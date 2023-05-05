Российские военные показали уничтожение украинской артустановки под Авдеевкой

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5 мая, пятница | Последнее обновление — 14:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил.
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Удивительно, но почти никто не вспомнил Матиаса Руста, гражданина ФРГ, который 28 мая 1987 года на легкомоторном спортивном самолете «Сессна» приземлился в самом центре Москвы, рядом с Кремлем.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские военные показали уничтожение украинской артустановки под Авдеевкой
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Российские военные показали видео уничтожения артиллерийской установки украинских войск под Авдеевкой в ДНР.
Судя по кадрам видеозаписи, ведутся пристрелочные выстрелы российской артиллерии по ВСУ, после корректировки от оператора беспилотника последовал еще один удар и задымление вследствие поражения цели, передает РИА «Новости».
Ранее Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ.
Ранее группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника.
Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ
Российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск
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Российской оперативно-тактической авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, на Купянском направлении выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки, сообщил Зыбинский.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Александро-Калиновском направлении российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и до десяти украинских военных у Очеретино. Кроме того, нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники ВСУ у Авдеевки. На Лисичанском направлении у населенного пункта Белогоровка уничтожены 120-миллиметровый миномет и один автомобиль противника, передает ТАСС.
Минобороны России показало в Telegram боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации.
Также были продемонстрированы кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.
Напомним, накануне сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника.
ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения
«Русская весна»: ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения ВС России
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Украинские военные выставили на передовую новую военную технику НАТО, чтобы попытаться испугать российских военных.
По данным издания «Русская весна», ВСУ показывают колонны новых образцов техники НАТО и скопления пехоты, также отмечена резкая активизация украинских войск.
Отмечается, что артиллерийские подразделения на многих участках фронта увеличили интенсивность огня, а отряды ВСУ ежедневно выходят на разведку боем на южном фронте, изучая оборону российских военных.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления ВСУ.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Киев отправил на конкурс в Италию девочку, чтобы та отказалась петь «из-за России»
Украинская исполнительница София Самолюк отказалась петь на детском конкурсе в Италии «из-за России»
Украина направила на детский конкурс Sanremo Junior 2023 в Италию 13-летнюю Софию Самолюк, чтобы та отказалась выступать. Самолюк заявила, что не будет петь из-за участия в конкурсе россиянина Кирилла Ежова.
Как утверждают украинские СМИ, организаторы Sanremo Junior (проводится под эгидой ЮНИСЕФ) заранее якобы не предупредили украинскую сторону о том, что в конкурсе участвует россиянин. Самолюк вышла на сцену, но вместо исполнения песни зачитала с листа на английском заявление, что отказывается выступать из-за участия россиян, а также выразила надежду, что в 2024 году Россия не будет участвовать в конкурсе.
Напомним, министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.
Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом
В интернете опубликовано видео уничтожения украинскими войсками собственного беспилотника Bayraktar над Киевом
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Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом, видеозапись уничтожения БПЛА опубликована в интернете, сообщают военкоры. Командование воздушных сил Украины подтвердило уничтожение собственного беспилотника.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», в Bayraktar попала зенитная ракета ВСУ. В результате падения дрона начался пожар в четырехэтажном здании, «разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м». Позднее стало известно, что обломки БПЛА упали на здание торгово-офисного центра, пострадавших нет.
Высказывались предположения, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост», но у «Форпоста» совсем другой хвост». Кроме того, Bayraktar «имеет характерные очертания, в том числе плавные переходы от корпуса к крыльям, в то время как у «Корсара» там прямой угол», у российского БПЛА «убирающиеся шасси». Также у сбитого беспилотника «отчетливо видны» четыре точки подвески под вооружение и три пропеллера – признаки Bayraktar.
Позднее командование воздушных сил Украины подтвердило, что Bayraktar TB2 «во время планового полета потерял управление», в связи с чем было принято решение о его уничтожении. Украинская сторона предполагает, что имела место техническая неисправность, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное нежилое здание.
Напомним, СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что очевидцы заметили неопознанные дроны над центром города.
В Росэнергоатоме предупредили об угрозе затопления территории Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа указал на угрозу затопления территории ЗАЭС в случае прорыва Каховской дамбы
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Возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа указал, что прорыв дамбы создает угрозу для Энергодара и АЭС – «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности», передает ТАСС.
Кроме того, как указал Карчаа, окажутся затоплены не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Он заявил, что либо украинская сторона прекращает обстрелы и не мешает ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, либо придется проводить эвакуацию местного населения – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.
