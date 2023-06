Пушков резко отреагировал на просьбу Макрона «повлиять на Россию» Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим артистам В США предупредили Украину о разрушительном ударе России Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь 17 июня 2023, 07:25 Текст: Вера Басилая

ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл. Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости». Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории. Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard. Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства. Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений». Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости». Президент пояснил, что киевский режим понимает – успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело». Ходаковский объяснил отсутствие радости от потерь ВСУ

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Фото: РИА Новости

Текст: Алина Власенко

В ведомстве подчеркнули, что ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими единиц техники противника нет. В частности, военные летчики и операторы средств ПВО получили в 2023 году по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных 45 вертолетов и 71 самолета воздушных сил Украины. По 300 тыс. рублей также получили военнослужащие за уничтожение 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. По 200 тыс. рублей получили военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. По 100 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение 1 тыс. 501 бронемашины, 203 самоходных артустановок и 85 установок РСЗО. Также по 50 тыс. рублей получили военнослужащие, осуществившие успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение каждого из 1 тыс. 211 украинских дронов. В Минобороны добавили, что в настоящее время в ведомстве решают вопрос оформления выплат за уничтожение танков Leopard и бронемашин США и других стран НАТО. Ранее звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. В экспертной среде отметили полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно. Новости СМИ2 В Киеве прогремела серия взрывов В Киеве прогремела серия взрывов, сработала система ПВО

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Серия взрывов прогремела в Киеве, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщают очевидцы. По их словам, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11.20 мск, в данный момент система ПВО продолжает работу, передает ТАСС. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, взрыв произошел в Подольском районе. Накануне взрывы произошли в Одессе, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию «Страна.ua»: Военнообязанным в Ивано-Франковске приказали явиться в военкомат 16 июня 2023, 13:58 Текст: Алина Власенко

Глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. Так, всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Ивано-Франковской территориальной общины следует явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти суток, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на приказ.

В документе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная ответственность. Официально власти пока не комментировали эту информацию. Новости СМИ2 В ДНР рассказали об обострении ситуации на нескольких участках фронта в Донбассе Депутат Бердичевский рассказал о военной обстановке в Марьинке и Угледаре

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Solomon Cook

Текст: Алексей Дегтярев

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Текст: Алексей Дегтярев

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Международный суд ООН в Гааге вынесет свое решение по делу «Украина против России» 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила Захарова, данный иск был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму, передает ТАСС.

Дипломатический скандал разразился между ЮАР и Польшей из-за того, что чартерный рейс национальной авиакомпании ЮАР South African Airways с передовой группой службы безопасности президента Сирила Рамафосы на протяжении 10 часов не мог разгрузиться в аэропорту Варшавы, сообщает государственное южноафриканское телевидение SABC. Из-за действий Варшавы президент ЮАР прибыл на Украину с небольшой группой охранников, а его личная охрана из числа офицеров спецслужб не могла сойти с трапа самолета в польском аэропорту, передает ТАСС.

Кроме того, власти Польши не выдали разрешения на прибытие в страну самолета, который должен был перевезти около 100 сотрудников службы безопасности с тяжелым вооружением. Варшава сослалась на отсутствие оригинала разрешений на оружие. «Мы четыре часа пытались (пройти контроль в аэропорту Варшавы), нас раздевали догола во время обыска, так не поступают с обладателями дипломатических паспортов... Затем нас выставили вон. А теперь говорят, что у нас нет разрешений на оружие. Копии разрешений не принимают, им нужны оригиналы», – сообщил глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Валли Рууде. По его словам, таким образом правительство Польши «подрывает безопасность Рамафосы». В пятницу утром президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса в Киев. По данным украинских СМИ, африканская делегация уже приехала в город Бучу Киевской области. Тем временем воздушная тревога была объявлена в Киеве и области во время визита президента ЮАР. Позже тревога прозвучала в Хмельницкой, Черновицкой и Полтавской областях Украины. Путин: У ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели, сообщил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али. Бойцы подразделения четвертый раз за неделю «дали достойный отпор» ВСУ на этом участке, сказал собеседник ТАСС. Он пояснил, что украинская сторона потеряла часть бойцов и отошла на свои позиции. Али добавил, что штурмовики и артиллерия ВС России помогли отбить попытку прорыва ВСУ. До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери. Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе 17 июня 2023, 06:29 Текст: Вера Басилая

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России. Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости». БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал. По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери. Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска. Новости СМИ2 Минюст признал иноагентом режиссера Манского Минюст России признал иностранными агентами режиссера Виталия Манского и главу псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Режиссер Виталий Манский внесен в реестр иноагентов из-за отождествления России с нацистской Германией, а также за поддержку властей Украины, следует из данных Министерства юстиции России. В реестр иноагентов, согласно данным на сайте Минюста, также внесены: журналист Светлана Прокопьева, режиссер Юлия Парамонова, информационный портал «Весьма», а также фонд «Свободная Якутия». В Минюсте считают, что Манский, проживающий за границей, выступал против СВО, поддерживал власти Украины, отождествлял Россию с нацистской Германией, а также «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников». Ранее певицу Монеточку наказали за отсутствие маркировки иноагента.