Купол Сенатского дворца Кремля восстановили

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5 мая, пятница | Последнее обновление — 20:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Суд в Москве арестовал режиссера Беркович на два месяца за оправдание терроризма
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Купол Сенатского дворца Кремля восстановили
Поврежденный беспилотником купол Сенатского дворца Кремля восстановлен
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Работы по замене медных листов на куполе Сенатского дворца Кремля, которые были повреждены после ликвидации атаковавших резиденцию президента России беспилотников, завершены, заявила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.
По ее словам, два медных листа на куполе заменены, работы завершены, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, СКР завел уголовное дело.
Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ
Российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск
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Российской оперативно-тактической авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, на Купянском направлении выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки, сообщил Зыбинский.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Александро-Калиновском направлении российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и до десяти украинских военных у Очеретино. Кроме того, нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники ВСУ у Авдеевки. На Лисичанском направлении у населенного пункта Белогоровка уничтожены 120-миллиметровый миномет и один автомобиль противника, передает ТАСС.
Минобороны России показало в Telegram боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации.
Также были продемонстрированы кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.
Напомним, накануне сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника.
Пескова спросили о заявлении Пригожина про Артемовск
Песков не стал комментировать заявление Пригожина про Артемовск
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что видел в СМИ, но не станет комментировать заявление основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина про Артемовск.
Песков отметил, что это касается хода специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пригожин, чье обращение опубликовала его пресс-служба, сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
На Украине ранее заявили, что интенсивность боев в Артемовске сейчас достигла пика с начала года.
Украинский депутат напал на российского дипломата в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре
Украинский депутат напал на секретаря российской делегации Ставицкого в ходе ПАЧЭС в Анкаре
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Член украинской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого, пострадавшему оказывается помощь.
Источник ТАСС сообщил, что инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит заседание ассамблеи. В посольстве России заявили, что пострадавшему оказывается необходимая помощь, на место прибыл консул и врач.
Ранее украинская делегация пыталась устроить провокацию во время выступления России в ходе ПАЧЭС в Анкаре. Депутаты Верховной рады хотели сорвать выступление главы российской делегации Ольги Тимофеевой, передает РИА «Новости».
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил с зоопарком поведение Киева в ПАЧЭС, предположив, что Украина, видимо, считает, что имеет индульгенцию на политическую клоунаду и бескультурие.
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств , в числе которых и Украина.
Режиссер Беркович задержана по делу об оправдании терроризма
Театральный режиссер Евгения Беркович задержана как подозреваемая по делу об оправдании терроризма.
Как передает ТАСС, вместе с Беркович Следственный комитет задержал и драматурга Светлану Петрийчук, также по делу об оправдании терроризма. «Беркович и Петрийчук изначально имели статус свидетелей по этому уголовному делу. Сейчас следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали», – рассказал собеседник агентства.
Ранее против режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».
Беркович поставила спектакль по пьесе Светланы Петрийчук «Финист Ясный Сокол», в которой говорится о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию. Эта постановка и могла стать причиной возбуждения дела.
В 2022 году постановка получила две высшие государственные театральные премии «Золотая маска».
Стало известно о задержании диверсантов на НПЗ «Ильский» на Кубани
На НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае после взрыва задержали диверсантов
На нефтеперерабатывающем заводе «Ильский» в Краснодарском крае после взрыва задержали диверсантов, которые пытались сбежать по трубам, пишут СМИ.
Перед взрывом сотрудники завода слышали «странный свист», сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Сообщается, что после этого в небо поднялся столб черного дыма.
В свою очередь источник Telegram-канала Mash сообщил, что НПЗ «Ильский» был атакован группой диверсантов. После происшествия они попытались скрыться.
Сообщается, что диверсанты подорвали пятую установку завода, используя самодельное взрывное устройство. В настоящее время они задержаны.
Ранее в пятницу сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар. Это второй случай за неделю.
ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения
«Русская весна»: ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения ВС России
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Украинские военные выставили на передовую новую военную технику НАТО, чтобы попытаться испугать российских военных.
По данным издания «Русская весна», ВСУ показывают колонны новых образцов техники НАТО и скопления пехоты, также отмечена резкая активизация украинских войск.
Отмечается, что артиллерийские подразделения на многих участках фронта увеличили интенсивность огня, а отряды ВСУ ежедневно выходят на разведку боем на южном фронте, изучая оборону российских военных.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления ВСУ.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Лазарева пожаловалась на разлюбивших ее российских зрителей
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Актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.