В свою очередь Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки, рядом с которой расположена Каховская ГЭС, обеспечивающая регулирование стока Днепра, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище на Днепре начнет падать в ближайшую неделю. Он отметил, что если бы не украинские обстрелы и вызванные ими повреждения, «можно было бы более эффективно и оперативно регулировать уровень воды». По его словам, угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Побит антирекорд, который был зафиксирован зимой. Вода поднялась до 17 м, на 2,5 м выше нормы.
Кеннеди предложил представить реакцию США на атаку БПЛА на Капитолий
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший предложил представить ответ Вашингтона на атаку БПЛА на Капитолий
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который претендует на пост главы американского государства, предложил представить «ответ» США, если бы поддерживаемые Россией силы попытались нанести удар беспилотниками по Капитолию.
Кеннеди-младший в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить «безумные попытки эскалации». Он призвал прислушаться к словам Джона Кеннеди, который указывал, что не следует «заставлять Россию выбирать между национальным унижением и ядерной войной».
Напомним, системы радиолокационной борьбы вывели из строя беспилотники, с помощью которых киевский режим пытался атаковать Кремль.
Кеннеди-младший намерен побороться с действующим президентом США Джо Байденом за право стать кандидатом от Демпартии США на выборах главы государства.
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Орбан назвал сказочной ситуацию, при которой Россия «смирится с военным поражением»
Премьер Венгрии Орбан назвал нереальной ситуацию, при которой Россия проиграет и смирится с военным поражением
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Ситуация, при которой Россию победят и она смирится с военным поражением, возможна только в сказке, русский народ не будет молча смотреть, как уничтожают его политическую систему, считает глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что не может представить ситуацию, в которой кто-то может победить ядерную державу. По его словам, только те, кто до сих пор не повзрослел, могут считать, что «русский народ будет молча мириться с военным поражением, сложа руки смотреть, как уничтожают его политическую систему, … организовывают атаку беспилотников над Красной площадью», передает РИА «Новости».
«Так бывает только в сказке, а в реальности это невозможно», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
При этом политик уверен, что в конфликте на Украине победивших не будет, а будут только проигравшие. Орбан объяснил, что Киев финансируется и получает вооружение от стран Североатлантического альянса – а значит, зависит от них. И хотя, добавил Орбан, очень сложно победить современные системы вооружения Запада и почти неограниченные финансы США, зато население и армия России намного больше, история оружейного производства объемнее, а ядерный арсенал самый большой в мире.
Ранее Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
Эксперт допустил начало контрнаступления ВСУ в течение недели
Контрнаступление украинских войск может начаться в течение недели, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Марочко подчеркнул, что ВСУ вряд ли будут ждать две недели для начала контрнаступления, поскольку погода позволяет начать его в течение недели, передает РИА «Новости».
Также эксперт рассказал, что в четверг «был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по Алчевску».
«Единственное, что я хочу очень сильно выделить – ракеты HIMARS, которые они использовали, были произведены 11 февраля 2022 года, то есть буквально с конвейера свежие боеприпасы. Если они будут и дальше оттягивать свое контрнаступление, они просто не будут успевать за расходом боеприпасов», – считает Марочко.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Напомним, накануне была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Ветеран ВВС США признал неспособность F-16 преодолеть российскую ПВО
Ветеран ВВС США Венейбл счел F-16 непригодными для полетов над Украиной из-за неспособности преодолеть российскую ПВО
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Американские истребители F-16 не подходят для использования Украиной, так как не смогут преодолеть российские системы ПВО, заявил ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.
Венейбл сказал, что истребители четвертого поколения и выше без функции малозаметности полностью уступают передовым системам ПВО, например, С-400. По его словам, на Украине российские системы смогут легко «перехитрить» их. Венейбл признался, что не хотел бы летать над Украиной, поскольку «нет шансов на успех», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.
Как полагает Венейбл, возможная передача Украине F-16 не повлияет на ход военных действий и не повысит шансы на успех украинского «контраступления». Он заявил, что «истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя».
Напомним, портал Business Insider также заявлял, что передача Украине американских истребителей F-16 была бы нецелесообразна, так как местные аэродромы непригодны для этой техники.
Очевидцы заметили неопознанные дроны над центром Киева
Очевидцы заметили дроны в небе над центром Киева, их пытается сбить ПВО
Над центром Киева замечены несколько дронов, их пытается сбить украинская ПВО, сообщили очевидцы.
