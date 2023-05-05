Военкоры показали утонувшую в грязи колонну бронетехники НАТО

|
5 мая, пятница | Последнее обновление — 21:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Балицкий допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие часы
Разделы
Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
Подробности...
Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
Подробности...
В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил.
Подробности...
Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
Подробности...
В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Военкоры показали утонувшую в грязи колонну бронетехники НАТО
«Военкоры Русской Весны» показали утонувшую в грязи колонну бронетехники НАТО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Сети появилось видео, на котором колонна бронетехники НАТО и украинские танки увязли в грязи, сообщили «Военкоры Русской Весны».
На кадрах видно, как грязь буквально засосала американские БТР M113 и даже танки Т-64БВ, а бронемашины при этом пытаются вытащить другой танк и БМП-1. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Ранее украинские военные опубликовали видео ползущей по грязи колонны танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113.
Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ
Российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск
|
|
Российской оперативно-тактической авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, на Купянском направлении выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки, сообщил Зыбинский.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Александро-Калиновском направлении российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и до десяти украинских военных у Очеретино. Кроме того, нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники ВСУ у Авдеевки. На Лисичанском направлении у населенного пункта Белогоровка уничтожены 120-миллиметровый миномет и один автомобиль противника, передает ТАСС.
Минобороны России показало в Telegram боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации.
Также были продемонстрированы кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.
Напомним, накануне сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника.
ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения
«Русская весна»: ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения ВС России
|
|
Украинские военные выставили на передовую новую военную технику НАТО, чтобы попытаться испугать российских военных.
По данным издания «Русская весна», ВСУ показывают колонны новых образцов техники НАТО и скопления пехоты, также отмечена резкая активизация украинских войск.
Отмечается, что артиллерийские подразделения на многих участках фронта увеличили интенсивность огня, а отряды ВСУ ежедневно выходят на разведку боем на южном фронте, изучая оборону российских военных.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления ВСУ.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Киев отправил на конкурс в Италию девочку, чтобы та отказалась петь «из-за России»
Украинская исполнительница София Самолюк отказалась петь на детском конкурсе в Италии «из-за России»
Украина направила на детский конкурс Sanremo Junior 2023 в Италию 13-летнюю Софию Самолюк, чтобы та отказалась выступать. Самолюк заявила, что не будет петь из-за участия в конкурсе россиянина Кирилла Ежова.
Как утверждают украинские СМИ, организаторы Sanremo Junior (проводится под эгидой ЮНИСЕФ) заранее якобы не предупредили украинскую сторону о том, что в конкурсе участвует россиянин. Самолюк вышла на сцену, но вместо исполнения песни зачитала с листа на английском заявление, что отказывается выступать из-за участия россиян, а также выразила надежду, что в 2024 году Россия не будет участвовать в конкурсе.
Напомним, министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.
Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом
В интернете опубликовано видео уничтожения украинскими войсками собственного беспилотника Bayraktar над Киевом
|
|
Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом, видеозапись уничтожения БПЛА опубликована в интернете, сообщают военкоры. Командование воздушных сил Украины подтвердило уничтожение собственного беспилотника.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», в Bayraktar попала зенитная ракета ВСУ. В результате падения дрона начался пожар в четырехэтажном здании, «разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м». Позднее стало известно, что обломки БПЛА упали на здание торгово-офисного центра, пострадавших нет.
Высказывались предположения, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост», но у «Форпоста» совсем другой хвост». Кроме того, Bayraktar «имеет характерные очертания, в том числе плавные переходы от корпуса к крыльям, в то время как у «Корсара» там прямой угол», у российского БПЛА «убирающиеся шасси». Также у сбитого беспилотника «отчетливо видны» четыре точки подвески под вооружение и три пропеллера – признаки Bayraktar.
Позднее командование воздушных сил Украины подтвердило, что Bayraktar TB2 «во время планового полета потерял управление», в связи с чем было принято решение о его уничтожении. Украинская сторона предполагает, что имела место техническая неисправность, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное нежилое здание.
Напомним, СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что очевидцы заметили неопознанные дроны над центром города.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко предположил варианты событий после заявленй ЧВК «Вагнер» об уходе из Артемовска 10 мая
|
|
Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ. Такой прогноз в разговоре с газетой ВЗГЛЯД озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая.
