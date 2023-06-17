Эксперт: Россия добилась восстановления системы здравоохранения

Восстановление системы здравоохранения – это объемная программа. Россия – огромная страна, но уже сделано очень много, профессия врача должна быть престижной, что видно по отношению государства и общества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В воскресенье в России отмечается День медицинского работника.

«Еще некоторое время назад в России не было системы здравоохранения, а теперь она есть. Сейчас по прямому указанию первого лица идет восстановление именно системы, что очень важно», – отмечает Дмитрий Журавлев, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, восстановление системы здравоохранения – очень объемная программа, «потому что страна огромная». «Но уже сделано очень много», – уверен эксперт.

Он отметил престиж профессии медработника. «Раньше в деревне, маленьком городе все понимали, что если ты выучился на доктора, то будешь жить хорошо. А второе – это престиж в чистом виде. Его можно создавать, показывая людям то уважение, которое к доктору выражает государство, общество. Мы делаем то и другое, но еще многое нужно сделать», – уверен эксперт.

Журавлев приветствовал тот факт, что медикам присуждаются награды, даются госпремии, ордена. «Но нужно подключать к этому региональные системы. Люди должны знать, что такой-то доктор – почетный гражданин их области. Это очень помогло бы престижу профессии», – подчеркнул собеседник.

Он особо отметил роль медиков, которые помогают на передовой бойцам и жителям приграничных с Украиной регионов. «Это повышает уважение к медиком, это показывает, что эти люди впереди. На медиков многое свалилось в последнее время, сначала коронавирус, потом война. Во многом это определяет отношение к врачам. Они спасают жизни. Это ничем нельзя заменить, это что-то большее, чем престиж, это уважение», – считает Журавлев.

В России День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Он был установлен в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР.

На этой неделе в Центральном академическом театре Российской армии состоялась традиционная церемония, на которой лучших врачей России наградили премией «Призвание». Среди награжденных, как отмечал ТАСС, был эпидемиолог, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Василий Акимкин и его коллектив ученых, группы врачей из российских регионов, две бригады военных медиков, анестезиолог-реаниматолог Валерий Машинский.

Лучшие российские врачи получили премии в семи номинациях: «Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов», «За проведение уникальной операции», «За создание нового метода диагностики», «За создание и клиническое внедрение нового метода лечения», «Специальная премия представителям фундаментальной науки», «Специальная премия Первого канала», «За верность профессии».

Летом прошлого года президент России Владимир Путин благодарил медиков за помощь жителям ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины. Слова особой благодарности глава государства адресовал военным медикам, спасающим жизни участникам специальной операции.

«Лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий», – сказал глава государства.