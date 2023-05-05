Рогов: В Запорожье начались облавы на русскоязычное население

В подконтрольном киевскому командованию городе Запорожье начались облавы на русскоязычное население, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, присутствуют факты задержания людей на улице только за то, что они разговаривают на русском языке, а сотрудники полиции задерживают человека за то, что он «разговаривает на языке врага», передает РИА «Новости».

«Это в очередной раз доказывает, что город Запорожье должен быть обязательно освобожден от украинских нацистов», – подчеркнул Рогов.

Ранее стало известно, что российские военные поразили три объекта ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье.

До этого Рогов заявлял, что ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области.

