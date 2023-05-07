Кириенко приветствовал Послов Победы

Сергей Кириенко обратился с приветствием к Послам Победы

6 мая в Ситуационном центре города Москвы состоялось торжественное открытие слета победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы 2023». «Ваша позиция – это пример настоящего патриота для российской молодежи», заявил в приветственном слове первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

С 2015 года лучшие добровольцы отбираются по всей стране для помощи в организации главного парада Победы в столице России. В этом году финалистами стали 100 лучших добровольцев из 81 региона России.



Приветственное слово участникам слета направил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко:

«Приветствую финалистов Всероссийского конкурса «Послы Победы». Сегодня, в преддверии 78-й годовщины Победы, в Москве собрались лучшие добровольцы со всей России, которые бережно хранят историю нашего Отечества и занимаются патриотическим воспитанием молодого поколения. Вы вносите большой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и её героях, на постоянной основе оказываете всестороннюю помощь ветеранам, собираете масштабный архив их воспоминаний, благоустраиваете памятные места, мемориалы и захоронения защитников Отечества.

С самых первых дней специальной военной операции Волонтеры Победы поддержали нашу армию и жителей освобожденных территорий, сегодня вы продолжаете всеми силами поддерживать современных Героев России и бойцов, находящихся на передовой.

Особые слова признательности представителям новых регионов России, впервые принявших участие в конкурсе. Ваша позиция – это пример настоящего патриота для российской молодежи.

Надеюсь, что ваше движение «Волонтеры Победы» будет и впредь развиваться, вовлекать единомышленников по сохранению нашей общей истории. Желаю вам всего наилучшего и от души поздравляю с приближающимся великим праздником – Днем Победы».

Почетные гости поприветствовали Послов Победы и поздравили их с участием в сопровождении Парада Победы на Красной площади, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники слета пройдут специальную образовательную программу Волонтеров Победы по особенностям оказания помощи ветеранам, специфике организации волонтёрского сопровождения массовых мероприятий. Также добровольцы пообщаются с ветеранами Великой Отечественной войны, ближе познакомятся с историей страны и своей семьи, а в День Победы помогут в проведении ключевых праздничных мероприятий, в том числе Парада Победы на Красной площади.

Организатором слёта «Послы Победы 2023» является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке ОАО «Российские железные дороги», Комитета общественных связей города Москвы, ГБУ г. Москвы «Мосволонтер» и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы.

Ранее волонтеры Победы начали раздавать красные гвоздики на улицах российских городов.