Они рассказали ТАСС, что идет «стрельба со всех сторон уже больше 20 минут».
Ранее СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В настоящий момент в городе и области объявлена воздушная тревога.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Москва заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.
После атаки дрона на Ильском НПЗ на Кубани начался пожар
Вторая за неделю атака беспилотников произошла на Ильском НПЗ в Краснодарском крае
В результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар. Это второй случай за неделю.
Пожар на НПЗ начался после атаки дрона. Огонь вспыхнул на площади 60 кв. метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В четверг пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел после атаки сразу четырех дронов, при этом один из беспилотников не взорвался.
Политолог объяснил попытки властей Украины избежать ответственности за атаку на Кремль
Политолог Нечаев: Зеленский боится потерять поддержку Запада из-за организации терактов в России
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Версии властей Украины о причастных к атаке на Кремль противоречат друг другу, потому что тем самым офис Зеленского пытается избежать ответного удара и при этом не вызвать критику на Западе из-за организации терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил киевский политолог Алексей Нечаев, комментируя разноголосицу в заявлениях украинских политиков.
Политолог обратил внимание на тот факт, что пиар-машина офиса Зеленского для каждой конкретной аудитории на Украине, в России и на Западе готовит свою порцию тезисов и объяснений. И хотя они противоречат друг другу, это никак не сказывается на конечном результате информационной кампании.
«Кто чаще всего говорит о фронде и партизанах? Правильно – те спикеры, которые регулярно вещают для российской аудитории: Пономарев (признан иноагентом), Арестович, Подоляк и другие лица. Для этого они охотно используют русскоязычные медиаресурсы, включая СМИ с пропиской в Риге и Праге», – считает киевский политолог Алексей Нечаев.
«Сам Зеленский озвучивает другой тезис: у нас, мол, дефицит вооружений, поэтому мы не будем атаковать Кремль. Во-первых, эта мысль, озвученная на пресс-конференции в Финляндии, логично укладывается в его стиль попрошайки, который постоянно ноет и причитает: «Дайте зброю!» (оружие – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил собеседник.
«Во-вторых, тем самым он уводит внимание с обсуждения инцидента на тему дальнейшей поддержки ВСУ. И в-третьих, на Западе пока не готовы к публичной поддержке терактов. Общество не поймет. Это хорошо видно на примере регулярных публикаций в американской прессе, представители которой «со ссылкой на источники» сообщают о критике Белым домом подобных действий», – указал политолог.
«А вот тезис про «сами себя обстреляли» запущен скорее для внутренней аудитории. Я напомню, что эта фраза стала трагическим мемом 2 июня 2014 года, когда ВС Украины нанесли авиаудар по Луганской областной администрации. Тогда же появился мем «кондиционер взорвался» – именно так власти Украины пытались объяснить наведение ракеты на «горячий кондиционер» при «самообстреле», – напомнил эксперт.
«Это преступление осталось безнаказанным, серьезного расследования не было, зато фраза «сами себя обстреляли» стала визитной карточкой властей Украины что при Порошенко, что при Зеленском. Этим сопровождались любые варварские обстрелы с 2014 по 2022 год, и даже сейчас ее активно используют в тех случаях, когда ВСУ неизбирательно обстреливают центр Донецка или других городов», – отметил политолог.
«Поэтому попытки откреститься неудивительны, у офиса Зеленского на то есть три причины: трусость и боязнь «ответки», риск потери поддержки со стороны Запада и желание ввести россиян в заблуждение. Теракт на Крымском мосту? «Это не мы». Убийства Дугиной и Татарского? «Точно не мы». Атака на Кремль? «Однозначно не мы, вот вам крест». А если они получают ответ, тогда в ход идет главный козырь: «А нас за що?». И так у них во всем», – указал Нечаев.
В четверг советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что атака украинских дронов на Кремль является «инсценировкой». При этом ранее он говорил, что Украина не имеет отношения к теракту, а после этого указывал на якобы причастность к атаке «местных сил сопротивления».
При этом номинальный лидер партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия считает, что атаку на Кремль совершили «недовольные олигархи». Экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев утверждал СМИ, что к атаке причастны «российские партизаны».
В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России.
К обсуждению теракта подключилась и западная пресса. Так, The New York Times указывает, что атака на Кремль может стать для Москвы предлогом к «нанесению новых ударов по противнику».
