Минск разъяснил режим пропуска через границу с Россией

Погранкомитет Белоруссии: Режим проезда границы не менялся, паспорта проверяют у водителей из России

Белоруссия организовала пропускные пункты на границе с Россией, проверяет паспорта у въезжающих в республику, но режим пересечения границы остался прежним, сообщили в белорусском погранкомитете.

Представитель комитета заявил РИА «Новости», что пересечение границы происходит согласно соглашениям между Белоруссией и Россией, а паспорта проверяют в связи с ратификацией сторонами соглашения, которое позволяет иностранцам с российской визой не получать белорусскую визу при въезде в республику. Отмечается, что белорусские пограничники ведут мониторинг обстановки на шести автодорогах на границе с Россией.

В погранкомитете уточнили, что контрольно-пропускные пункты появились не на всех дорогах, ведущих из России в Белоруссию, и призвали выбирать привычный и наиболее удобный маршрут.

Там подчеркнули, что никаких дополнительных требований и никаких проблем не возникнет при предъявлении паспорта, как внутреннего, так и заграничного.

Ранее появилась информация, что Белоруссия ввела временный пограничный контроль на границе с Россией, у граждан начали проверять паспорта.

Соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства, было подписано 19 июня 2020 года в Минске.