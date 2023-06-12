В Чехии призвали ослабить влияние России в Африке

Глава МИД Чехии Липавский призвал ослабить влияние России в Африке

Влияние России в мире, особенно в африканском регионе, необходимо ослабить, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский на брифинге перед отлетом в пятидневную поездку в Анголу и Замбию.

Липавский рассказал о своих обязанностях работать над тем, чтобы влияние России в мире ослабело, и особенно стоит уделить внимание африканскому региону, передает РИА «Новости».

По его словам, Европа в настоящее время «заснула» во внимании к Африке, а ситуация меняться после начала спецоперации на Украине. Глава чешского МИД добавил, что проекты Евросоюза предлагают Африке больше партнерства, чем российские.

В четверг президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса обсудили предстоящую мирную миссию африканских лидеров в России и на Украине.

В мае Владимир Путин выразил уверенность в расширении сотрудничества со странами Африки.