«Как это? Как это вообще получилось? Как мы к этому пришли? Где я была? Почему мы…? Мы же с тобой людей хорошими делали. И они вдруг такие: «А мы вообще не такие, как вы». Как у вас на концертах сидели: «Ой, мы вас любим», – и идут к тебе с ножом в горло. Это что были за внутренние нравственные законы? Куда они сейчас делись?» – недоумевает Лазарева.
Вайкуле согласилась с Лазаревой, отметив, что молодые 20-летние люди родились свободными, а ее поколение было «рабами». Она добавила, что «лучших из лучших 100 лет вырезали», поэтому в результате «получилось то, что получилось».
Лазарева с этой позицией согласилась, отметив: «Это как собак из помета вынимают, злых, агрессивных, а тут наоборот».
Напомним, Лазарева переехала в Испанию, откуда жаловалась на отсутствие рабочих предложений.
Вайкуле в прошлом году вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна. Она заявляла также, что вместе с Аллой Пугачевой она своими трудами якобы приносила большой доход Советскому Союзу, позволяя «содержать» страну. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила подумать на тему, кто содержал самих артисток, покупал пластинки, строил заводы и запускал ракеты в космос.
Киев отправил на конкурс в Италию девочку, чтобы та отказалась петь «из-за России»
Украинская исполнительница София Самолюк отказалась петь на детском конкурсе в Италии «из-за России»
Украина направила на детский конкурс Sanremo Junior 2023 в Италию 13-летнюю Софию Самолюк, чтобы та отказалась выступать. Самолюк заявила, что не будет петь из-за участия в конкурсе россиянина Кирилла Ежова.
Как утверждают украинские СМИ, организаторы Sanremo Junior (проводится под эгидой ЮНИСЕФ) заранее якобы не предупредили украинскую сторону о том, что в конкурсе участвует россиянин. Самолюк вышла на сцену, но вместо исполнения песни зачитала с листа на английском заявление, что отказывается выступать из-за участия россиян, а также выразила надежду, что в 2024 году Россия не будет участвовать в конкурсе.
Напомним, министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.
Захарова: Между Москвой и Парижем установлен «режим тишины»
Захарова заявила о «режиме тишины» между Россией и Францией по инициативе Парижа
Контакты между Россией и Францией сошли на нет, по инициативе Парижа сейчас установлен полный «режим тишины», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью главы МИД Франции Катрин Колонны.
По ее словам, в МИД России были удивлены словами министра о якобы сохраняющихся активных контактах между президентами, которые предложено продолжать, передает ТАСС.
«Действительно, посольства наших стран продолжают функционировать, тут госпожа министр не погрешила против истины», – отметила Захарова.
Ранее Колонна назвала «странным» происшествие с атакой беспилотников на Кремль.
Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом
В интернете опубликовано видео уничтожения украинскими войсками собственного беспилотника Bayraktar над Киевом
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Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом, видеозапись уничтожения БПЛА опубликована в интернете, сообщают военкоры. Командование воздушных сил Украины подтвердило уничтожение собственного беспилотника.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», в Bayraktar попала зенитная ракета ВСУ. В результате падения дрона начался пожар в четырехэтажном здании, «разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м». Позднее стало известно, что обломки БПЛА упали на здание торгово-офисного центра, пострадавших нет.
Высказывались предположения, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост», но у «Форпоста» совсем другой хвост». Кроме того, Bayraktar «имеет характерные очертания, в том числе плавные переходы от корпуса к крыльям, в то время как у «Корсара» там прямой угол», у российского БПЛА «убирающиеся шасси». Также у сбитого беспилотника «отчетливо видны» четыре точки подвески под вооружение и три пропеллера – признаки Bayraktar.
Позднее командование воздушных сил Украины подтвердило, что Bayraktar TB2 «во время планового полета потерял управление», в связи с чем было принято решение о его уничтожении. Украинская сторона предполагает, что имела место техническая неисправность, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное нежилое здание.
Напомним, СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что очевидцы заметили неопознанные дроны над центром города.
Финский концерн Fortum уведомил Россию о возражении против внешнего управления
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Финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего российского подразделения под временное управление Росимуществом.
В заявлении компании говорится, что компания «категорически возражает против» президентского указа от 25 апреля 2023 года, которым вводится временное управление на ПАО «Фортум», передает ТАСС.
В Fortum считают действия России «грубым нарушением международных прав» и прав самой компании, являющейся иностранным инвестором.
В концерне добавили, что собираются принять все предусмотренные международным законодательством меры для защиты прав собственности.
Своими действиями Российская Федерация лишила Fortum прав акционера, передает РИА «Новости» мнение компании.
Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Компания инвестировала в российскую ветроэнергетику. На конец 2022 года, согласно отчетности компании, в российском подразделении работали более 2,7 тыс. человек.
В Кремле подчеркивали, что западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран.
