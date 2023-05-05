Военкор Коц оценил вероятность попытки наступления ВСУ в районе Гуляйполя

Есть прямые признаки того, что ВСУ могут пойти в наступление в районе Гуляйполя, техника может продвинуться на этом участке, заявил военкор Александр Коц.

«Отмечаю, что земля здесь выглядит посуше, чем на Луганщине, но все равно еще сырая. Впрочем, и колесная, и гусеничная техника здесь уже пройдет», – написал он в Telegram.

По словам Коца, у ВСУ позиции повыгоднее – на возвышении. «В хорошую погоду нас можно было бы перещелкать, как в тире. Идешь по тропинке, вокруг – воронки от минометных прилетов, все пристреляно до метра. Наши окопы буквально врезаются в серую зону, за которой уже видны дачи Гуляйполя. А до самого города, давшего миру, помимо анархиста Махно, сценариста «Свадьбы в Малиновке», драматурга Леонида Юхвида, всего три километра», – добавил он.

Позиции российских сил, по словам военкора, обстреливают из минометов, танков и ствольной артиллерии. Иногда пытаются пробиваться по флангам.

Кроме того, ВСУ в направлении Гуляйполя стараются снимать мины-ловушки. «Это уже прямой признак того, что скоро попрут в наступление. Но мы к этому готовы», – рассказал Коцу командир взвода.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, на каких направлениях ВСУ могут нанести отвлекающие удары перед наступлением.