ
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Иракские власти выдали российским подозреваемую в поставках оружия террористической группировке ИГИЛ* Лейлу Гатагажеву, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, Гатагажева приехала в Сирию в октябре 2016 года, где добровольно вступила в террористическую организацию ИГ, приводятся слова Волк в Telegram-канале ведомства.
Там она оказывала помощь раненым боевикам, занималась стиркой и чинила их форму, готовила еду и на собственные средства обеспечивала их оружием.
Ее объявили в международный розыск, позже подозреваемую нашли на территории Ирака. Генпрокуратура России дала указание организовать экстрадицию разыскиваемой. В аэропорту Багдада ее передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.
«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату в национальных валютах
«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщили в российской компании.
Поставки нефти, объем которых в соответствии с действующими контрактами достигает 40 млн тонн в год, является одним из ключевых этапов сотрудничества, в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах, говорится в заявлении на сайте «Роснефти».
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин встретился с председателем CNPC Дай Хоуляном в рамках Петербургского экономического форума, где они обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере.
Отмечается, что российская компания заключила с китайской CNPC долгосрочный контракт на поставку нефти в 2013 году, а в 2022 году продлила его до 2034 года. Согласно новому договору, транспортировка 10 млн тонн нефти ежегодно будет производиться по трубопроводу Атасу–Алашанькоу.
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Ходаковский объяснил отсутствие радости от потерь ВСУ
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Украинские потери «не вызывают радости», поскольку «Ивановых, Петровых, Сидоровых» становится меньше, заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
Ходаковский в своем Telegram-канале указал, что у него двоякое отношение к происходящему, количество потерь ВСУ не может не удовлетворять, но радости эти потери «не вызывают».
Он отметил, что сейчас странно было бы говорить про «триединство русских, украинцев и белорусов», поскольку сейчас русские и украинцы «не одна пара в сапоге». «Но мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, и мы понимаем, что Ивановых, Петровых, Сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит», – подчеркнул Ходаковский.
Говоря об обстановке на линии боевого соприкосновения, он отметил, что противник в последние дни интенсивно работал артиллерией и разбрасывал дистанционные мины в неограниченном количестве. «Сегодня пошёл в атаку, но завяз на первых же позициях, и на конец дня задачу не выполнил. Не хочу принижать его «достоинства», но пока что наши порядком уставшие окопники умудряются сбивать лишнюю самоуверенность с наших «визави». А между тем контрнаступление длится уже не первый день», – заключил Ходаковский.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что ВСУ ни на одном из участков не достигли успеха при контрнаступлении, они потеряли 186 танков и 418 бронемашин разного типа.
Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.
Близ Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Левадное Запорожской области – уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.
Тем временем на Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное.
В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин.
Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.
На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, а также Новокалиново, Первомайское и Марьинка ДНР.
Близ населенных пунктов Марьинка и Новгородское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. На данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
Около населенного пункта Новоселовское ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Близ населенного пункта Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
Вассерман предложил запретить продажу в ЦУМе вещей дизайнера-русофоба
Анатолий Вассерман предложил запретить продажу в ЦУМе одежды украинского дизайнера, оскорбляющего Россию
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Антироссийски настроенный бизнес не должен иметь возможность зарабатывать деньги в России. И если граждане РФ выступят с инициативой, власти смогут заняться проработкой нормативно-правовой базы для запрета, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее в ЦУМе появилась новая коллекция оскорбляющего Россию украинского дизайнера Светланы Таккори.
«Это далеко не первый случай, когда антироссийски настроенные бизнесмены зарабатывают деньги на гражданах РФ. Поэтому, на мой взгляд, стоит задуматься о том, чтобы пресечь такие возможности для тех, кто враждебно настроен по отношению к России», – пояснил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«К сожалению, у нас почти отсутствует законодательная база для таких решений. Именно это направление нам, вероятно, стоит развивать и усиливать. Но многое тут зависит от самих граждан. Конечно, они могут начать отказываться от вещей марки Tak.Ori. Но лучший способ в данном случае – отправлять обращения на сайте Госдумы», – отметил он.
«Такие случаи кажутся мелкими и незначительными в масштабах всего российского общества и государства. Этим пользуются русофобы. И как раз сигналами депутатам рядовые граждане могут это исправить. Такие случаи подпадают под профиль как минимум комитетов по безопасности и предпринимательству. Они и будут совершенствовать законодательство, если такая работа запустится», – подчеркнул депутат.
Ранее в московском ЦУМе заметили в продаже новую коллекцию марки Tak.Ori, созданную украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко). Она после начала СВО заняла жесткую антироссийскую позицию.
Пользователи в соцсетях спрашивали Таккори, почему она продает свои вещи в столице нелюбимой страны. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала.
«Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори. Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», дизайнер ответила: «Я, украинка, когда-то по-другому говорила?» Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах».
В России одежда Tak.Ori продается 10 лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционирует себя как «итальянский дизайнер русского происхождения» – она училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заметили, что украинский президент продал страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье». В комментариях недовольные позицией Таккори обещали, что откажутся от бренда и «выкинут шапки».
Хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей.
Стоит отметить, что в самом ЦУМе не ответили на запрос газеты ВЗГЛЯД по поводу того, почему сеть считает возможным предоставлять площадку для реализации бизнес-интересов человека с антироссийской и русофобской позицией.