В свою очередь The Wall Street Journal задается вопросом, может ли за атакой на Кремль стоять российское руководство. Издание подчеркивает, что если бы за организацией операции стояла Украина, то произошедшее выявило бы серьезные уязвимости в «сердце российской власти» за несколько дней до 9 мая.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Москва заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.
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Кадыров: Атака украинских беспилотников на Кремль не должна поменять планы СВО
Попытка Украины атаковать Кремль беспилотниками – это провокация и «вынуждение к более массированным действиям», излюбленный прием современных гибридных войн и западных генералов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав «не менять сценарий запланированного хода» спецоперации на Украине.
Кадыров заявил в Telegram, что такие результаты провокации были бы «выгодны для самих провокаторов». Россию пытаются подтолкнуть к «более масштабным и жестоким действиям», например, «массовым ковровым бомбардировкам городов». Запад и «киевские нацисты» в таком случае получат повод для новых обвинений в адрес России, заявил он.
Глава Чечни выразил уверенность, что организаторы атаки ответят за свои действия, «на каком бы полушарии Земли они ни находились». «Пусть не сегодня, не завтра, но причастные к этой акции понесут справедливое, заслуженное наказание», – заявил он.
Однако сейчас для этого «рано», поскольку «справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена» одной страной, «которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран», отметил Кадыров. По его словам, восстановление «институтов справедливости» является одной из задач, которые стоят перед «современной Россией и ее союзниками».
Кадыров уверен, что в результате «настанет конец однополярности и марионеточности целых стран», тогда и «будет полноценный спрос с каждого участника, исполнителя и организатора».
Он подчеркнул, что «провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции». Кадыров заверил, что «возмездие» окажется «хирургически и ювелирно точным».
Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Беспилотники были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Экс-глава разведки Чехии: Запад сделал Россию сильнее и разрушил буферную Украину
Экс-глава разведки Чехии Пелз: Западу не понять, что России невозможно навредить, отобрав у нее McDonald’s
Страны Запада хотели навредить России и ослабить ее, однако не только сделали ее сильнее, но и разрушили буферную Украину, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз.
По словам экс-главы военной разведки Чехии, Запад не способен понять, что России невозможно навредить, отобрав у нее McDonald’s, поскольку русский народ «предпочтет жить в землянках и питаться травой» лишь бы защищать свою Родину, передает RT.
Пелз в интервью Radio Universum также заявил, что Запад разрушил буферную Украину и укрепил Россию, хотя хотел ослабить Москву. В частности, он напомнил, что когда Владимир Путин только стал президентом России, он пытался наладить всевозможные контакты, однако на Западе в ответ решили делать все возможное, чтобы максимально ослабить Москву. Так, в 2008 году на саммите НАТО Соединенные Штаты выступили с идеей вступления Украины и Грузии в альянс. Пелз напомнил, что в России подобный шаг сочли абсолютно неприемлемым. После этого Москва «стала очень осторожной», считает Пелз.
Ранее бывший глава военной разведки Чехии заявил, что Запад де-факто поддержал Украину в невыполнении ею Минских соглашений, которые должны были положить конец конфликту в Донбассе. «(Бывший канцлер Германии) Ангела Меркель и Франсуа Олланд, тогдашний президент Франции и (бывший президент Украины) Петр Порошенко заявили, что на самом деле это (Минские соглашения – прим. ВЗГЛЯД) была некая ловушка для Путина, чтобы Украина могла хорошо вооружиться», – заявил Пелз.
Он также заявил, что после начала спецоперации – на рубеже марта и апреля 2022 года – обсуждалась возможность прекращения боевых действий, однако тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынудил Киев отказаться от мирных переговоров.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответственность за ситуацию на Украине лежит на Вашингтоне, Лондоне и странах Североатлантического альянса, которые привели к власти в Киеве «авантюристов и бандитов».
В Запорожье начались облавы на русскоязычное население
Рогов: В Запорожье начались облавы на русскоязычное население
В подконтрольном киевскому командованию городе Запорожье начались облавы на русскоязычное население, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, присутствуют факты задержания людей на улице только за то, что они разговаривают на русском языке, а сотрудники полиции задерживают человека за то, что он «разговаривает на языке врага», передает РИА «Новости».
«Это в очередной раз доказывает, что город Запорожье должен быть обязательно освобожден от украинских нацистов», – подчеркнул Рогов.
Ранее стало известно, что российские военные поразили три объекта ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье.
До этого Рогов заявлял, что ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области.
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