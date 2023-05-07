В Сербии призвали граждан сдать незаконное оружие без привлечения к ответственности

МВД Сербии из-за случаев со стрельбой в стране призвало жителей сдать в полицию все незаконно хранящееся оружие без привлечения к ответственности и допросов об истории его происхождения, заявила представитель управления по борьбе с преступностью МВД республики Биляна Отович Пьянович.

Она уточнила, что по закону, министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич имеет право на издание приказа «о процедуре легализации». В рамках которой, по ее словам, будут приглашены все, кто имеет при себе незарегистрированное оружие для сдачи его в местный отдел полиции с 7:00 (8:00 мск) до 19:00 (20:00 мск), передает ТАСС.

Как указала представитель МВД, граждане, которые откликнутся на призыв 8 мая, не понесут ни уголовно-правовой, ни административно-правовой ответственности за сдачу оружия, а также не будут обязаны объяснять происхождение этого оружия.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что мораторий на выдачу разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия будет введен в Сербии на следующие два года.

Напомним, подросток открыл стрельбу в школе в центре столицы Сербии Белграде, он убил восемь школьников и охранника. По версии СМИ, подросток, который явился в школу с двумя пистолетами и коктейлями Молотова, устроил стрельбу из-за провалов в успеваемости.