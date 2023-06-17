Косачев напомнил европейцам о Волынской резне

Член Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова президента России Владимира Путина о преступлениях бандеровцев, предложил полякам и европейцам вспомнить, кого они хотят принять в ЕС и НАТО.

По словам Косачева, в СССР публично не заявляли об украинском национализме, как и после распада СССР, чтобы не портить отношения с Украиной. Но при этом, несмотря на позицию нынешней Польши, подчеркнул сенатор, все то, что вытворяли украинские националисты, не имеет никакого оправдания.

«Бандеризм, ставший сегодня уважаемой «религией» Украины, вырезал поляков и евреев под корень именно по национальному признаку. <…> В той самой Европе, в которой сегодня наследникам Бандеры говорят: вы соответствуете европейским ценностям, ваше место в ЕС и НАТО. Вопрос не к украинцам, они последовательны в увековечивании памяти бандеровцам. Вопрос к европейским ценностям и к разделяющим их полякам. Вам оно как?», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что обязанность России заключается в необходимости бороться с неонацизмом на Украине. Во время его выступления был продемонстрирован ролик об ужасах нацизма.