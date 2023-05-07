Новым российским регионам решили выделить более 3,2 млрд рублей на развитие спорта

Чернышенко: Новым регионам России выделят более 3,2 млрд рублей на развитие спорта в 2023 году

Новым регионам России в 2023 году будет выделено из федерального бюджета и внебюджетных источников более 3,2 млрд рублей на развитие спорта, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику (ЛНР).

Чернышенко во время поездки в ЛНР провел совещание по развитию инфраструктуры связи и созданию единого оператора с участием врио главы ЛНР Леонида Пасечника, а также посетил ряд социальных объектов региона, говорится в сообщении на сайте правительства.

Вице-премьер совместно с врио главой субъекта приехали в Луганское высшее училище физической культуры. Там он вручил учащимся сертификат на 50 комплектов спортивной экипировки.

В рамках программы социально-экономического развития новых регионов в ЛНР до 1 марта 2024 года запланировано восстановление девяти спортивных объектов, создание семи ФОКов открытого типа по различным видам спорта, закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

Чернышенко указал, что всего более 3,2 млрд рублей запланировано из федерального бюджета и внебюджетных источников на восстановление спортивной инфраструктуры и развитие спорта в новых регионах в 2023 году.

Активная интеграционная работа ведется также в образовательных учреждениях. 106 программ двойных дипломов запустили вузы России совместно с университетами ДНР и ЛНР, по которым уже сейчас обучаются почти 2,5 тыс. студентов.

Как отметил вице-премьер, в рамках программы социально-экономического развития новых регионов, утвержденной правительством России, предполагается комплексное восстановление инфраструктуры. Президент Владимир Путин поставил задачу по достижению здесь среднероссийских показателей уровня жизни, указал он.

Чернышенко уточнил, что возведение новых базовых станций и восстановление связи идет по плану. По его словам, в ЛНР 450 базовых станций и 640 социально значимых объектов должны быть подключены к сентябрю этого года, а на территории новых субъектов также создается единый оператор мобильной связи «Миранда-медиа», который консолидирует активы существующих компаний и предоставляет качественную и доступную связь. Он подчеркнул, что Минцифры должны наладить эффективную работу служб 122 и 112 не позднее конца года.

Ранее Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области обсудил вопросы развития связи и телевидения в новых регионах, посетил первый МФЦ и поздравил с наступающим праздником участницу Великой Отечественной войны.