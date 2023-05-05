Члены «Артподготовки» задержаны за попытку помешать работе ПВО на 9 Мая

В силовых структурах сообщили о задержании членов «Артподготовки» за попытку помешать работе ПВО на 9 Мая

Организация «Артподготовка» (признана в России террористической) пыталась устроить на День Победы фейковую акцию «Небесный полк», которая должна была осложнить работу систем ПВО, сообщил источник в силовых структурах.

Акция предусматривала запуск 9 мая в городах России связок воздушных шаров с полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО. Для этого члены организации с подставного электронного адреса обратились в образовательные учреждения Москвы с письмами, содержащими требование привлечь к акции «Небесный полк» школьников, студентов и их родителей. При этом члены организации выдавали себя за представителей столичного правительства и руководства общероссийского движения «Бессмертный полк», передает РИА «Новости».

Обыски в связи с деятельностью активистов организации прошли в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях. Пять человек задержаны. У них изъяты средства связи и компьютерная техника, а также фрагменты фольги. Рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по статье, касающейся деятельности террористической организации.

Напомним, «Артподготовку» (запрещена в России) создал в 2012 году блогер Вячеслав Мальцев (признан иноагентом). Сам Мальцев в 2017 году бежал из России, опасаясь задержания по делу об организации экстремистского сообщества. В октябре 2022 года силовики задержали 23-летнего сторонника «Артподготовки» (запрещена в России) по подозрению в попытке поджечь военкомат в Красноярске.