Лавров заявил о «военно-техническом» ответе России на полеты F-16 над Украиной
В случае если киевский режим получит американские F-16, российская сторона готова дать военно-технический ответ, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Конечно, будет <…> военно-технический ответ», – сказал Лавров в интервью RT, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия заявила «очень серьезный» демарш в СБ ООН в связи с возможной передачей американских истребителей Украине, поскольку они могут быть оснащены ядерным оружием.
До этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Ранее Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления
Spiegel: Экипажи танков Leopard ВСУ имитируют поломки, чтобы не идти в бой
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Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техник, чтобы не воевать, сообщил Spiegel.
Заряжающий с позывным «Гудзик» признался изданию, что сослуживцы прибегают к различным уловкам, чтобы избежать боя. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, «то экипаж превратится в кучу пепла», пишет «Российская газета» со ссылкой на статью Spiegel «Люди, которые идут в бой на Leopard-2»
Украинские танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, отметив, что на российской стороне воюют не новички.
Кроме того, они признались, что госпиталь в нескольких километрах от линии фронта заполнен ранеными солдатами ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
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Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.
Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.
Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.
Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.
По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.
Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.
Пушков резко отреагировал на просьбу Макрона «повлиять на Россию»
Сенатор Пушков дал совет Макрону в ответ на его просьбу к принцу Саудовской Аравии «повлиять на Россию»
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, заявил сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил в своем Telegram-канале, что Макрон всех просит «повлиять на Россию», что решить украинский вопрос. По словам Пушкова, есть простой и доступный путь для самого президента Франции – повлиять на Украину, поскольку она полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, добавив, что глава евродипломатии Жозеп Боррель «совсем недавно признал» такую зависимость.
Пушков считает, что обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману показывает утрату Западом рычагов давления на Москву.
Ранее французские СМИ писали о том, что Макрон попросил Мухаммеда бен Сальмана «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины.
Пушилин заявил об увеличении числа случаев сдачи украинских военных в плен
Бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на ПМЭФ.
У ВСУ наблюдается тенденция к учащению сдачи в плен, это «абсолютно точно», сказал врио главы региона ТАСС.
Это может быть связано с тем, что информация о гуманном обращении с украинскими военнопленными доходит до ВСУ, что подталкивает их к сдаче.
Киевский режим долгое время работал над «расчеловечиванием» своего противника, пытаясь демонизировать российских военных.
В плен же сдаются те военнослужащие ВСУ, которые «загнаны в угол», их командование отказывается эвакуировать раненых, запрещен отход назад, на разных участках фронта действуют заградотряды.
В таких условиях украинские военные вынуждены сдаваться.
Названа дата вынесения решения судом ООН по делу «Украина против России»
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Международный суд ООН в Гааге вынесет свое решение по делу «Украина против России» 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, данный иск был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму, передает ТАСС.
Однако, отмечает Захарова, объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала, а их цель была в том, чтобы любой ценой «затащить» нашу страну в суд и устроить, с их слов, «показательный процесс над Россией». «Не получилось», – заявила официальный представитель МИД.
Она отметила, что представители России аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины, раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве.
«Члены российской делегации – юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго – развили правовые аргументы российской стороны, в деталях останавливаясь на каждом доводе американских адвокатов, выступающих от имени Украины. Указали на примеры фальсификации доказательств и манипуляции фактами со стороны киевских представителей», – сообщила Захарова.
В Польше приняли резолюцию о членстве Украины в НАТО
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о членстве Украины в НАТО, сообщили местные СМИ.
По данным польских СМИ, за проголосовали 443 депутата, против – двое, семеро воздержались, сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ признал отсутствие консенсуса по вопросу присоединения Украины к альянсу.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по его словам, Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.
Экс-советник главы Пентагона указал на риск прямого столкновении НАТО с Россией
Полковник США Макгрегор: НАТО может вмешаться в конфликт на Украине после разгрома ВСУ
НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт, чтобы спасти политическое будущее президента США Джо Байдена после разгрома Россией Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник заявил, что в США заговорили о том, что альянс должен перебросить свои подразделения на Украину. Макгрегор предположил, что причиной такого маневра может стать критическое положение ВСУ на фронте, а также потеря США контроля над ситуацией, пишет «Газета.Ru».
По словам полковника, Запад может пойти на эскалацию конфликта из-за нежелания признать поражение в противостоянии с Россией.
Он также выразил мнение, что Запад не желает признавать поражение в противостоянии с Россией. Поэтому США могут пойти на еще большую эскалацию конфликта, указал Макгрегор.
Также он допустил прямое столкновение НАТО с Россией из-за опасения европейских лидеров и администрации Джо Байдена за свое политическое будущее.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине.
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим артистам
Режиссер Богомолов: Уехавшим деятелям культуры надо разрешить вернуться в Россию и работать
Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись, заявил театральный режиссер Константин Богомолов в рамках ПМЭФ.
Богомолов считает непримиримость – свойством слабости, нельзя в такой подростковой обиде говорить «да и не нужны». Режиссер предложил дать возможность уехавшим деятелям культуры вернуться и работать на благо страны, в том случае, если люди этого хотят и поняли, что ошиблись, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться, поскольку каждый человек сам выбирает, как ему поступать.
Ранее Богомолов написал статью, в которой указал на наличие в России касты «особых русских», исповедующих демократические ценности, но презирающих свой народ и страну.