Эксперт: Финляндия не оправдала доверия России в области энергетики
Эксперт Юшков: Решение России в отношении Fortum стало ответом на недружественные действия Финляндии
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Компания, принадлежащая недружественному государству, не может обладать управленческими полномочиями в России. Финляндия сделала все возможное, чтобы ухудшить наши экономические отношения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее концерн Fortum уведомил РФ, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения в России под временное управление Росимуществом.
«Главная причина, по которой подобное решение было принято в отношении Fortum – наличие у финнов контрольного пакета акций данной компании, что позволяло принимать им управленческие решения. Фирма стала заметным игроком в энергетическом секторе России, который традиционно является наиболее важным для экономики страны», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Соответственно, когда мы позволяли иностранцам приобретать колоссальное влияние в стратегической для РФ отрасли, мы оказывали им неоспоримое уважение и доверие. Однако Финляндия столь трепетного отношения со стороны Москвы не заслужила. За прошлый год в Хельсинки приняли большое число крайне недружелюбных решений», – считает эксперт.
«В первую очередь стоит отметить разрыв Финляндией контракта с Росатомом, участившуюся заморозку наших активов и отказ от покупок газа в рублях. Помимо этого, действия страны в военно-политической сфере также вызвали непонимание у РФ. В частности, присоединение к НАТО можно расценивать как полноценную готовность к разрушению добрососедского партнерства», – подчеркивает Юшков.
«Разумеется, в такой ситуации будет логичным отобрать у Хельсинки возможность управления в компании, чья деятельность сопряжена со столь важным сектором отечественной экономики. Сейчас финны кричат о том, что подобное решение незаконно, однако именно Европа начала арестовывать активы РФ. То есть мы лишь отвечаем «добром на добро», – акцентирует собеседник.
«При этом важно подчеркнуть, что мы не забираем у финнов право собственности, но лишь временно передаем право на ее контроль отечественному ведомству. Однако если ЕС решится на откровенную кражу нашего имущества, то и России придется перейти к более решительным действиям», – резюмирует Юшков.
Ранее финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения под временное управление Росимуществом. При этом фирма считает действия РФ «грубым нарушением международных прав».
В концерне добавили, что собираются принять все предусмотренные международным законодательством меры для защиты прав собственности. В результате решения правительства России, Fortum фактически лишилась прав полноценного акционера.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все действия в отношения финской компании соответствуют российскому законодательству и необходимы для защиты интересов нашей страны.
Напомним, Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Компания инвестировала в российскую ветроэнергетику. На конец 2022 года, согласно отчетности компании, в российском подразделении работали более 2,7 тыс. человек.
Ранее в Кремле подчеркивали, что западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран.
В Сети раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
Интернет-пользователи раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам якобы следует быть готовыми к «плохим новостям» в связи с его международными поездками.
Так, один из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) призвал Зеленского заключить мирный договор, пишет «Российская газета».
Как указал второй, президент Украины показал свое настоящее лицо.
Один из комментаторов считает, что Зеленский превратит в пепел и Европу.
Также в комментариях написали, что вскоре страны Североатлантического альянса станут выступать против Украины, чтобы заключить мир.
Зеленский ранее заявил, что уезжает с Украины в заграничные поездки, в частности в Финляндию, которую он посетил на этой неделе, не потому, что так хочет, а затем, чтобы «привезти для россиян некоторые плохие новости».
Напомним, Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей.
Сценарист фильма «Битва за Севастополь» погиб в Артемовске
Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» с Юлией Пересильд в главной роли Леонид Корин погиб в Артемовске (украинское название – Бахмут).
Об этом сообщил его друг Павел Дроздов на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, в начале спецоперации на Украине Корин вступил в качестве добровольца в группу «Вагнер», передает «Царьград».
Ранее в пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны.
В Росэнергоатоме предупредили об угрозе затопления территории Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа указал на угрозу затопления территории ЗАЭС в случае прорыва Каховской дамбы
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Возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа указал, что прорыв дамбы создает угрозу для Энергодара и АЭС – «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности», передает ТАСС.
Кроме того, как указал Карчаа, окажутся затоплены не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Он заявил, что либо украинская сторона прекращает обстрелы и не мешает ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, либо придется проводить эвакуацию местного населения – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.
В свою очередь Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки, рядом с которой расположена Каховская ГЭС, обеспечивающая регулирование стока Днепра, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище на Днепре начнет падать в ближайшую неделю. Он отметил, что если бы не украинские обстрелы и вызванные ими повреждения, «можно было бы более эффективно и оперативно регулировать уровень воды». По его словам, угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Побит антирекорд, который был зафиксирован зимой. Вода поднялась до 17 м, на 2,5 м выше нормы.
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