США продлили разрешение на оплату сделок по энергоносителям с подсанкционными банками РФ

США продлили до 1 ноября 2023 года разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок для нескольких российских банков, которые ранее оказались в списке санкций, сообщает Минфин США.

В декабре установили срок до 16 мая, а теперь его продлили до 1 ноября 2023 года, передает ТАСС.

«Речь идет о транзакциях, ранее запрещенных соответствующим президентским указом, на основе которого были введены американские рестрикции», – говорится в сообщении.

В списке значатся Внешэкономбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и любые другие организации, где им принадлежит доля в 50% и более.