Клинтон с 2011 года считал СВО на Украине неизбежной

Билл Клинтон назвал СВО на Украине «вопросом времени»

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что уже в 2011 году после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе считал, что спецоперация РФ на Украине – «лишь вопрос времени».

По словам Клинтона, Путин заявил ему, что не поддерживает Будапештский меморандум, в рамках которого Украина должна отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с (экс-главой РФ) Борисом Ельциным… Он сказал: «Я не согласен с этим и этого не поддерживаю, я им не связан», и с того дня я понимал, что это лишь вопрос времени», – рассказал бывший глава США изданию Financial Times.

При этом Клинтон не уточнил, о каких конкретно положениях документа говорил Путин.

В марте 2014 года президент России заявил, что после захвата власти в Киеве на территории возникало новое государство. Россия с ним не подписывала «никаких обязывающих документов».

Клинтон призвал страны Запада усилить поддержку Украины. Если этого не сделать, по его мнению, ситуация может «придать смелости» России, но также и Китаю в вопросе противодействия Тайваню.

Между тем жена Клинтона и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы отложил планы по действиям против Тайваня из-за конфликта на Украине.

Она предположила, что пока не началась СВО, был большой шанс того, что Пекин бы двинулся против Тайваня в течение двух-трех лет. «Думаю, что график был сдвинут», – сказала Клинтон.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Украина отказалась от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других сторон договора обеспечивать ее безопасность.