«Я сомневаюсь в том, что сейчас кто-то будет проводить передачу занятых районов. По сути, для этого придется сдать часть позиций, которые сразу же займут резервы украинских войск. А вводить в Артемовск части ВДВ, которые не знают всей ситуации в этом районе, чревато негативными последствиями и рисками. Так ротация не проводится», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Артемовск – наиболее важное направление фронта из всех ныне существующих. Его нужно полностью зачистить до контрнаступления ВСУ. Так удобнее держать оборону. Поэтому данное направление нужно насытить всем необходимым с точки зрения материально-технического обеспечения», – добавил эксперт.
«Допускаю, что Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер» и утолит «снарядный голод» штурмовых подразделений. Это же касается наращивания авиационной поддержки», – предположил собеседник.
«И если все сложится удачно, то в течение пяти дней – до 10 мая – штурмовые подразделения вполне способны овладеть Артемовском, зачистить оставшуюся часть города от сил противника и лишь затем передать его под контроль ВДВ, уйдя в тыл. После восстановления они могут быть переброшены на другой участок фронта», – прогнозирует Онуфриенко.
Ранее в пятницу основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая бойцы ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружения, которые поставляются в подразделения российских войск. Как сообщили в Минобороны, глава ведомства поставил задачу замминистра обороны Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.
Что касается непосредственно фронта, то 5 мая российские штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. «Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому ВСУ пытались подвозить боеприпасов и перебрасывать резервы в Артемовск», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В Росэнергоатоме предупредили об угрозе затопления территории Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа указал на угрозу затопления территории ЗАЭС в случае прорыва Каховской дамбы
|
|
Возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа указал, что прорыв дамбы создает угрозу для Энергодара и АЭС – «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности», передает ТАСС.
Кроме того, как указал Карчаа, окажутся затоплены не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Он заявил, что либо украинская сторона прекращает обстрелы и не мешает ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, либо придется проводить эвакуацию местного населения – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.
В свою очередь Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки, рядом с которой расположена Каховская ГЭС, обеспечивающая регулирование стока Днепра, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище на Днепре начнет падать в ближайшую неделю. Он отметил, что если бы не украинские обстрелы и вызванные ими повреждения, «можно было бы более эффективно и оперативно регулировать уровень воды». По его словам, угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Побит антирекорд, который был зафиксирован зимой. Вода поднялась до 17 м, на 2,5 м выше нормы.
Кеннеди предложил представить реакцию США на атаку БПЛА на Капитолий
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший предложил представить ответ Вашингтона на атаку БПЛА на Капитолий
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который претендует на пост главы американского государства, предложил представить «ответ» США, если бы поддерживаемые Россией силы попытались нанести удар беспилотниками по Капитолию.
Кеннеди-младший в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить «безумные попытки эскалации». Он призвал прислушаться к словам Джона Кеннеди, который указывал, что не следует «заставлять Россию выбирать между национальным унижением и ядерной войной».
Напомним, системы радиолокационной борьбы вывели из строя беспилотники, с помощью которых киевский режим пытался атаковать Кремль.
Кеннеди-младший намерен побороться с действующим президентом США Джо Байденом за право стать кандидатом от Демпартии США на выборах главы государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Орбан назвал сказочной ситуацию, при которой Россия «смирится с военным поражением»
Премьер Венгрии Орбан назвал нереальной ситуацию, при которой Россия проиграет и смирится с военным поражением
|
|
Ситуация, при которой Россию победят и она смирится с военным поражением, возможна только в сказке, русский народ не будет молча смотреть, как уничтожают его политическую систему, считает глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что не может представить ситуацию, в которой кто-то может победить ядерную державу. По его словам, только те, кто до сих пор не повзрослел, могут считать, что «русский народ будет молча мириться с военным поражением, сложа руки смотреть, как уничтожают его политическую систему, … организовывают атаку беспилотников над Красной площадью», передает РИА «Новости».
«Так бывает только в сказке, а в реальности это невозможно», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
При этом политик уверен, что в конфликте на Украине победивших не будет, а будут только проигравшие. Орбан объяснил, что Киев финансируется и получает вооружение от стран Североатлантического альянса – а значит, зависит от них. И хотя, добавил Орбан, очень сложно победить современные системы вооружения Запада и почти неограниченные финансы США, зато население и армия России намного больше, история оружейного производства объемнее, а ядерный арсенал самый большой в мире.
Ранее Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
Анпилогов: ВСУ пытаются повторить на Запорожской АЭС сценарий Фукусимы
|
|
Если ВСУ на фоне затопления ЗАЭС совершат диверсию на линии электропередач, реакторы перестанут охлаждаться. Чем это закончилось на Фукусиме – известно. Однако есть шанс избежать катастрофы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Росэнергоатоме предупредили об угрозе затопления территории Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы в Новой Каховке.
«Текущая ситуация на ЗАЭС вряд ли приведет к ядерной катастрофе. В настоящий момент работа станции заморожена – реакторы остановлены, соответственно, большая часть тепла из них уже вышла. Однако обстановка все равно остается крайне напряженной», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Затопление атомного объекта всегда несет ряд опасностей. Если при повышении уровня воды противник предпримет диверсию на линии электропередач, реакторы перестанут охлаждаться. Напомню, по схожему сценарию развивалась трагедия на Фукусиме. Но там для охлаждения станции использовали морскую воду, в нашем случае есть возможность брать воду из Днепра», – отмечает эксперт.
«В любом случае ситуацию придется исправлять экстренными мерами, в частности за счет использования передвижных насосов. Стоит отметить, что на ЗАЭС есть штатные механизмы защиты: проводятся противопаводковые мероприятия, имеются резервные системы питания. Кроме того, реакторы обладают внешней герметичной оболочкой. Все это позволит свести к минимуму потенциальные последствия от затопления», – заключил Анпилогов.
Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа сообщил, что возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС. По его словам, «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности».
Он также отметил, что окажутся затоплены не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Карчаа заявил, что если украинская сторона не прекратит обстрелы и не позволит ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, придется проводить эвакуацию местных жителей – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.
В свою очередь Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки, рядом с которой расположена Каховская ГЭС, обеспечивающая регулирование стока Днепра, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище на Днепре начнет падать в ближайшую неделю.
Он отметил, что если бы не украинские обстрелы и вызванные ими повреждения, «можно было бы более эффективно и оперативно регулировать уровень воды». По его словам, угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Побит антирекорд, который был зафиксирован зимой. Вода поднялась до 17 м, на 2,5 м выше нормы.
Ранее Рогов связывал повышение уровня воды в Днепре с планами ВСУ форсировать реку в рамках контрнаступления. «Помимо погоды и обильных осадков, на масштабы половодья влияние оказывают украинские власти, которые осуществляют неконтролируемый сброс воды с Днепрогэса непосредственно в городе Запорожье», – отмечал он.
«Совершенно очевидно, что половодье провоцируется не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных нам районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Для того чтобы осуществить наступление в этом районе, ВСУ необходимо получить возможность проплыть над минами», – полагает Рогов.
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» готовы заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
|
|
Если уйдет «старший брат» Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, но на его место в Артемовске придет «младший брат» Кадыров и «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале Кадыров обратился к министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба ВС России и создателю ЧВК «Вагнер». Он заявил, что чеченские подразделения бок о бок воевали с «вагнеровцами» на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса.
«Вместе выполняли священный долг перед родиной без разделения на национальности и веру. Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были мы все ... каждый российский патриот», – подчеркнул Кадыров.
Он отметил, что если уйдут Пригожин и «вагнеровцы», то на их место в Артемовске придут «младший брат» Кадыров и спецназ «Ахмат», который готов выдвинуться и «за несколько часов забрать город».
При этом глава Чечни считает, что оставшиеся два километра Артемовска нужно брать не ценой жизни воинов, а с помощью взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов.
Он также подчеркнул, что Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад «вагнеровцев» в освобождение городов Донбасса, но недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют, не говоря уже о войне, где боеприпасов всегда не хватает.
Кадыров призвал Минобороны разобраться на месте в ситуации и найти единственный, «по-солдатски правильный» выход из ситуации. Также он считает, что «снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно», и призвал не делать такого.
Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
Балицкий допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие часы
Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Наступление Украины может начаться в ближайшие часы или дни
|
|
Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области может произойти в ближайшие дни или часы, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев-Live».
По его словам, контрнаступление украинских войск начнется в самое ближайшее время, «днями, возможно, даже часами», заметил он, подчеркнув, что на это указывает скопление сил у линии боевого соприкосновения. Как отметил Балицкий, по информации от источников в Запорожье, Днепропетровске и других городах, а также согласно информации с линии боевого соприкосновения, ВСУ массово подтягивают силы, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что Россия это видит: беспилотники уже проникают на глубину до 150 километров на территорию противника. Врио губернатора указал, что все зеленые насаждения, посадки в настоящее время забиты украинской техникой и личным составом. По ночам слышно, как противник перебрасывает технику, ВСУ полностью выселяют прифронтовую, серую зону, выселен целый город Степногорск, подчеркнул он.
Балицкий назвал ситуацию напряженной, отметив, что подготовка к наступлению украинских войск продолжается. «Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю», – добавил он.
Кроме того, по его словам, жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения решили вывезти на юг Запорожской области. Как уточнил Балицкий, людей вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха.
Ранее Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, пояснив, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы ВСУ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.
Обстановка в регионе обостряется в преддверии украинского контрнаступления. Накануне стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Ветеран ВВС США признал неспособность F-16 преодолеть российскую ПВО
Ветеран ВВС США Венейбл счел F-16 непригодными для полетов над Украиной из-за неспособности преодолеть российскую ПВО
|
|
Американские истребители F-16 не подходят для использования Украиной, так как не смогут преодолеть российские системы ПВО, заявил ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.
Венейбл сказал, что истребители четвертого поколения и выше без функции малозаметности полностью уступают передовым системам ПВО, например, С-400. По его словам, на Украине российские системы смогут легко «перехитрить» их. Венейбл признался, что не хотел бы летать над Украиной, поскольку «нет шансов на успех», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.
Как полагает Венейбл, возможная передача Украине F-16 не повлияет на ход военных действий и не повысит шансы на успех украинского «контраступления». Он заявил, что «истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя».
Напомним, портал Business Insider также заявлял, что передача Украине американских истребителей F-16 была бы нецелесообразна, так как местные аэродромы непригодны для этой техники.
Средства ПВО уничтожили два самолета Су-25 ВВС Украины в Херсонской области
|
|
Два самолета Су-25 ВСУ сбили за сутки в Херсонской области средства противовоздушной обороны России, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Самолеты были сбиты в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области. «Также за сутки удалось перехватить семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», – приводятся слова Конашенкова в Telegram-канале Минобороны.
Помимо этого, за сутки удалось уничтожить 14 беспилотников в небе над населенными пунктами Токаревка, Ольшана в Харьковской области, Троицкое в ЛНР, Ивановка в ДНР, Лесное и Малая Белозерка в Запорожской области.
Конашенков также отметил, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 3963 беспилотника, 421 зенитный ракетный комплекс, 8992 танка и другие боевые бронированные машины, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4739 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9986 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки ВСУ активизироваться в регионе пресекаются.
После атаки дрона на Ильском НПЗ на Кубани начался пожар
Вторая за неделю атака беспилотников произошла на Ильском НПЗ в Краснодарском крае
В результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар. Это второй случай за неделю.
Пожар на НПЗ начался после атаки дрона. Огонь вспыхнул на площади 60 кв. метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В четверг пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел после атаки сразу четырех дронов, при этом один из беспилотников не взорвался.
Кадыров: Атака украинских беспилотников на Кремль не должна поменять планы СВО
Попытка Украины атаковать Кремль беспилотниками – это провокация и «вынуждение к более массированным действиям», излюбленный прием современных гибридных войн и западных генералов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав «не менять сценарий запланированного хода» спецоперации на Украине.
Кадыров заявил в Telegram, что такие результаты провокации были бы «выгодны для самих провокаторов». Россию пытаются подтолкнуть к «более масштабным и жестоким действиям», например, «массовым ковровым бомбардировкам городов». Запад и «киевские нацисты» в таком случае получат повод для новых обвинений в адрес России, заявил он.
Глава Чечни выразил уверенность, что организаторы атаки ответят за свои действия, «на каком бы полушарии Земли они ни находились». «Пусть не сегодня, не завтра, но причастные к этой акции понесут справедливое, заслуженное наказание», – заявил он.
Однако сейчас для этого «рано», поскольку «справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена» одной страной, «которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран», отметил Кадыров. По его словам, восстановление «институтов справедливости» является одной из задач, которые стоят перед «современной Россией и ее союзниками».
Кадыров уверен, что в результате «настанет конец однополярности и марионеточности целых стран», тогда и «будет полноценный спрос с каждого участника, исполнителя и организатора».
Он подчеркнул, что «провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции». Кадыров заверил, что «возмездие» окажется «хирургически и ювелирно точным».
Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Беспилотники были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
|
|