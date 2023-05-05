Военкоры показали уничтожение позиций ВСУ из танка Т-80

Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ

Российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск

Российской оперативно-тактической авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны, передает РИА «Новости».

Кроме того, на Купянском направлении выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки, сообщил Зыбинский.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Александро-Калиновском направлении российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и до десяти украинских военных у Очеретино. Кроме того, нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники ВСУ у Авдеевки. На Лисичанском направлении у населенного пункта Белогоровка уничтожены 120-миллиметровый миномет и один автомобиль противника, передает ТАСС.

Минобороны России показало в Telegram боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации.

Также были продемонстрированы кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

Напомним, накануне сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника.