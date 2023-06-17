Песков опроверг слухи о том, что Шольца и Макрона якобы не соединяют с Путиным

Информация о том, что немецкого канцлера Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона не соединяют с президентом России Владимиром Путиным, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сообщения о том, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным, не соответствуют действительности, сказал Песков, передает РИА «Новости».

Оба европейских лидера сами говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне, и Москва разделяет эту позицию. К этому моменту конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было, указал он.

Сам глава российского государства не раз говорил, что остается открыт для общения.